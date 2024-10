Alimentația este esențială pentru un stil de viață sănătos, iar numărul românilor care își doresc să își îmbunătățească stilul de viață este într-o continuă creștere. A devenit deja un trend ca oamenii de la oraș să se retragă la țară, pentru a avea mai mult control asupra sănătății lor!

Tot mai multe persoane aleg să renunțe la confortul de zi cu zi pe care îl oferă mediul urban, preferând să respire aerul curat de la sat dar mai ales să își cultive singuri legumele.

Am mers în rândul acestora, am discutat despre noile lor obiceiuri și totodată am descoperit care este secretul care îi ajută să fie mai fericiți și mai sănătoși. Descoperi toate aceste informații în rândurile imediat următoare!

De la bloc, la curtea cu solar în care sunt cultivate legume BIO!

Să trăiești la bloc poate fi foarte confortabil, deoarece ai la îndemână tot ce ți-ai putea dori: magazine, transport în comun, restaurante și altele. Cu toate acestea, trăind la apartament, îți va fi destul de dificil să obții recolte cu legume, de exemplu!

Determinați fiind de dorința de a mânca mai sănătos, românii aleg să renunțe la acest confort și să se mute la țară, acolo unde au la dispoziție o curte unde au posibilitatea de a construi un solar, de a planta pomi fructiferi dar și de a crește animale domestice.

Cu alte cuvinte, prin decizia de a se muta la țară, românii se bucură de mai multă independență în ceea ce privește bucatele pe care le pun pe masă.

Printre persoanele care au luat această decizie curajoasă de a se muta la țară este și Ioana, cu care am discutat și noi, dorindu-ne să aflăm care au fost motivele ce au determinat-o să se mute la casă. Iată ce ne-a declarat Ioana:

„Dorința de a ne muta la țară a apărut după ce am vizionat mai multe documentare în care ni se prezenta modul deloc natural prin care sunt obținute legumele din magazine. De asemenea, am constatat cu stupoare faptul că nici măcar în piață nu mai este atât de ușor să găsești legume bio, iar asta deoarece substanțele chimice sunt folosite chiar și de către oamenii de rând, pentru a proteja plantele de boli și dăunători, însă în felul acesta este compromis caracterul bio al legumelor. Prin urmare, având un copil mic, dar și dorința de a fi sănătoși, am decis să punem piciorul în prag.”

Desigur, multe dintre persoanele care aleg să facă acest pas întâmpină o mulțime de provocări, nefiind deloc simplu să te muți de la oraș la țară. Găsirea unui teren, a unei case, dobândirea cunoștințelor și abilităților precum și adaptarea la noul stil de viață poate fi o provocare. Astfel de provocări a întâmpinat și Ioana:

„Noi am fost norocoși deoarece aveam deja casa bunicilor, care nu a necesitat foarte multe investiții pentru renovare. Provocarea a fost să ne transformăm din „orășeni” în „țărani veritabili” deoarece cunoștințele erau minime. Îmi amintesc și acum cu amuzament cum am încercat să ne construim propriul solar, iar rezultatul era pur și simplu rușinos! Așa am decis să cumpărăm un kit de solarii de gradina, pentru a fi cât mai ușor de montat. Când am cules primele roșii, satisfacția a fost imensă!”

Solarul, tot mai des întâlnit în curțile oamenilor care se mută la țară

A devenit tot mai greu să cultivi legume în aer liber, precum odinioară, iar asta din cauza vremii capricioase, a bolilor și dăunătorilor. Dacă îți dorești să obții legume curate, care să nu fie tratate cu fel și fel de pesticide, construirea unui solar este absolut necesară.

„Numărul comenzilor de solarii a crescut foarte mult în ultimii ani. Oamenii preferă să cumpere kit de solarii deoarece sunt ușor de construit. De asemenea, popularitatea solariilor a crescut și datorită dorinței de a avea un loc special de amenajat, care oferă condiții optime pentru a obține legume perfect sănătoase, dar și gustoase, precum odinioară. Am observat că multe dintre mesaje sunt venite de la oameni care s-au mutat la țară și ne scriu cu entuziasm deoarece vor să aibă propriul solar pentru legume cât mai rapid.”

De altfel, am observat că este foarte apreciată calitatea kiturilor pentru solarii de la IzoSun, apreciere care reiese mai ales din recenziile lăsate de clienți:

„Am luat un solar de 4x10m și sunt foarte mulțumit. Structura e solidă, montaj ușor, iar folia pare durabilă. Producția de legume a fost excelentă.” – spune Sorin din Focșani, unul dintre tinerii care s-au mutat la țară în ultimii ani.

