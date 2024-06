Un turist a rămas blocat c un copil de 4 ani pe Piatra Secuiului, fiind nevoie de intervenția salvamontiștilor pentru a îi salva pe cei doi.

La sosirea echipajului de intervenție, turistul se află într-o zonă sigură în afara grohotișului unde se blocase inițial, și a fost evacuat de echipajul Salvamont spre poteca turistica de unde și-a continuat drumul împreună cu grupul din care făcea parte, relatează ziarulunirea.ro.

”Adresam pe aceasta cale, turiștilor, rugămintea de a nu părăsi potecile turistice in zonele de abrupt, pentru a nu pune in pericol viața lor și a altor turiști aflați în zona. De asemenea sa se informeze temeinic înaintea plecării la drum, despre traseul urmat, surse de apa și timpul de parcurs. Totodata rugam turiștii să fie echipați cu bocanci, pelerine de ploaie, lanterne și apă, pentru a face față schimbărilor bruște de vreme in zona montană!!”, au transmis reprezentuanții Salvamont Alba.