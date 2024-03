Autor: Scott Ritter

O, nenorocire, te grăbești să intri în mintea oamenilor disperați!

— Romeo și Julieta, actul 5, scena 1

Cu aceste cuvinte, William Shakespeare, bardul nemuritor, surprinde psihologia bărbaților care, crezându-se confruntați cu o situație în care nu există nicio speranță de rezolvare, întreprind acțiuni care vor duce inevitabil la moartea lor.

Deși a avut loc în Mantua, Italia, în secolul al XIV-lea, tragedia lui Shakespeare ar fi putut fi cu ușurință translatată în timp, în Franța de astăzi, unde președintele francez, Emmanuel Macron, în rolul unui Romeo modern, după ce a aflat despre dispariția adevăratei sale iubiri, Ucraina, decide să se sinucidă încurajând trimiterea de trupe NATO în Ucraina pentru a se confrunta militar cu Rusia.

Macron a avut o întâlnire de urgență săptămâna trecută pentru a discuta despre deteriorarea condițiilor de pe câmpul de luptă din Ucraina, după capturarea de către Rusia a orașului fortăreață Avdiivka.

La întâlnire au participat înalți reprezentanți ai statelor membre NATO, inclusiv SUA și Canada.

„Nu trebuie să excludem că ar putea exista o nevoie de securitate care ar justifica apoi anumite elemente de desfășurare”, a spus Macron în timpul unei conferințe de presă convocate după întâlnire. „Dar v-am spus foarte clar ce menține Franța ca poziție, este o ambiguitate strategică”.

Ceilalți participanți la întâlnire s-au grăbit imediat să anunțe că, din punctul lor de vedere, nu există „ambiguitate strategică”: trimiterea forțelor NATO în Ucraina nu era în discuție.

Cancelarul german Olaf Scholz, prezent la negocierile de la Paris, a respins imediat propunerea lui Macron. „Ceea ce s-a convenit de la început între noi se aplică, de asemenea și în viitor”, a spus Scholtz, „și acesta este faptul că nu vor exista soldați pe teritoriul ucrainean trimiși de statele țările europene sau de statele NATO.

Declarația lui Scholz a fost reluată de alți lideri NATO, lăsând Franța singură să suporte consecințele „ambiguității strategice” a lui Macron.

Chiar dacă NATO s-a grăbit să clarifice poziția lui Macron, Rusia a clarificat care ar fi consecințele unei desfășurări grăbite a forțelor NATO în Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că, în cazul desfășurării NATO în Ucraina: „Nu ar trebui să vorbim despre probabilitate, ci despre inevitabilitate [a unui război direct cu NATO]. Așa evaluăm noi.”

Peskov a menționat că majoritatea țărilor NATO care participă la conferința de la Paris „mențin o evaluare destul de sobră a potențialelor pericole ale unei astfel de acțiuni și a pericolului potențial de a fi direct implicate într-un conflict fierbinte, implicându-se pe câmpul de luptă”.

El a subliniat, de asemenea, poziția lui Macron cu privire la „necesitatea de a provoca Rusiei o înfrângere strategică”, obiectiv împărtășit de Statele Unite și secretarul general al NATO.

Putin răspunde

În discursul său anual în parlamentul rus, rostit la câteva zile după conferința de presă a lui Macron, președintele rus Vladimir Putin a înlăturat orice ambiguitate cu privire la consecințele unei posibile intervenții NATO în Ucraina.

„Ne amintim de soarta celor care și-au trimis odată contingentele pe teritoriul țării noastre”, a spus Putin, referindu-se la invaziile contra Rusiei ale lui Hitler și Napoleon. „Dar de acum înainte, consecințele pentru potențialii intervenționiști vor fi mult mai tragice”.

Și, doar pentru a întări acest aspect, Putin a descris apoi cele mai recente progrese ale Rusiei în domeniul armelor nucleare strategice: o nouă rachetă cu propulsie nucleară, Burevestnik, care se află în etapele finale de dezvoltare, și desfășurarea rachetelor balistice intercontinentale grele Sarmat și focoase hipersonice Avangard care sunt imune la apărarea antirachetă occidentală.

Putin a subliniat că două dintre aceste noi arme rusești – Zircon și Kinzhal – au fost folosite în luptă în conflictul ucrainean.

Liderii NATO „trebuie să înțeleagă că avem și arme capabile să lovească ținte pe teritoriul lor”, a spus Putin. „Toți cei care vin acum să sperie lumea cu amenințarea unui conflict care implică arme nucleare și care ar putea însemna sfârșitul civilizației, nu-și dau seama de gravitatea acțiunilor lor?”

Cea mai clară dovadă că liderii NATO nu realizează consecințele acțiunilor lor vine sub forma unei transcrieri a unei conversații, publicată de redactorul șef al RT, Margarita Simonyan, pe pagina sa de VK, în care patru ofițeri superiori ai armatei germane discută modul în care intenționează să pună în aplicare instrucțiunile date de ministrul german al apărării, Boris Pistorius, cu privire la livrarea rachetei Taurus către Ucraina.

Putin decernează un premiu lui Simonyan de la RT în mai 2019. (Kremlin.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

După cum arată transcrierea, asigurările cancelarului german Scholz că Germania nu va fi direct implicată în conflictul din Ucraina au fost mai mult decât o minciună.

Pe lângă discutarea problemelor logistice legate de transferul acestor arme, ofițerii germani au discutat despre posibila lor implicare, inclusiv despre modul în care ar putea fi folosite rachetele pentru a ataca Podul Crimeei care leagă Peninsula Crimeea de sudul Rusiei.

„Podul [Crimeea] de la est este greu de lovit, deoarece este o țintă destul de îngustă, dar rachetele Taurus o pot face și pot lovi și depozitele de muniție”, a remarcat unul dintre ofițerii germani, provocând răspunsul altuia care a afirmat că „există o părere că Taurus va putea face asta (să lovească podul Crimeei) dacă va fi folosit avionul de luptă francez Dassault Rafale”.

Podul din Strâmtoarea Crimeea sau Kerci, care leagă Peninsula Taman din Krasnodar Krai din Rusia de Peninsula Kerci din Crimeea. (Rosavtodor.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Scholz a fost reticent să se alăture Marii Britanii și Franței, care au transferat rachete cu rază lungă de acțiune, Storm Shadow și Scalp, în Ucraina.

„Ceea ce se face pentru a menține controlul asupra obiectivelor, concomitent din partea britanicilor și francezilor, nu se poate face în Germania”, a spus Scholz după întâlnirea de la Paris, referindu-se la rolul indirect jucat de Marea Britanie și Franța, permițând piloților ucraineni să lanseze rachetele Storm Shadow și Scalp dintr-o aeronavă SU-24 modificată.

„Toți cei care s-au ocupat de acest sistem știu asta”, a menționat Scholz, deoarece implică necesitatea unui rol direct al personalului militar german în țintirea și operarea rachetei Taurus.

„Soldații germani nu trebuie să fie legați în niciun moment și în niciun loc de țintele lovite de acest sistem (Taurus)”, a spus Scholz, adăugând „nici în Germania”.

Scholz pare să înțeleagă potențialele consecințe ale implicării Germaniei în țintirea și exploatarea oricăror rachete Taurus folosite de Ucraina împotriva Rusiei.

„Această claritate este necesară”, a spus Scholz. „Sunt surprins că acest lucru nu îi mișcă pe unii oameni, că nici măcar nu se întreabă dacă, ca să spunem așa, participarea la război ar putea rezulta din ceea ce facem.”

Există în mod clar un decalaj între cancelarul german și ministrul său al apărării.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg și Pistorius în iunie 2023. (NATO, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

În cazul în care ofițerii germani și ministrul lor nu „și-au dat seama” de potențialele consecințe ale acțiunilor lor, armata rusă, la o zi după discursul lui Putin în Parlamentul Rusiei, a efectuat ceea ce a numit „o lansare de antrenament a unui mobil solid”. – Rachetă balistică intercontinentală cu propulsie PGRK Yars, echipată cu mai multe focoase.

Racheta Yars, lansată de la centrul de testare Plesetsk de la sud de Sankt Petersburg, poate transporta între trei și șase focoase nucleare care pot fi activate în mod independent.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, „focoasele de antrenament au ajuns în zona desemnată a terenului de antrenament Kura din Peninsula Kamchatka”, după ce au parcurs o distanță de aproape 4.200 de mile.

Când eram inspector de arme în 1988-1990, lucrând la uzina producătoare de rachete Votkinsk, am inspectat racheta balistică intercontinentală SS-25 „Topol”, predecesorul rachetei „Yars”, testată recent de Rusia.

Când primele trei rachete inspectate au părăsit fabrica, inspectorii americani au decis să le numească după orașele americane care aparent ar putea fi ținta lor: Pittsburgh, Des Moines și Chicago. Structurile de putere din Washington-DC, au descurajat rapid această practică, având în vedere sensibilitatea tot mai mare a problemei războiului termonuclear.

Trebuie să ne întrebăm dacă soldații ruși responsabili pentru lansarea rachetei Yars și-au făcut timp să-și numească focoasele și, dacă au făcut-o, ce orașe ar fi fost alese să le numească.

Nu există nicio îndoială că, dacă soldații ruși ar fi cerut sfatul fostului președinte Dmitri Medvedev după ce au primit vești despre conversația interceptată, focoasele ar fi fost probabil numite după orașe germane: München, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Nürnberg, Düsseldorf.

„Inamicii veșnici, germanii, au devenit din nou dușmanii noștri jurați”, a izbucnit Medvedev într-un mesaj pe canalul său Telegram.

Germanii ar face bine să se gândească îndelung la acțiunile lor, acțiuni care ar putea precipita un conflict care, după cum a remarcat Putin, „înseamnă, potențial, sfârșitul civilizației – nu își dau seama de asta?”

Și nu este așa ?

„O, nenorocire, te grăbești să intri în mintea oamenilor disperați!

Scott Ritter este un fost ofițer de informații al Corpului de Marină al Statelor Unite care a servit în fosta Uniune Sovietică, implementând tratate de control al armelor, în Golful Persic, în timpul Operațiunii Furtuna în Deșert, și în Irak, pentru a supraveghea dezarmarea arsenalelor militare de distrugere în masă. Cea mai recentă carte a sa este Disarmament in the Age of Perestroika, publicată de Clarity Press.

sursă: brunobertez.com

traducere și adaptare: Oana-Medeea Groza