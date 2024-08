Mai sunt doar câteva zile până la începutul festivalului UNTOLD, cel mai mare eveniment muzical din România, care va avea loc la Cluj. Festivalierii care nu și-au găsit cazare din timp sunt în căutarea unor locuri de dormit, preferabil la prețuri accesibile, iar locuitorii din Cluj caută oportunități de a câștiga bani în plus. Un tânăr a venit cu ideea de a le oferi turiștilor cazare într-o sală de box.

Cu doar câteva saltele așezate pe jos, chiar printre sacii de box, clujeanul a transformat sala de antrenament într-un dormitor pentru festivalieri. Prețul pentru 5 nopți este de 5000 de lei și oferă locuri de dormit pentru 10 persoane, dar capacitatea poate crește dacă participanții aduc propriile saltele.

,,Ofer o sală de box pentru Untold , are ventilatoare pentru 8-10 persoane avem paturi si canapele dar dacă vreți sa fiți mai mulți puteți aduce saltele gonflabile pentru perioada UNTOLD.

Prețul în perioada 7-12 august, pentru 5 nopți pentru 8-10 persoane, este in total de 5000 Ron / 1000 euro.

(Pot sosi mai devreme sau să stea câteva nopți după festival, ofer nopțile suplimentare la un preț foarte mic).

Sala are 100 m2 plus un living cu bucătarie de vreo 25 plus o camera separată cu canapea extensibila și baie.

Sală este situat la 2 km de intrarea de festival (7 minute cu mașina/ taxi/Bolt, 30 minute pe jos, stația de autobuz este la 7 minute pe jos)”, declară tânărul în anunțul postat.

În ultimele săptămâni, în Cluj, au apărut cazări pentru festival mai mult sau mai puțin reușite, de la rulote, la apartamente fără mobilă și acum chiar și săli de sport. Cert este că clujenii sunt oameni foarte inventivi, mai ales atunci când vine vorba de un bănuț în plus.