Rectorul UBB, Daniel David, a declarat într-un interviu că i se pare halucinant ca statulk român să recunoască profesiile de numerolog sau astrolog.

”Suntem într-un moment foarte periculos, în care Ministerul Muncii pune pe piață tot felul de ocupații care vin zona obscurantismului. Asociația Psihologilor a ieșit și a spus, eu am spus. Nu a fost ușor, că reacțiile au fost, v dați seama, pe măsură din partea celor pe care i-am criticat. Nu a văzut nicio mișcare mai serioasă în spațiul media, dar dacă am fi făcut, poate, zece-douăzeci de universități, venea și Academia Română, cu o poziție și am fi sus mă, oamenilor, înțelegeți că ceea ce faceți este halucinant? Ce vreți de fapt de la o țară care are ocupația de astrolog și numerolog? Adică de ce ne mirăm de aceste rezultate? Să vă întreb altfel: voi înțelegeți că în această țară avem ocupația, recunoscută de stat, de numerolog și astrolog? De ce ne mirăm că avem aceste realități sociale: rezultatele la PISA, nostalgia față de comunism, polarizările sociale, polarizările economie.. Asta-i țara!”, a afirmat Daniel David într-o emisiune difuzată de Digi 24.

David este de părere că oamenii de știință trebuie să, iasă în spațiul public și că nu lase scena publică „la dispoziția obscurantismului”. ”Foarte confortabil să fii un om de știință, academician, profesor, să stai în turnul de fildeș în care să te întâlnești cu 30-40 de studenți care rareori te provoacă”, mai spune Daniel David, care crede că instituțiile de cultură trebuie aibă poziții publice împotriva pseudo-științei, scrie News.ro