Zvunca Ion, polițist local la Serviciului Control Protecţia Mediului, Direcţia Inspecţie şi Control din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală, l-a dat în judecată pe primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, după ce a fost sancționat disciplinar cu diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe o perioadă de trei luni, pentru că ar fi refuzat nemotivat să preia sesizările repartizate în vederea soluționării acestora.

Problema a început în 15 iulie 2021, când Radu Bodin, înlocuitorul șefului de serviciu, i-a repartizat lui Ion Zvunca câteva sesizări dintr-un alt sector, iar cel din urmă a refuzat să le soluționeze, ba mai mult a devenit recalcitrant, având o atitudine agresivă. De aici până la un întreg scandal de proporții a mai rămas numai un pas, fiind lesne de înțeles din declarațiile celorlalți polițiști locali că relația lor cu Ion Zvunca nu este una prea apropiată.

În urma audierilor realizate de Comisia de Disciplină, primarul Emil Boc a dispus aplicarea sancțiunii disciplinare cu diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe o perioadă de trei luni pentru Ion Zvunca, motivând că: „Aspectele sesizate vizează fapta săvârșită de domnul Zvunca Ion în legătură cu încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o deține, prin faptul că a refuzat nemotivat preluarea sesizărilor repartizate de înlocuitorul șefului de serviciu în vederea soluționării acestora și nu a îndeplinit dispozițiile înlocuitorului șefului de serviciu, cu privire la prelucrarea sesizărilor, iar ulterior acesta a devenit recalcitrant, având o atitudine agresivă concretizată prin limbaj gestică și amenințare de lovire. În fapt fapta săvârșită de domnul Zvunca Ion constituie abatere disciplinară. În concret refuzul de preluare a sesizărilor repartizate de către înlocuitorul șefului de serviciu în vederea soluționării acestora, sesizări care erau într-un sector învecinat, este unul nejustificat în considerarea faptului că în acea perioadă un număr mare de polițiști locali erau în concediu de odihnă, iar la nivelul serviciului existau operare un număr mare de sesizări formulate de către cetățeni. În aceste circumstanțe, Direcția Generală Poliția Locală are obligația să asigure soluționarea sesizării lor care sunt de competența sa, aspecte care nu pot fi realizate decât cu implicarea personalului existent la serviciu, acesta fiind motivul pentru care înlocuitorul șefului de serviciu a apreciat că pentru soluționarea sesizărilor se impune repartizarea acestora tuturor polițiștilor locali aflați la serviciu, În ipoteza în care domnul Zvunca Ion ar fi apreciat că dispoziția de prelucrare a sesizărilor dintr-un alt sector decât cel alocat era nelegală, ar fi trebuit să-i aducă la cunoștință superiorului ierarhic această situație, conform fișei postului nr. 52. Astfel ca urmare a refuzului categoric de a prelua sesizările repartizate, acestea au fost retrase și transmise altui polițist local, îngreunând buna desfășurare a serviciului.”, se arată în dispoziția primarului.

Polițiștii se „alintă” cu jigniri și înjurături de mamă

Polițiștii din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală a municipiului Cluj-Napoca par a fi terorizați de comportamentul polițistului Ion Zvunca, menționând că acesta are un comportament agresiv, un aer de superioritate și este cel care provoacă conflicte de cele mai multe ori.

Polițistul local Itu Patriciu Bogdan a fost de față atunci când a izbucnit conflictul și a precizat în fața Comisiei de Disciplină că „totul a început de la colegul Zvunca Ion” iar polițistul local Maier Simona Oana susține declarațiile colegului ei, precizând că „Zvunca Ion a strigat primul”.

Primarul Emil Boc a ținut să precizeze că „această atitudine agresivă prin limbaj, gestică și ton ridicat este o „obișnuință” a domnului Zvunca Ion în timpul desfășurării serviciului apreciind diferiți colegi cu apelative precum „handicapat” – pe polițistul local Enache Mihai Aurelian; polițistul local Mărgineanu Alexandru Traian a fost amenințat cu bătaia; polițistul local Itu Patriciu Bogdan a fost amenințat și înjurat de mamă, polițistului local Bodin Radu i-a spus că-i trage două și s-a ridicat în picioare în poziție de luptă, domnul Oltean Sorin Liviu, director executiv la Direcția Inspecție și Control, Direcția Generală Poliția Locală a declarat că domnul Zvunca Ion își amenință colegii în permanență.”

Bârfele despre șefi și colegi, pe ordinea de zi a polițiștilor

La audierile Comisiei de Control, Itu Patriciu Bogdan a declarat că „Zvunca Ion are o atitudine superioară, un comportament autoritar care te face să te simți inferior (…) e dificil, are aere de superioritate și te face să te simți inferior”. La aceeași concluzie a ajuns și Bodin Radu, care a menționat că „nimeni nu dorește să lucreze cu dânsul, are un limbaj suburban față de colegi, necorespunzător… în general toți suntem proști față de el”; Oltean Sorin a declarat că „în serviciu există un sentiment de teamă față de acesta”; Mărgineanu Alexandru a ținut să precizeze că „nu poate colabora sub nicio formă, nu se poate face echipă cu dânsul”. Frontul polițiștilor deranjați de comportamentul lui Ion Zvunca este completat de Maier Simona care susține că „domnul Zvunca Ion provoacă aceste incidente, nu știu ce gândește el, toate conflictele pornesc de la dânsul, nu știu dacă le provoacă intenționat sau așa e dânsul, felul lui de a se comporta”. Molnar Attila a declarat că „nimeni nu vrea să lucreze cu el, colegii s-au răzvrătit chiar și domnul Hăran Daniel Ion, care a rezistat trei săptămâni, m-a anunțat că nu mai dorește să lucreze cu dânsul, întrucât tot timpul îi discută pe șefi și colegi”.

„Să nu mai strige că îi dau două, fără să fiu agresiv”

În apărarea sa, Zvunca Ion susține că nu a refuzat să preia solicitările care aveau ca obiect zgomotul produs de aparatura muzicală de la Electric Castle, ci doar s-a arătat deranjat de faptul că în acea zi polițistul care deservea sectorul respectiv era la serviciu și ar fi putut să le preia, deoarece el mai avea și alte sesizări de preluat. Acesta a ținut să precizeze că nu el a iscat conflictul, ci Bodin Radu a fost cel care a ridicat tonul prima dată, iar ulterior Zvunca Ion i-a spus „să nu mai strige că îi dau două, fără să fiu agresiv”. Zvunca Ion nu a ratat ocazia să își spună oful despre alți colegi care, potrivit acestuia, au un program preferențial, merg la muncă la ce oră vor și pleacă când se plictisesc de muncă.

„Bodin Radu vine la serviciu când vrea sub protecția nelimitată a șefului de serviciu Molnar Attila. Au fost zile când venea cu două ore mai târziu și în aceeași zi plecat cu două ore mai devreme. Șeful de serviciu împreună cu domnul Bodin au întocmit un tabel cu semnături de la ceilalți colegi ca să influențeze să nu lucreze cu mine. Molnar Attila amenință că domnul primar, potrivit noului cod administrativ, poate să dea pe cine vrea afară, pe mine m-a amenințat că mă detașează la serviciu mandate de aducere.”, a declarat Zvunca Ion.

Acesta a afirmat că majoritatea polițiștilor locali au făcut front comun împotriva lui, împrăștiind zvonul că acesta ar fi lucrat la Securitate și că trebuie să se ferească de el.