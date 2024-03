Șantierul din zona Parcului I.L. Caragiale este ținta noilor nemulțumiri ale clujenilor.

Riveranii străzii Octavian Petrovici sunt nemulțumiți de șantierul de construcții, fiindu-le imposibil să transporte marfă sau materiale la localurile de lângă.

„Nu mai putem intra/ieși în curtea instituției din cauza șantierului din parcul I.L. Caragiale. Sunt săpături în ambele capete ale străzii Octavian Petrovici pe unde se face accesul auto. Menționăm că avem de luat scule, scări, materiale, marfă, etc. Cum se rezolva situația? Cum ar interveni Pompierii dacă ar fi nevoie?”, se arată într-o sesizare pentru Primăria Cluj.

Riveranii sunt nemulțumiți de faptul că aceste lucrări au restricționat și accesul mașinile ce ridicau gunoiul, fără ca să existe o alternativă în acest sens.

”Buna ziua,am inteles ca este un proiect in derulare care urmareste modernizarea Parcului Caragiale. Ce ma deranjeaza insa e faptul ca aceste lucrari au inceput fara nicio consultarea a riveranilor, persoane fizice sau juridice. Nu ati oeferit ncio alternativa pentru ridicarea deseurilor, pentru aprovizionarea cu marfa, pentru accesul in special. De asemenea nu este nicio informare legata de durata lucrarilor iar ritmul este de necrezut, dimineata la ora 09:00 se dezmortesc oasele, cei mai activi sunt arheologii. Va rog sa ne oferiti informatii referitoare la alternativele de acces si termenul de finalizare, in regim de urgenta a accesului auto” potrivit altei reclamații.

De remarcat este faptul că Primăria Cluj-Napoca desființează 95 de locuri de parcare din centrul Clujului, situate în zona Parcului I.L. Caragiale, iar Canalul Morii va fi descoperit pe Barițiu. Șoferii revoltați, care aveau abonamente de parcare în zonă, întreabă autoritățile locale unde pot să găsească un loc de parcare acum.