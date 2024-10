Independentul Sabin Sărmaș, primarul din umbră al Clujului, își anunță oficial candidatura pentru Camera Deputaților în alegerile parlamentare din această iarnă. După ce a obținut un rezultat incredibil la alegerile locale din vară, clasându-se pe locul al doilea, Sabin Sărmaș vrea să arate că scorul acesta nu a fost un accident și că județul Cluj este pregătit să dea primul deputat independent ales “pe bune” în istoria post-comunistă a României.

„Cu stickurile ăstea două începe o eră nouă. Una în care nu mai stăm la mâna păpușarilor care decid de zeci de ani în numele nostru”, a declarat Sabin Sărmaș în cel mai recent video publicat pe rețelele de socializare. „Am riscat enorm mergând cu semnăturile digitale, dar am fost singurul care a strâns semnături electronice. Ca de aia avem tehnologie, s-o folosim.”

Sabin Sărmaș atrage atenția asupra alianțelor politice care l-au împiedicat să câștige Primăria Cluj-Napoca în vară și promite că „iarna asta, Clujul s-a trezit.” Candidatura sa, sprijinită de mii de semnături digitale, e un semnal clar că clujenii doresc o schimbare autentică, departe de influențele partidelor tradiționale.

„PNL-ul lui Boc, PSD-ul lui Dîncu, USR-ul lui Murariu, toți cei care v-ați aliat împotriva mea în vară, vă spun doar atât: iarna nu-i ca vara. Iarna asta nu mai mergem după fentă,” a adăugat Sărmaș.

Sabin Sărmaș îndeamnă clujenii să fie parte din campania sa, cerând afișe pe care să le afișeze în comunitățile lor. „Nu am banii și panourile lor, dar vă am pe voi și asta e cel mai important. Hai să le arătăm în iarna asta că ce am pornit în vară nu a fost un accident, ci o răscoală reală.”

Candidatul independent promite o luptă dură împotriva sistemului politic actual, pe care îl consideră blocat într-o mentalitate de „combinații și funcții”.

„Clujul e de neoprit. Iar acum, mai mult ca oricând, avem șansa să facem istorie.”

Sabin Sărmaș va continua seria sa de video-uri pe rețelele sociale, lansând în zilele următoare un nou mesaj sub titlul „Răscoala de la Cluj, ediția de iarnă”, în care va explica importanța acestei bătălii politice și de ce acum este momentul ca un candidat independent să ajungă în Parlament.