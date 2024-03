Ziaristul Liviu Alexa, care a publicat o serie de articole despre escapadele sexuale ale patronului festivalului Untold, Bogdan Buta, prezintă rezultatul unui test poligraf la care au fost supuși băieții care spun că au fost agățați de Buta pentru o partidă de sex.

In 29 ianuarie 2024, publicam o ancheta devastatoare despre potentatul Romaniei, Bogdan Buta, patronul Untold, pe care, in baza unor DOVEZI de netagaduit si a unor marturii transparente date de victimele sale, la momentul faptelor minori, il acuzam de pedofilie gay, de acte sexuale cu doi minori in varsta de 16 ani si tentativa de corupere sexuala pentru un minor de 15 ani.

Am fost facut jurnalist mincinos, victimele abuzului sexual care mi-au dat interviul au fost hartuite de presa si injurate copios de public, influensarii au asmutit publicul pe mine acuzandu-ma ca il calomniez pe Buta fara dovezi, ca toate capturile prezentate de mine din conversatiile lui Buta cu minorii de la acea vreme, in care le propunea sa faca sex la el acasa, sunt contrafacute, ca e imposibil ca Buta sa fie gay, ca e imposibil ca Buta sa fie pedofil, etc.

Ba chiar am fost acuzat ca am atentat la viata sa privata si ca Bogdan Buta nu este o persoana publica.

Nici vorba, Bogdan Buta este o persoana publica, voi demonstra inca o data mai jos asta prin fotografii care atesta ca si-a asumat un rol serios de persoana publica atunci cand a ales sa fie principalul comunicator al festivalului Untold, sa stea la conferinte de presa si interviuri cu primarul Clujului, Emil Boc, precum si cu sefi de institutii publice, ba chiar sa isi asume si rolul de lider al industriei de evenimente din Romania in fata presei, atunci cand, in perioada COVID, a militat pentru facilitati fiscale din partea guvernului pentru organizatorii de evenimente loviti de pandemie:

Cand Bogdan Buta isi asuma rolul de “model global” pentru intreaga planeta, asa cum a afirmat PUBLIC, pentru sutele de mii de participanti majoritatea tineri de la Untold, isi asuma si rolul de persoana publica.

Este de la sine inteles de ce am considerat ca exista legimitate profesionala sa aratam societatii si organelor abilitate date clare despre comportamentul sau reprobabil, acela de hartuitor sexual, de profitor fara scrupule al victimelor sale minore.

„Cu privire la informațiile apărute în spațiul public, referitoare la faptul că una dintre persoanele implicate în organizarea festivalului Untold ar fi agresat sexual, în anul 2021 doi minori, Compartimentul Relații Publice este abilitat să precizeze următoarele:

Polițiștii Serviciul de Investigații Criminale din cadrul inspectoratului, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au demarat în cursul zilei de azi, 29 ianuarie a.c., cercetări din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 219 din Codul penal aflat în vigoare la momentul la care fapta prezentată în spațiul public ar fi fost comisă.

Putin mai tarziu, aceeasi politie clujeana dispune schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de agresiune sexuală în infracțiunea de act sexual cu un minor.

In 7 martie 2023, Gazeta de Cluj publica o informatie socanta: dosarul lui Buta a fost CLASAT la 23 februarie 2024, adica la doar trei saptamani de la generarea lui!

… la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a fost înregistrată cauză nr. 645/187/P/2024 ca urmare a faptelor reclamate de către mai multe persoane minore împotriva numitului Buta Bogdan. În concret, organul judiciar a stabilit că faptele reclamate de către persoanele vătămate sunt două infracțiuni de act sexual cu un minor, tentativă la act sexual cu un minor şi două infracțiuni de şantaj.

În prezent, urmărirea penală a fost finalizată fapt pentru care în data de 23.02.2024 s-a dispus o soluție de clasare a cauzei.”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, la solicitarea reporterilor Gazeta de Cluj, arată articolul care poate fi citit integral pe ziardecluj.ro