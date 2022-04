Cotidianul rusesc Pravda susține că România s-ar putea afla în spatele provocărilor din Transnistria, fiind prima candidată pentru lovituri cu rachete Kalibr.

„Ucraina oferă un pretext pentru unirea României cu Moldova. România este cea mai interesată de destabilizarea Transnistriei, ea putându-şi realiza visul de unire cu Moldova şi putând rezolva problema aşa-zisului separatism transnistrean cu ajutorul NATO”, scrie cotidianul ruseasc Pravda.

Pe 27 aprilie, autorităţile transnistrene au acuzat Kievul că foloseşte drone peste satul Colbasna din regiunea Rîbniţa, unde se află cel mai mare depozit de muniţii de fabricaţie sovietică. Este păzit de trupele ruşi de menţinere a păcii.

Tiraspol susţine că bombardamentul a fost efectuat de pe teritoriul Ucrainei, dar a fost nesemnificativ. Anterior, au fost înregistrate explozii în PMR (Tiraspol, Grigoriopol şi Parkani). Două antene de telecomunicaţii care transmit posturi de radio ruseşti, clădirea Ministerului Securităţii Statului (MGB) din Tiraspol şi o unitate militară din satul Parkani au fost avariate, scrie Pravda.

Urma rusă, desigur, a fost găsită imediat, dar nu există niciun motiv pentru ca Moscova să creeze un focar de tensiune în regiunea pro-rusă, continuă publicaţia.

Un alt aspect: interesele ucrainene, care au legătură directă cu depozitul de muniţii. De la depozit până la graniţa cu Ucraina sunt doar doi kilometri. Interfax relatează că atacul asupra sediului MGB a fost efectuat de trei persoane care au intrat în Transnistria de pe teritoriul Ucrainei prin postul vamal Novovladimirovka, trase dintr-un lansator de grenade, iar apoi au părăsit ţara prin acelaşi loc, notează publicaţia rusă.

Pravda mai scrie că Londra, prin faptul că a recunoscut legitimitatea loviturilor ucrainene asupra bazelor militare de pe teritoriul Rusiei, tocmai a justificat loviturile aeriene ruseşti asupra lanţurilor logistice din mai multe state NATO, care aprovizionează Kievul cu arme.

„Polonia şi România sunt primele pe lista celor care o caută cu lumânarea”, scrie Pravda. Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a afirmat că Rusia ar putea efectua lovituri militare asupra unor ţinte de pe teritoriul mai multor state NATO care livrează arme regimului de la Kiev, pentru a le perturba logistica militară.

„Ţările care furnizează activ arme letale regimului nazist de la Kiev sunt: Cehia, Polonia, Slovenia, Turcia, Germania şi SUA. Alte state o fac neoficial, de exemplu Bulgaria”, scrie Pravda.

„Printre primele vizate ar putea fi România. România ar putea invada acum Transnistria pentru a-şi salva fraţii moldoveni de acolo”. continuă publicaţia.

Pravda consideră că Polonia serveşte drept punct de tranzit pentru toate transporturile de armament din ţările vestice către Ucraina.

„Fie fizic, fie mental, aceste ţări nu vor supravieţui unui atac cu rachete Kalibr. Ar fi cu adevărat un preludiu al celui de Al Treilea Război Mondial, dar aliaţii SUA ar fi primii care l-ar pierde, din cauza comportamentului lor indezirabil”, scrie Pravda. Miza militară a Rusiei în Transnistria

Rusia are aproximativ 1.500 de soldaţi în Transnistria, pe care Moscova îi numeşte forţă de „menţinere a păcii”. Kievul este îngrijorat de faptul că aceste forţe ar putea fi folosite pentru a ataca Ucraina dinspre vest. Rusia a efectuat exerciţii militare în regiune recent, pe 2 februarie, şi a declarat că prezenţa rusă este esenţială pentru a-şi proteja cetăţenii din zonă şi pentru a menţine pacea între moldoveni şi transnistreni.

În cazul în care preşedintele rus Vladimir Putin decide să implice Transnistria în război într-o anumită măsură, aceasta are puţine pârghii pentru a refuza, deoarece rămâne dependentă din punct de vedere economic de Rusia, inclusiv pentru gazul gratuit.

Rustam Minnekaiev, comandantul adjunct al districtului militar central al Rusiei, a fost citat săptămâna trecută de agenţiile de ştiri de stat care au declarat că Rusia urmăreşte să preia controlul asupra sudului Ucrainei, ceea ce i-ar permite accesul la Transnistria.

Nu este clar dacă armata rusă, implicată în lupta pentru cucerirea estului Ucrainei, ar putea să cucerească mai multe teritorii în sudul Ucrainei şi să avanseze spre Moldova.

Dar Rusia ar putea eventual să încerce să folosească Transnistria pentru a ajuta frontul cu ajutoare medicale şi alimente, păzind convoaiele şi securizând reţeaua feroviară şi oferind un spaţiu sigur unde să-şi realimenteze trupele, să repare echipamentele şi să se regrupeze.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat că invazia Rusiei în ţara sa a fost doar începutul şi că Moscova intenţionează să acapareze teritorii şi în alte ţări.

La o săptămână de la invazia lui Putin în Ucraina, a apărut o înregistrare video care îi arată pe Putin şi pe preşedintele bielorus Aleksander Lukaşenko stând lângă o hartă care părea să indice Transnistria ca o ţintă potenţială. Oficialii din Belarus au declarat ulterior că harta a fost o greşeală.

Moldova are o lungă istorie de dominaţie din partea Imperiului Rus şi, ulterior, a Uniunii Sovietice. Cu toate acestea, începând cu anii 1990, a început să se îndepărteze de influenţa rusă, îndreptându-se încet spre Europa, scrie Al Jazeera. Moldova nu are forţa militară necesară, nu doar pentru a face faţă unui atac al Rusiei, ci nici a unei diversiuni limitate. Moldova nu are cum să rezolve chestiunea transnistreană singură şi nu are cum să încorporeze teritoriul în statul moldovean şi să-i determine pe ruşi să retragă armata, scrie Al Jazeera.

Istoria a arătat că Rusia vrea să controleze zonele plate din vestul graniţelor sale europene, cum ar fi câmpia nord-europeană, dar şi câmpia din zona Moldovei. Rusia vrea şi acces la Dunăre, de-a lungul ultimilor 170 de ani pierzând şi recâştigând acest acces pe care nu-l mai are de la destrămarea URSS.

Sursa: adevarul.ro

Citește și: Implicat degeaba în Dosarul Gazeta, Ioan Oțel a câștigat daune de aproape 1,5 milioane de lei