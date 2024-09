George Maior este cunoscut pentru activitatea sa în funcția de director al Serviciului Român de Informații (SRI) pe care a ocupat-o între 2006 și 2015. Înainte de a deveni director al SRI, George Maior a fost senator și secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale. După ce a demisionat din funcția de șef al SRI, el a fost numit ambasador al României în Statele Unite ale Americii. Ulterior, George Maior a fost numit ambasador al României în Iordania și Yemen în anul 2018. A ocupat această funcție până în 2020, iar apoi a fost numit, din nou, pentru un al doilea mandat în Iordania.

Afacerile apropiaţilor lui George Maior au falimentat

Fostul șef al SRI, George Maior nu a avut niciodată afaceri vizibile, însă apropiații săi au administrat diverse firme. Toate aceste firme au fost radiate. Bogdan Rotta, cumnatul lui Maior, are mai multe afaceri, iar soția fostului director SRI, Anamaria Maior, fiica scriitorului Augustin Buzura, și-a lichidat, în anul 2018, firma de asigurări pe care o deținea împreună cu mama sa.

Firma de turism DLT BUSINESS & TRAVEL SRL a fost radiată în anul 2019, după 13 ani de activitate. Conform ultimelor raportări financiare din anul 2018, firma a adunat datorii de 413.409 lei. Administratorul acesteia a fost Nicolae Răzvan Bulduș, iar acționarii au fost Doloc Mark Nikolaus, un bistrițean cu cetățenie germană, și Bogdan Rotta, cumnatul lui George Maior. Înainte să fie radiată firma a înregistrat trei ani consecutivi de pierderi. Inițial, compania a fost fondată de clujeanul Iulian Ghicu și cetățeanul german Doloc Mark Nikolaus. Nicolae Răzvan Bulduș a deținut și TEHNOMED APARATURA ELECTRONICĂ ȘI TEHNICĂ MEDICALĂ SRL, o companie clujeană specializată în comerțul cu produse farmaceutice, care, la fel ca firma de turism, a înregistrat pierderi în ultimii ani. Această firmă a încheiat contracte cu Unitatea Militară 0521, cunoscută și ca Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, implicat în scandalul Hexi Pharma. TEHNOMED APARATURA ELECTRONICĂ ȘI TEHNICĂ MEDICALĂ SRL a fost radiată în anul 2020, după 33 de ani de activitate. Timp de 8 ani, din 2012 până în 2019, firma a înregistrat pierderi.

Bogdan Rotta mai apare și în firma PM International Direct Sales Center SRL, care se ocupa de comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice. Această companie a fost fondată de Rotta împreună cu Sergiu Desagă, Jager Helmut, Radu Horia Bosorca și Christian Ene, toți domiciliați în Germania. În firmă a fost cooptat și Sergiu Desagă, fost manager la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM). Soția lui Desagă, Roxana, este asociată în mai multe firme alături de Elena Tudorache, doctor psihiatru la Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgoș”. PM INTERNATIONAL DIRECT SALES CENTER SRL a fost radiată în anul 2013, după 19 ani de activitate. Conform ultimelor date financiare raportate, firma a suferit pierderi timp de cinci ani consecutiv. De asemenea, Bogdan Rotta a administrat şi firma Nadia Kuechen Design SRL, care a fost radiată în anul 2018, după 18 ani de activitate.

Fratele lui Rotta, Răzvan Rotta a fost asociat în firma Compexit Trading cu ex-senatorul PNL Marius Nicoară. Pălăghean Radu, Rotta Răzvan, Marius Nicoară şi Titus Nicoară au fost asociaţi în Compexit Trading SRL până în 2012, când la solicitarea expresă a lui Rotta, au acceptat cesiunea părţilor sociale ale lui Rotta către fiica sa, Sorana Rotta. În acelaşi timp, Răzvan Rotta avea calitatea de asociat şi administrator al societăţii Auto Zebra SRL, unde a contractat o serie de credite, în valoare totală de peste 4 milioane şi jumătate de lei. Răzvan Rotta avea calitatea de administrator şi la Compexit Trading, şi din această poziţie a garantat restituirea creditului contractat de Auto Zebra cu bunuri ale Compexit Tarding. Asociaţii lui Rotta spun că şi-au dat acordul pentru aceasta, ”date fiind relaţiile de prietenie, de asociere şi colaborare în afaceri dintre noi şi Rotta”, fără să cunoască situaţia financiară reală a societăţii pentru care au garantat împrumuturile. Între timp, situaţia Auto Zebra s-a degradat în aşa măsură încât a intrat în procedură generală de insolvenţă, iar Compexit Trading, în calitatea sa de garant ipotecar, a plătit o parte din datoriile către bancă. Rotta a semnat un act prin care se obliga să ramburseze către Compexit datoria ce revenea societăţii Auto Zebra. Cum Rotta a intrat într-un carusel al creditelor pentru mai multe din firmele sale, dar şi de ordin personal, asociaţii săi de la Compexit Trading au acceptat, la solicitarea expresă a acestuia, ca, printr-o majorare d capital să accepte ca asociat a 31 de părţi sociale din totalul de 100.100 pe Sorana Rotta. Apoi, prin Hotărârea AGA, au acceptat majorităţii parţilor sociale către Sorana Rotta, tatăl acesteia păstrând doar 1% din capitalul social ca o garanţie pentru restituirea plăţilor făcute în numele lui.

La aproape doi ani după ce a devenit acţionar al Compexit Trading, Sorana Rotta a cerut, în scris, retragerea sa din calitatea de asociat, comunicându-le apoi celorlalţi pretenţiile băneşti pe care le are şi care se ridicau la peste un milion şi jumătate de euro. Partenerii lui Rotta îl acuză că a avut un plan bine stabilit, prin care a urmărit ca firma Compexit Trading să-i plătească datoriile, iar el, în final, prin fiica sa, să încaseze o sumă substanţială de bani. Ei mai spun că aceeaşi schemă – întâi o majorare de capital, urmată de o cesiune de părţi sociale şi apoi de o cerere de retragere din asociere – a aplicat-o Rotta şi în alte societăţi, respectiv Compexit Auto Rulate SRL, Topcar SRl şi Seul Auto SRL, fapt care ar releva intenţia fraudă şi premeditare a partenerului lor.În prezent, Compexit Trading SRL are o cifră de afaceri de 107 998 212 lei şi un profit net de 6 410 788 lei.

Totodată, Răzvan Rotta este cel care a realizat o serie de fotografii în fața Librăriei Universității din Cluj-Napoca, punctul zero al evenimentelor de la Revoluția din 1989, cu ajutorul cărora cercetătorii și anchetatorii au putut apoi să stabilească firul evenimentelor din oraș ce s-au soldat cu mai mulți morți. Rotta a declarat, în 2019, la o dezbatere organizată de asociația Vechiul Cluj că la momentul respectiv nu înțelegea amploarea evenimentelor. ”Nu am dat dovadă de curaj ci cred că eram inconștient.Era un gard viu atunci în piața Unirii și soția mea și fiica erau după gardul viu, și eu de acolo am fotografiat în mare parte. Oamenii erau trântiți pe jos să se apere pe gloanțe, mai ridica câte unul capul să vadă ce se întâmplă (…) Eram lângă un băiat tânăr împușcat în stomac, era cu rană deschisă, erau oameni care încercau să-l ajute dar eu am strigat la cei care-l ajutau: dați-vă la o parte, nu vedeți că fac fotografii?”, adică mie mi se părea mai important faptul că fac poze”, declara atunci Răzvan Rotta, citat de Actual de Cluj.

Soția lui George Maior, Anamaria, împreună cu mama sa, Olimpia Buzura, au lichidat în anul 2018 firma de asigurări Just Life Agent de Asigurare SRL, în care erau asociate, după 20 de ani de activitate. Firma adunase, în anul 2017, datorii de 57 809 lei şi pierderi de 88 430 lei.

Tatăl lui George Maior, mare activist PCR

Liviu Maior a fost ministru al învățământului între 1992-1996, senator PSD în legislatura 1996-2000 și 2000-2004 şi ambasador al României în Canada din 2002. Liviu Maior a demisionat din Senat la data de 24 martie 2003 și a fost înlocuit de senatorul Teodor Maghiar.

În perioada regimului comunist, Liviu Maior a fost cadru didactic la UBB şi, din această poziţie, un mare activitst de Partid. Sursele Gazeta de Cluj au declarat că, în 16 decembrie 1989, acesta umbla cu un pistol în servietă. În data de 22 decembrie 1989, acesta a fugit şi a stat ascuns de frică să nu fie arestat. Liviu Maior a reapărut după eşecul mitingului PNL-PNŢCD din ianuarie 1990, în care se protesta împotriva hotărârii Frontului Salvarii Nationale (FSN), de a participa la alegeri.

Averea lui George Maior

Conform ultimei declaraţii de avere publicate în anul 2023, soţii Maior deţin un teren intravilan în judeţul Ilfov, pe care l-au moştenit, în anul 2017. Terenul are o suprafaţă de 1685 m2. Aceştia deţin şi un apartament şi o casă de vacanţă. Apartamentul, situat în Bucureşti, a fost de asemenea moştenit în anul 2017 şi are o suprafaţă de 147 m2. Casa de vacanţă a celor doi se află în localitatea Ostratu din judeţul Ilfov. Şi aceasta a fost moştenită în anul 2017. Cei doi soţi deţin şi un autoturism Dodge din anul 2019.

Totodată, Maior este şi un mare colecţionar de artă. Acesta deţine tablouri, dobândite între anii 2005-2017, cu o valoare totală de 145,169 lei. Acesta deţine şi bujuterii, pe care le-a dobândit în 2017, în valoare de 7000 de euro, dar şi ceasuri, dobândite între 2018-2022, în valoare de 9000 de euro.

În anul 2022, acesta a vândut un apartament în schimbul sumei de 130000 de euro şi un autoturism contra sumei de 31000 de euro. De asemenea, Maior are deschise 14 conturi bancare în care a adunat o sumă totală de 800,815 lei, 100,016,240 dolari şi 5,283 euro. Anamaria Maior, soţia fostului şef SRI are acţiuni la bursă în valoare de 7000 de dolari.

Maior a încasat, în total, de la Ministerul Afacerilor Externe şi de la Scoala Nationala De Studii Politice Si Administrative un venit anual de 568,326 lei şi 69999 dolari. În timp ce Anamaria Maior a obţinut din dreputri de autor moştenite, un venit anual de 10188 lei de la Asociaţia Dan Sara.

George Maior, dator vândut neamurilor din Germania

Maior s-a împrumutat în anul 2017 de la rudele din Germania, mai exact de la cumnaţii săi Bogdan şi Alina Rotta, cu suma de 50.000 de mii de euro, împrumut cu data scadentă în anul 2023. În 2018, Maior a efectuat un alt împrumut, de la aceleaşi rude, în valoare de 125000 de euro, al cărui dată scadentă este în acest an. Cu toate că are o avere impresionantă de apropae un milion de euro şi ceasuri în valoare de 9.000 de euro, Maior s-a mai împrumutat şi în anul 2020, de la aceeaşi creditori, cu o sumă de 50000 de euro, cu dată scadentă în anul 2030. La un calcul simplu, rudele din Germania i-au împrumutat lui Maior un totale de 175.000 de euro. Dacă facem abstracţie de averea colosală pe care a dobândit-o, Maior are toate şansele să se achite de datorii, în următorii şase ani, doar din veniturile pe care le încasează. Asta dacă nu mai împrumută până atunci nişte sume de la rudele darnice din afara ţării.