Ruleta franceză este una dintre cele 3 variații de ruletă de bază. Acest tip de ruletă este popular în România, de aceea ți-am pregătit acest articol, care conține strategii eficiente de joc la această variație a ruletei. Comparativ cu variantele americană și europeană, ruleta franceză oferă un avantaj distinctiv: marginea casei mai mică.

Acest specific este determinat de renumita regulă La Partage. Esența ei este foarte simplă – returnează jumătate din pariurile plasate pe șanse simple (precum roșu/negru, par/impar) în cazul în care bila se oprește pe zero. Astfel, cei care joaca ruleta Franceza se pot bucura de un avantaj al casei mai mic, ceea ce înseamnă șanse de câștig mai mari.

Înțelegerea structurii mesei

Înainte de a explica cele mai populare strategii de joc la ruletă franceză, să prezentăm pe scurt structura mesei de joc. Vei avea în față un câmp format din 37 de buzunare. Etichetarea este realizată în limba franceză (o altă diferență față de celelalte tipuri de ruletă) și în opțiunile adiționale de pariere, cum ar fi Annonces sau Call Bets.

Cum funcționează regula „La Partage” la ruleta franceză

Această regulă reduce avantajul casei și oferă jucătorilor șansa de a recupera o parte din pariurile pierdute în anumite situații. Ea se aplică atunci când jucătorul plasează un pariu pe șanse simple (pariuri cu plată de 1:1), cum ar fi:

● Roșu/Negru

● Par/Impar

● Mic/Mare (1-18 sau 19-36)

Dacă bila se oprește pe zero (0), ceea ce în mod normal ar însemna o pierdere totală a pariului, „La Partage” intervine și restituie jumătate din suma pariată. Practic, pierderea este redusă semnificativ, ceea ce micșorează avantajul casei.

Regula En Prison

O altă regulă specifică ruletei franceze. Spre deosebire de regula La Partage, regula En Prison oferă șansa de a recupera întreaga miză, dar implică un risc suplimentar. Ca și La Partage, se aplică exclusiv la pariurile pe șanse simple.

Dacă bila se oprește pe zero, pierzi pariul. Totodată, acesta rămâne închis pe masa de joc pentru runda următoare. Dacă pariul câștigă în runda următoare, întreaga miză inițială este returnată fără niciun câștig suplimentar. Dacă pariul pierde, întreaga sumă este pierdută.

Strategii clasice și moderne pentru ruleta franceză

Acum să trecem la prezentarea strategiilor de joc. Înainte de a le analiza și aplica, important este să reții că nici una dintre ele nu îți poate garanta câștiguri, deoarece ruleta franceză, ca și alt oarecare joc de noroc, generează rezultate aleatorii (la voia sorții).

Strategia Martingale

La ruleta franceză, strategia Martingale presupune dublarea pariului pe roșu sau negru după fiecare pierdere. Ideea este că, în cele din urmă, culoarea aleasă va câștiga, rezultând un profit net care depășește pierderile anterioare. Cu toate acestea, să nu crezi că acest sistem garantează victoria. Seriile de pierderi se pot prelungi, iar acest lucru poate duce la pierderi semnificative.

Plus sistemul are și un dezavantaj. Funcționează, teoretic, doar în scenariul utopic, în care jucătorii au un bankroll nelimitat și cazinourile nu impun limite de pariere la mesele de ruletă. În practică, cazinourile stabilesc limite maxime de pariere, ceea ce poate împiedica eficacitatea strategiei Martingale. Plus, nici bankroll-ul jucătorilor nu este infinit și, în cazul unor serii de pierderi mai lungi, poate fi pur și simplu ineficient pentru a ține pasul cu strategia.

Strategia D’Alembert

Dacă strategia Martingale nu corespunde fie bankroll-ului tău, fie apetitului la risc, strategia D’Alembert poate fi alternativ potrivită. Dacă o vei alege, vei crește pariul cu o unitate după fiecare pierdere și îl vei scădea cu o unitate după fiecare câștig. Este ideală pentru jucătorii care preferă un ritm mai lent și mai calculat, inclusiv pentru jucătorii începători.

Strategia Fibonacci

Cel mai curând ai auzit despre acest matematician. Păi să știi că acest sistem este bazat pe faimoasa secvență matematică. Dacă vei alege această strategie, va trebuie să respecți o anumită progresie atunci când vei paria: 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Fiecare pariu reprezintă suma ultimelor două pariuri. Este o strategie preferată de cei care apreciază un echilibru între risc și recompensă.

Pariurile pe „Annonces”

Acum să analizăm o strategie care poate fi utilizată doar la ruleta franceză. Pentru jucătorii avansați, utilizarea pariurilor anunțate, precum „Voisins du Zero” sau „Tiers du Cylindre,” poate aduce un avantaj strategic. Aceste pariuri acoperă secțiuni mari ale roții și sunt ideale pentru cei care doresc să minimizeze riscurile.

Jocul responsabil

Ca să te poți distra jucând la ruletă franceză trebuie să percepi jocul ca pe o formă de divertisment, nu ca pe o metodă de a genera venituri. Să joci responsabil înseamnă să stăpânești jocul și să nu permiți ca jocul să te stăpânească pe tine. Nu paria mai mult decât îți poți permite și nu conta pe câștigurile pe care nu le-ai obținut, iar dacă simți că nu mai poți controla jocul, adresează-te după ajutor.

Gânduri finale

Datorită regulii La Partage și altor aspecte specifice, ruleta franceză are de oferit ceva cu adevărat diferit comparativ cu alte variante a acestui joc de casino. Alege strategia care pare să ți se potrivească cel mai bine și joacă responsabil la cazinouri online legale. În așa mod te vei putea distra pe măsură.





