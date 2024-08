Sabin Sărmaş a fost prezent la şedinţa de consiliu din 29 august unde l-a confruntat pe edilul Emil Boc, cerându-i explicaţii privind pierderea finanţării metroului:

“Fie cei de la Bruxelles l-au mințit pe premierul României, fie Primăria îi duce pe clujeni cu zăhărelul. Premierul României a spus public, la vreo săptămână după ce am spus și eu, că sunt probleme de finanțare cu metroul. Domnul primar a spus că nu este nicio problemă, că totul merge înainte. Am întrebat și mi-ați răspuns foarte repede, conținutul răspunsului însă a fost unul pe care nu l-am apreciat. Știu că ați publicat în SEAP nouă erate pentru a fi publicate în JOUE, poate v-au fost respinse. Se discută despre o posibilă corecție de finanțare, nu voi da suma aici, dar aș aștepta să o spuneți dumneavoastră”, a declarat Sărmaş, citat de Actual de Cluj.

În replică, Emil Boc susţine însă că nu există probleme cu finanţarea metroului:

“În primul rând, nu mor caii când vor câinii, ca să vorbim de metrou așa direct și să înțeleagă toată lumea. Am spus și am repetat de mai multe ori, și mai repet încă o dată. Acest contract care vizează metroul este încheiat conform tuturor procedurilor legale, după ce a fost avizat atât de ANAP – Autoritatea Națională de Achiziții Publice, cât și în urma controlului de la CNSC. Deci, toate autoritățile statului român au validat această licitație. Acest proiect are contractul de realizare semnat și în execuție. În perioada următoare, în ceea ce privește metroul, se derulează următoarele categorii de lucrări: la sfârșit de august, vor demara lucrările de amenajare și organizare de șantier în zona stației Teilor, unde vor fi amenajate cele două TBM, cele două cârtițe. În septembrie 2024 se fac lucrări de excavație a straturilor de acoperire aferente puțului de lansare a TBM-urilor în zona stației 2 Teilor, lucrări de amenajare a terenului în stația Copiilor, lucrări preliminare de organizare a șantierului interstații. În octombrie 2024 vor începe lucrările la pereții mulați, precum și lucrările de relocare a utilităților stația Teilor, realizare șanțuri, ghidare pereți mulați la stația Copiilor. În septembrie-octombrie, în funcție de cum ajung, încep lucrările de asamblare a utilajului, a cârtițelor. Noiembrie – realizarea șanțuri ghidate, pereți mulați la stația Sănătății, decembrie – relocare utilități stația 7 Mănăștur, realizare pereți mulați la stația 3 Copiilor, pereți mulați la stația 4 – Sănătății, descărcarea arheologică la stația 8 – Sfânta Maria. Pregătirea practică a lucrărilor efective, pentru o investiție de 2 miliarde de euro evident că are nevoie de lucrări de amploare numai ca să pregătești locul unde intră în pământ cele două cârtițe în pământ. În consecință, lucrul pe care vreau să îl înțeleagă toată lumea este că lucrările de la metrou continuă și au finanțare asigurată”, a declarat Emil Boc