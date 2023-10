Răsturnare de situație în cazul turdeanului Ovidiu Rusu, condamnat la 4 ani și o lună de închisoare cu executare pentru act sexual cu un minor și instigare la furt. Presupusa victimă, Natalia M., a formulat un denunț la Parchetul General împotriva comisarului Doru Costin Vulpescu, șeful Poliţiei Municipiului Câmpia Turzii. Tânăra în vârstă de 16 ani susține că mama ei și polițistul au determinat-o să dea declarații false împotriva lui Ovidiu Rusu deși, în realitate, aceasta nu ar fi întreținut niciodată relații sexuale cu bărbatul.

După ce magistrații de la Curtea de Apel Cluj l-au condamnat definitiv pe Ovidiu Rusu la 4 ani și o lună de închisoare, presupusa victimă din dosar, Natalia M. a formulat un denunț la Parchetul General prin care îl acuză pe Doru Costin Vulpescu, șeful Poliţiei Municipiului Câmpia Turzii, de săvârșirea infracțiunilor de cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, instigare la represiune nedreaptă în modalitatea participației improprii, inducerea în eroare a organelor judiciare în forma instigării și abuz în serviciu. Potrivit denunțului, mama tinerei și comisarul Vulpescu au colaborat pentru a fabrica acuzații false împotriva lui Ovidiu Rusu. Natalia M. susține că a fost forțată să facă declarații mincinoase atât în timpul urmăririi penale, cât și în timpul procesului la Judecătoria Turda, nefiind audiată în apel.

Acuzațiile de act sexual cu un minor au plecat de la o dicuție pe Facebook

În cursul anului 2020, mama tinerei i-a luat telefonul mobil și a găsit câteva conversații și fotografii legate de o relație cu Claudiu Trifa, un alt inculpat din dosarul lui Rusu. Femeia și-a dat seama că fiica ei întreține relații sexuale cu Trifa și a predat telefonul la Poliția Municipiului Câmpia Turzii. Moment în care, comisarul Vulpescu a văzut că tânăra avea câteva conversații, prin intermediul rețelei de socializare Facebook, cu Ovidiu Rusu.

Natalia M. a arătat că s-a împrietenit cu Rusu pe Facebook și, fiind o persoană căreia îi plac câinii, iar Rusu avea fotografii cu o cățelușă, cei doi au inițiat o discuție în acest sens.

De aici până la constituirea unui dosar penal pentru act sexual cu un minor e cale lungă, însă presupusa victimă susține că a fost presată de către mama și unchiul său să dea declare lucruri care nu s-au petrecut în realitate, cu ajutorul comisarului Vulpescu, despre care știa că vrea să se răzbune pe Rusu cu orice preț.

„Nu înțeleg cum s-a ajuns la a lua o astfel de amploare un dosar penal, subsemnata neavând vreun contact sexual sau intim cu acest Rusu Ovidiu Călin. Cunosc însă faptul că lui Rusu Ovidiu Călin i s-a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor, subsemnata fiind presată de către mama mea și unchiul meu Fodor Levente să declar împrejurări care nu s-au petrecut în realitate. Toate acestea cu concursul numitului Doru Costin Vulpescu, despre care am auzit că voia cu orice preț să se răzbune pe Rusu Ovidiu Călin, în sensul de a-i monta un dosar penal pentru a se răzbuna pe acesta..”, se arată în denunțul formulat de tânără.

Amenințată că va fi aruncată de la balcon dacă refuză să mintă

Tânăra dezvăluie că a fost jignită, amenințată și agresată fizic de către unchiul său, Levente Fodor, sub presiunea constantă a mamei sale și a șefului Poliției din Câmpia Turzii, Doru Costin Vulpescu.

Evenimentele au luat o întorsătură dramatică atunci când unchiul său a amenințat-o că o va arunca de la balconul apartamentului, de la etajul 4 al unui bloc din Câmpia Turzii, dacă nu declară că a avut relații sexuale cu Ovidiu Rusu.

„Unchiul meu Fodor Levente a venit acasă și m-a amenințat pe balcon, împingându-mă și bruscându-mă în același timp, sens în care îmi spunea că mă aruncă de la balcon, respectiv de la etajul 4, dacă nu voi declara faptul că Rusu Ovidiu a întreținut act sexual cu mine”, a declarat tânăra.

În timpul declarațiilor date la poliție și în fața instanței, Natalia M. susține că a fost constant sub amenințarea și presiunea mamei sale, care, la rândul ei, avea legături strânse cu șeful Poliției din Câmpia Turzii. Astfel, tânăra ar fi fost nevoită să facă declarații mincinoase împotriva lui Rusu, de teamă că va fi dată afară din casă.

Potrivit denunțului, Natalia M. ar fi încercat să explice polițiștilor că nu a întreținut relații sexuale cu Ovidiu Rusu, însă un polițist aflat în subordinea lui Vulpescu îi răstălmăcea declarațiile. Tânăra a arătat că mama ei îl informa pe polițistul Doru Vulpescu de fiecare dată când se împotrivea să dea declarații.

„Cunosc faptul că șeful de poliție – Vulpescu – are o problemă cu Rusu Ovidiu Călin”

Presupusa victimă a încercat să evite situația în care să mintă cu privire la relațiile sexuale pe care le-ar fi avut cu Rusu, ba chiar a fugit de acasă înainte de prima programare a audierii în instanță și a încercat să-și retragă declarațiile, însă mama și unchiul său nu i-au permis.

„Acest Doru Costin Vulpescu ținea legătura telefonic cu mama mea, de fiecare dată când eu mă împotriveam să dau declarație sau nu eram de acord cu mama și unchiul meu.

Este adevărat că am declarat, dar în mod neadevărat, atât la poliție cât și în fața instanței de fond, că aș fi avut raport sexual cu Rusu Ovidiu C, dar numai pe fondul unei presiuni continue de aproape 2 ani, atât din partea mamei și a unchiului, cât și din partea lui Vulpescu, astfel că tot timpul mi-a fost frică mereu să mă impun.

Cunosc faptul că șeful de poliție – Vulpescu – are o problemă cu Rusu Ovidiu Călin și a amenințat că, indiferent cum ar fi, acesta se „va duce la închisoare”, precum și faptul că îi va face mai multe dosare penale. De fapt, nu sunt singura căreia acest polițist i-a spus că „dacă nu se declară așa…” îi va face dosar penal.”, a arătat tânăra în denunțul înregistrat la Parchetul General.

Natalia M. a arătat, de asemenea, că mama ei a insistat atât de mult să depună plângere pentru că ar fi vrut să obțină sume de bani cu titlu de daune morale în urma procesului și nu neapărat condamnarea la închisoare a lui Rusu.

Reporterii Gazeta de Cluj au încercat să ia legătura cu șeful Poliției Municipiului Turda, Doru Costin Vulpescu, însă acesta nu a răspuns la telefon.

4 ani și o lună de închisoare pentru Rusu în baza unor declarații false

Ovidiu Rusu a fost condamnat definitiv de magistrații de la Curtea de Apel Cluj la 4 ani și o lună de închisoare, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunilor de act sexual cu un minor și instigare la furt. Pedeapsa a fost majosartă pentru că bărbatul a fost condamnat în trecut la 1 an și 7 luni de închisoare, după ce ar fi încerca să-i dea mită unui polițist.

„În temeiul art. 396, alin. 2 cod procedură penală condamnă pe inculpatul R O C – , cercetat în stare de libertate, la următoarele pedepse: – 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la furt calificat, prev. de art.47 C.pen. raportat la art.228 alin.1, art.229 alin.1 lit.b și lit.d C.pen., cu aplic.art. 41 alin.1 din c.pen. cu aplic. art. 43 alin.1 din C.pen. – 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii act sexual cu un minor, prev. de art. 220 alin.1 din C.pen, cu aplic.art. 41 alin.1 din c.pen. cu aplic. art. 43 alin.1 din C.pen., și cu aplic.art.5 din C.pen.(…) In baza art.96 al.4 Cod penal revocă beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 7 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.59/07.03.2019 pronunţată de către Tribunalul Cluj în dosar nr.333/117/2019, definitivă prin neapelare la data de 26.03.2019, pedeapsă pe care o adaugă la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 1 lună închisoare, în regim de detenţie.”, arată soluția pe scurt a instanței.