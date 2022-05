Aura Petrașcu și-a confecționat numeroase ținute din mâncare, iar, uneori, ghearele de găină și urechile de porc se combină cu legumele sau dulciurile.

Jobul ei este de fotograf culinar, iar combinația cu aceste costumații deosebite vine din campania sa de promovare „Don’t play with your food, Let me do it for you”.

Aura își spune des că este un explorator în corp de femeie, pentru că experimentează continuu cu superputerile pe care le găsește în ea. „Îmi place să mă joc și să mănânc, de cele mai multe ori uit că sunt adult și mă trezesc citind poezii în gura mare, vibrând pe ritmuri muzicale dubioase.”

Campania ei de promovare a început ca o joacă și, spune acum, nu s-a agitat foarte tare pe ingredientele folosite ca props în imagini. „La început, îmi puneam în dreptul ochilor două roșii drept ochelari, o legătură de baby morcovi crescuți în grădină ca dreads sau poate câte două cireșe la urechi. Joaca simplă s-a dus în direcția bună, am atras atenția oamenilor, au început să mă întrebe de ce fac asta și au intervenit în comentarii.”

Fotografierea nu-i ia mai mult de zece minute, pentru că setup-ul e cam același, dar are nevoie să se miște repede. „Ori mi se desprind nucile de pe cască, ori îmi curge zeama de la pepene pe piept, ori mă ustură ochii de la feliile de ceapă purtate ca ochelari.” declară ea pentru vice.ro

