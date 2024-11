În locul magazinelor alimentare care ar trebui să se găsească în proximitatea fiecărui cartier, s-au construit case de pariuri și săli de jocuri. Situația este chiar mai alarmantă în momentul în care în cartierul respectiv locuiesc mulți vârstinici.

„Referitor la spațiile de la parterul blocului din piața Livning unde se afla o casă de pariuri și o sală de jocuri de noroc, am crescut în acest cartier și cand eram copil aici se afla un magazin alimentar, un magazin de paine, un aprozar si un magazin textil și mercerie, care si azi ar fi foarte necesare mai ales că acum suntem vârtsnici peste 60 de ani și de pe str Războieni , cel mai aproape la Gara sau Auchan este destul de greu pt noi cu sacoșele de cumpărături aduse în mâna și urcat in autobuze. Unui cartier cu persoane in vârsta la ce le trebuie sala de jocuri sau casa de pariuri , de ce nu pot fi puse lucruri mai utile și mai necesare pt noi locuitorii din cartier , chiar și o piață se află pe platoul din fața acestui imobil din anii 70-80?”

