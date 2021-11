25 Noiembrie 2021, Cluj-Napoca – Recuperarea este Posibilă: Fortech în calitate de finanțator, alături de Institutul RoNeuro și fizioterapeuții colaboratori – parte a Fundației pentru Studiul Nanoneuroștiințelor și Neuroregenerării, și Asociația Beard Brothers lansează împreună cel de-al doi-lea modul al proiectului de recuperare medicală gratuită, creat pentru pacienți care au suferit un eveniment traumatic de natură musculoscheletală.

Prin intermediul campaniei, pacienții vizați au posibilitatea de a beneficia de 20 de ședințe gratuite de reabilitare medicală, specifice afecțiunii. Tratamentul individualizat propriu-zis este însoțit de informații educative cu privire la îngrijirea structurilor lezate în urma accidentării. Suplimentar, cei aflați în imposibilitate de deplasare vor putea solicita transport în cadrul clinicii pentru desfășurarea orelor de tratament. Ședințele se vor desfășura în cadrul clinicii RoNeuro, din Cluj-Napoca, în regim 1 la 1, în cabinete individuale, corespunzător dotate, pentru a-i oferi pacientului un nivel ridicat de intimitate și siguranță în contextul pandemiei.

Modulul 2 se concentrează pe rezolvarea unor afecțiuni cu un caracter dobândit, rezultate prin accidentare. Acestea pot fi de natură neuromotorie, ortopedică sau microchirurgie reconstructivă.

Cazuistica întâlnită în proiectul pilot, derulat pe parcursul anului 2021 și concluzionat la începutul toamnei, confirmă necesitatea unei astfel de inițiative și îi determină pe cei trei parteneri să continue colaborarea.

“Ne bucurăm foarte mult de faptul că primul modul a fost un real succes. Am reușit să ne îndeplinim obiectivul, și anume să acordăm sprijin prin recuperare medicală unor pacienți care au trecut printr-un moment greu din viața lor. Până în momentul de față, au predominat politraumatismele, cele mai frecvente incluzând traumatismele vertebro-medulare. În limbaj comun, vorbim de o leziune a coloanei vertebrale, soldată cu afectarea măduvei spinării, care poate compromite total sau parțial funcțiile acesteia.

Acum, suntem entuziasmați să anunțăm oficial că lansăm modulul 2 al acestei campanii, și suntem dornici să ajutăm și să <reparăm> cât mai mulți pacienți.”- a precizat Tibor Szatmári – Fizioterapeut, Coordonator al campaniei “Recuperarea este Posibilă”.

În calitate de sponsor al proiectului, încă de la primul modul, Călin Văduva, CEO Fortech, a adăugat:

“Susținerea comunității locale și dezvoltarea unor relații de calitate cu aceasta face parte din cultura noastră. Educația și sănătatea sunt ramurile principale pe care ne-am angajat să le susținem cu mulți ani în urmă, când ne-am definit viziunea de responsabilitate socială. Contribuim cu drag la realizarea unor inițiative cu motivații mari, cum este și #RecuperareaEstePosibilă, care sunt create cu dedicație de câțiva oameni deosebiți. Experiențele trecute ne-au dovedit repetat că astfel de intervenții, chiar și la scară mică, pot schimba în bine destine. Acest lucru ne aduce satisfacție și dorința de a susține mai departe inițiativele care-și confirmă valoarea.”

Dincolo de numărul mare de solicitări înregistrate, prima ediție a adus încă o data în lumină nevoia de conștientizare și educare a pacienților cu privire la opțiunile de tratament de recuperare, care împreună cu tratamentul clasic chirurgical sau medicamentos le pot susține și accelera procesul de vindecare.

Dr. Loredana Cremenitchi, Manager al Institutului RoNeuro – parte a Fundației NANO, a punctat necesitatea abordării serviciului medical oferit pacientului post-traumatic dintr-o perspectivă interdisciplinară și integrată:

„Campania noastră este conturată în jurul credinței că abordarea medicală multi-disciplinară este un factor esențial în vindecarea unui pacient post-traumatic. Corpul uman este o rețea foarte sofisticată de structuri care lucrează adesea în relație de co-dependență. Aplicată fragmentat, la nivelul unui singur segment, fiecare metodă terapeutică poate avea limitări. Atunci când mai multe specialități medicale participă pentru a genera un plan integrat, specific pentru nevoia pacientului, șansele de vindecare sunt maximizate.

Fiziokinetoterapia prezentului este una dintre specialitățile medicinei, care aduce tehnici noi, de finețe, cu un rol benefic în vindecarea unor traume multiple. Rezultate anterioare din experiența clinicii ne arată că o convalescență activă, practicată sub îndrumare de specialitate, poate conduce la ameliorarea semnificativă, chiar și în cazul unor deficiențe post-traumatice mai severe sau accentuate.”

Sloganul campaniei, “I Miss the Sound of my Steps/Mi-e dor de sunetul pașilor mei”, subliniază impactul pe care o accidentare îl poate genera la nivelul aparatului musculoscheletal. Urmările unui traumatism se pot manifesta într-o multitudine de forme, de la pierderea sensibilității și fluidității motorii, până la deficite de ordin funcțional, cognitiv și chiar emoțional. În completare, numele campaniei, #RecuperareaEstePosibilă, invită la speranță și grijă, indicând caracterul adjuvant și potențialul care rezultă dintr-o conduită fizioterapeutică adecvată.

„Ne-am dorit să luăm parte la realizarea campaniei, înțelegând că putem contribui la crearea unor momente semnificative pentru un grup de oameni. Poate că ora de recuperare este adesea cea mai importantă oră din ziua sau din săptămâna unui pacient. Este un timp dedicat complet propriei refaceri, în care este ajutat să-și recâștige puțin din abilități, și puțin din încrederea că va reuși. Confruntat cu lupta corpului, omul își poate pierde temporar echilibrul, precum un copac înclinat de furtună, care are nevoie de un punct de sprijin pentru a-l ține să nu cadă. Să se ridice din nou. #RecuperareaEstePosibilă este un punct de sprijin pentru cei care trec prin furtună, posibil printr-o colaborare foarte frumoasă.” – a spus Andreea Buza, Marketing & Communications Manager Fortech

Pentru a se înscrie în program, pacienții pot consulta detalii în pagina campaniei proiectului: www.recuperareaesteposibila.ro. Înscrierile rămân deschise până la consumarea fondurilor alocate. Programul este valabil pentru pacienți din toată țara, care vor avea posibilitatea de a se caza pe cont propiu la nivelul județului Cluj, în perioada desfășurării tratamentului.

Prin sprijinul Asociației Beard Brothers, persoanele aflate în scaun rulant, sau cu dificulțăți de deplasare, vor putea beneficia de transport gratuit la nivelul județului Cluj, pentru deplasarea în cadrul clinicii în vederea efectuării tratamentului. Acestea vor fi preluate cu mașina specială a asociației, Beard Mobilul.

“Ultimii ani ne-au expus din ce în ce mai mult la problemele care confruntă domeniul sănătății. Prin activitatea Asociației Beard Brothers, am ajuns să ne implicăm tot mai intens pentru a contribui la rezolvarea unora dintre acestea, atât prin campanii proprii, cât și ca partener al unor proiecte externe. În mod particular, din 2016 am pus în funcțiune BeardMobilul, prin care ajutăm persoane cu deficite motorii să ajungă unde au nevoie. Nu putem decât să le rămânem alături și prin intermediul proiectului #RecuperareaEstePosibilă. – a menționat Lucian Stet, Vicepresedinte Beard Brothers

Subiectul reabilitării medicale beneficiază încă de o mediatizare redusă în România în raport cu alte discipline ale medicinei, sau cu expunerea de care beneficiază în alte țări. Dincolo de abordarea unor cazuri specifice, #RecuperareaEstePosibilă își propune să atragă atenția asupra importanței reabilitării medicale, evoluției și rolului fizioterapeutului în practica medicală modernă.

“Extrem de multe afecțiuni și patologii se pot rezolva cu ajutorul unui tratament specific individualizat condus de un fizioterapeut specializat pe afecțiunea respectivă. Medicina evoluează în pași repezi, apar supraspecializări tot mai inovative și mai ajutătoare, iar fiecare dintre noi ca și fizioterapeut ar trebui să ne dezvoltăm continuu prin cursuri/congrese și de ce nu, să ne axam pe o ramură prin care să excelăm, să fim cei mai buni și să revoluționăm recuperarea medicală și specializarea de fizioterapeut.” – a concluzionat Tibor Szatmári – Fizioterapeut, Coordonator #RecuperareaEstePosibilă

DESPRE

Institutul RoNeuro – parte a Fundației pentru Studiul Nanoneuroștiințelor și Neuroregenerării este un centru de excelență în România și Europa de Est dedicat cercetării și diagnosticului bolilor neurologice, printr-o abordare integrativă, interdisciplinară. În cifre, RoNeuro înseamnă o medie de 1500 pacienți pe lună, 17 specializări medicale și peste 40 de medici primari, specialiști, psihologi, psihoterapeuți, si fizioterapeuți.

Asociația Beard Brothers este una dintre cele mai îndrăgite organizații clujene, cu o activitate remarcabilă în comunitatea locală. Printre proiectele active ale Asociației se numără construirea unei școli de meserii (Beard Brothers School), asigurarea transportului gratuit pentru persoanele cu dizabilități (The Beard Mobile), cursuri online pentru elevi (The Tutors), plantarea a zece mii de brazi în municipiul Cluj-Napoca (10k Brazii) și proiectul Ambulanța Socială care vizează oferirea de consultații medicale gratuite persoanelor din mediul rural.

Fortech este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii software din regiunea Transilvaniei, cu birouri regionale în Iași, Oradea și Brașov, și un număr de 1000 de angajați și colaboratori. Compania se bucură de recunoașterea IAOP, EY, Forbes, Deloitte și a fost recent selectată de conglomeratul german Bosch în rețeausa sa de furnizori preferați pentru anul 2021.

CONTACT

Tibor Szatmári – Fizioterapeut, Coordonator “Recuperarea este Posibilă”

contact@recuperareaesteposibila.ro