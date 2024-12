Suntem singuri din nou .IN prostie si slugareala! CCR a Romaniei se pisa pe propria ei decizie de acum catateva zeci de ore ! Cum e posibil sa ti contrazici propria decizie IN 72 DE ORE .LE ATI VALIDAT SI APOI LE ATI INVALIDAT! .In cateva ore. Cine mai poate crede in voi?Si toti in UNANIMITATE! Gunoaie ce sunteti ! Ne jigniti inteligenta !Luni era o curte constitutionala si vineri era alta ?Nu ,nu ,nu ,nu!Nici vorba , nu s a schimbat nimic decat ca sondajele de opinie il aratau pe Georgescu mare castigator . Atunci cum sa lase americanii singura tara importanta din Europa de SE sa nu mai sustina razboiul criminal din Ucraina.Asta e miza !. Continuarea razboiului din Ucraina care imbogateste nemasurat SUA si cum sa faci asta fara imbecilii de romanii.Le am dat cadou ucrainenilor un sistem patriot de un miliard de dolari ,le am primit milioane de refugiati ,si ei ce fac se pisa pe noi.inchid scolile romanesti , inchid bisericil romanesti !Sa mai luam cereale de la ei , miere,alimente , orice ca sa castige razboiul . DE ce , ca asa ne ordona americanii si ue.

Asistam la o lovitura de stat de catifea. Cretinii de bucura !Cei rai au pierdut , sosocarii au pierdut , pupatorii de moaste au pierdut,nationalistii au pierdut !

Am pierdut toti . Nu mai exista democratie in Europa !Cand nu ne place anulam alegerile .Zelenski a facut asta in Ucraina : O face acum Iohannis la noi.lovi l ar AVC ul acum. Nu vorbim acum de Georgescu sau de Lasconi ci de moartea democratiei in Romania . Vremuri grele ne asteapta. Pregatiti va sa va trimiteti copii la razboi . Asta va urma