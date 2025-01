Cei patru generali din conducerea STS – Ionel Sorin Bălan, Ionel-Sorinel Vasilica, Mădălin Virgil Mihai şi Marian Cosim Rădoi – încasează de la Serviciul de Telecomunicaţii Special salarii generoase şi au adunat de-a lungul timpului averi impresionante.

General Ing. Ionel Sorin Bălan (director)

Ionel Sorin Bălan este director al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), poziție pe care a preluat-o în decembrie 2019. Înainte de a deveni director al STS, Bălan a avut o carieră în diverse funcții legate de telecomunicații și securitate cibernetică. STS este instituția care gestionează comunicațiile speciale pentru autoritățile publice din România, inclusiv rețelele de comunicații folosite de instituții precum Președinția, Guvernul și alte organe esențiale ale statului.

Ionel Sorin Bălan deţine împreună cu soţia sa, Bălan Elena Anca, două terenuri şi două case. Unul dintre terenuri, cu o suprafată de 349 m2, se află în judeţul Sibiu şi a fost dobândit, în anul 2012, printr-un contract de rentă viageră. Al doilea teren al soţilor Bălan este situat în localitatea Chiajna din judeţul Ilfov şi a fost cumpărat în anul 2022. Terenul are o suprafaţă de 187 m2.

Ca într-o oglindă, cele două case au fost dobândite tot în anii 2012 şi, respectiv, 2022 şi se află, de asemenea, una în Sibiu şi una în Chiajna. Casa din Sibiu are o suprafaţă de 97 m2, iar cea din Chiajna o suprafaţă de 110 m2.

Ionel Sorin Bălan a încasat de la STS un venit anual de 264988 lei, în timp ce soţia sa, medic de profesie, a încasat de la Sanas SRL venituri de 21585 lei şi de la Primăria municipiului Sibiu 78124 lei.

General Ing. Dr. Ionel-Sorinel Vasilca (Prim-Adjunct al Directorului)

General dr. ing. Ionel-Sorinel Vasilca este prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, fiind numit în funcție prin Hotărârea nr. 2 a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din data de 11 ianuarie 2021.

A urmat cursurile Liceului Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, promoția 1984, continuând formarea profesională militară în cadrul Academiei Tehnice Militare, Facultatea de Electronică și Informatică, specialitatea transmisiuni, unde a absolvit în anul 1990 ca șef de promoție. Aprofundarea cunoștințelor tehnice s-a realizat preponderent în perioada 1990 – 2002, prin participarea la o serie de cursuri naționale și internaționale de specialitate.

Are un masterat de nivel executiv la ASEBUSS Business School, București, România – Universitatea de Stat Kennesaw, Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii, și a absolvit cursurile Colegiului de Securitate Națională din cadrul Academiei Naționale de Informații, ale Colegiului Național de Apărare din cadrul Universității Naționale de Apărare, precum și cel de „Politică Externă și Diplomație” organizat de Institutul Diplomatic Român. Este licențiat în drept – Facultatea de Drept a Universității din București și a obținut titlul de doctor în ramura Științe Economice, domeniul Management – Academia de Studii Economice București.

Până în 2005 a ocupat diferite funcții de execuție și de conducere în domeniul radiocomunicațiilor mobile. Ulterior, acesta a fost numit adjunct tehnic al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, funcție pe care a ocupat-o timp de 12 ani. În perioada 2017 – 2019, a deținut funcția de director al Serviciului de Telecomunicații Speciale.

General dr. ing. Ionel-Sorinel Vasilca a fost decorat cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Comandor, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, Ordinul „Bărbăție și Credință” în grad de Mare Ofițer și Ordinul „Pentru Merit” în grad de Cavaler.

Ionel-Sorinel Vasilca deţine şase terenuri în judeţele Prahova, Neamţ şi Sibiu. În Prahova, în localitatea Brezea de Sus, acesta are un teren intravilan, cumpărat în anul 2001, cu o suprafaţă de 2900 m2. În localitatea Cristian din judeţul Sibiu, acesta deţine două terenuri ambele dobândite în anul 2007 cu suprafeţe de 1618 m2, respectiv 1000 m2. În anul 2023 a moştenit, alături de Vasilca Dumitriţa trei terenuri: două în localitatea Savineşti şi unul în localitatea Roznov din judeţul Neamţ. Terenurile din Salvineşti au suprafeţe de 5400 m2, respectiv 2316 m2, iar cel din Roznov 2500 m2.

Ionel-Sorinel Vasilca are proprietăţi imobiliare în trei judeţe diferite. Acesta deţine un apartament în Bucureşti, o casă de vacanţă în localitatate Cristian şi o altă casă în localitatea Salvineşti. Apartamentul din capitală a fost achiziţionat în anul 1999 şi are o suprafaţă de 65 m2. Casa de vacanţă din localitatea Cristian a fost achiziţionată în anul 2007 şi are o suprafaţă de 136 m2. Casa din Savineşti a moştenit-o în anul 2023 şi are o suprafaţă de 80 de m2.

Ionel-Sorinel Vasilca deţine un Sandero Stepway din anul 2023 şi o rulotă Burnstner din anul 1980. Totodată, acesta are două conturi curente şi un depozit bancar deschise la Banca Transilvania şi BRD. În contul deschis la Banca Transilvania, deschis în 2018, acesta are 4573 ron. În contul deschis la BRD în 2006 are 9633 ron. În depozitul bancar deschis tot la BRD, în anul 2012, deţine 46237 ron. De asemenea, acesta deţine titluri de stat în valoare de 110000 RON. În anul 2023 acesta a contractat un credit de la un CAR, în valoare de 161310, scadent în anul 2026.

În anul 2024 Vasilca a încasat de la STS un venit anul de 229242 RON. Soţia sa, Vasilca Doina a încasat salarii din trei locuri. De la Universitatea Tehnica de Constructii Facultatea de Geodezie Bucureşti aceasta a obţinut un venit anual de 105244 RON. Din activităţi de cadastru a încasat pe PFA 400 RON, iar de la Colegiul Tehnic militar a obţinut 4258 RON.

General Locotenent-Ing. Mădălin Virgil Mihai (Adjunct Tehnic al Directorului)

General-locotenent ing. Mădălin-Virgil Mihai este adjunctul tehnic al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și este numit în funcție prin Hotărârea nr. 103 a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din data de 14.09.2017.

A absolvit Liceul Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc în anul 1990, a obținut licența la Facultatea de Electronică și Informatică din cadrul Academiei Tehnice Militare în 1996, consolidându-și pregătirea militară și de specialitate printr-o serie de cursuri de perfecționare, ultimul stagiu de pregătire absolvit fiind Cursul de formare managerială, din anul 2018.

La finalizarea studiilor militare specializate a fost repartizat la Ministerul Apărării Naționale, unde, timp de doi ani, a ocupat funcția de locțiitor tehnic al comandantului Batalionului 93 Radiolocație.

În anul 1998 s-a transferat la Serviciul de Telecomunicații Speciale, în funcția de ofițer. Începând cu anul 2004, a deținut diferite funcții de conducere în Direcția Radiocomunicații: șef birou, șef Sector Proiectare Radio, locțiitor al șefului Direcției Radiocomunicații, iar în 2017 a preluat comanda acestei unități.

Acesta a fost decorat cu Ordinul „Bărbăție și Credință” în grad de Cavaler în 2013 și cu Ordinul „Pentru Merit” în grad de Cavaler în 2017.

Mădălin-Virgil Mihai deţine trei terenuri, dintre care două sunt situate în localitatea Chiajna din judeţul Ilfov. Al treilea teren se află în localitatea Bran din judeţul Braşov. Cele două terenuri din Chiajna au fost cumparate în anii 2014 şi 2017 şi au suprafeţe de 555m2, respectiv 160 m2. Terenul din Bran a fost dobândit în anul 2023 printr-un contract de donaţie şi are o suprafaţă de 1000 m2.

De asemenea, acesta are un aparament în Bucureşti, cumpărat în 2022, cu o suprafaţă de 66 m2. În 2022 şi-a construit o casă, în Chiajna, cu o suprafaţă de 299 m2. Acesta deţine două autoturisme Wolskvagen fabricate în anii 2006, respectiv 2017.

Mădălin Virgil Mihai are un singur cont, deschis la Banca Transivlania, în care se regăseşte suma de 100000 ron. Acesta a încasat de la STS un venit anual de 246671 RON. Soţia sa, Marinela Mihai, angajată tot la STS a obţinut un venit anual de 162151 RON.

Marian Cosmin Rădoi (Adjunct Economic al Directorului)

General-locotenent Marian-Cosmin Rădoi este mai discret ca STS-ul, astfel că nu există poze publice cu el. Rădoi şi-a obținut licența în specializarea „Tranzacții internaționale”, la Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București în anul 1998, apoi a absolvit programul de masterat „Managementul Afacerilor Internaționale” la aceeași instituție de învățământ superior, în anul 2007. De-a lungul timpului, a urmat diverse cursuri de perfecționare profesională în domeniul achizițiilor publice, al controlului intern managerial și al formării manageriale, în anul 2021 absolvind programul româno-american Executive MBA organizat de ASEBUSS Business School din București, România în parteneriat cu Kennesaw State University din Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii.

În anul 2018, a absolvit cursul postuniversitar „Securitate și bună guvernare”, organizat de Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Încadrat ca ofițer în Serviciul de Telecomunicații Speciale în anul 2003, și-a desfășurat activitatea profesională în Direcția Economică și Financiar-Contabilă în cadrul căreia a exercitat mai multe funcții de conducere începând cu anul 2004, până la cea de șef al Direcției Economice și Financiar-Contabile în anul 2016.

Acesta a fost decorat cu Ordinul „Bărbăție și Credință” în grad de Ofițer și Ordinul „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler.

Rădoi are doar un apartament cumpărat în anul 2003, cu o suprafaţă de 72,87 m2, şi două maşini: un Wolskvagen T-Roc din 2020 şi un Renault Megane din 2007. În schimb, recuperează rapid la capitolul conturi bancare. Acesta deţine 15 conturi.

La BCR are două conturi curente, deschise în anul 2008, unde deţine 2821.97 ron şi, respectiv, 27017.96 ron. La Banca Transilvania are tot două conturi, din anul 2019, cu următoarele sume: 500.85 ron şi 59434.62 ron. La BCR Pensii Pilonul II, deschis în 2008, are 81523.12 ron. De asemenea, are o pensie privată la Alianz-Ţiriac într-un cont deschis în anul 2019, unde deţine suma de 10038.98 ron.

Rădoi are patru conturi Revolut cu sume de nimic: 276.35 ron, 165.71 ron, 0.29 şi 0.72 euro. La Banca Transilvania are un cont, din anul 2023, cu suma de 16269.23 ron şi două depozite bancare, din 2024, cu 350000 ron şi 150000 ron. Acesta are două depozite şi la BCR, deschise în 2024, unde a depus următoarele sume: 275000 ron şi 27000 ron.

Rădoi a încasat de la STS un venit anual de 232251 ron, iar soţia sa Radoi Imelda Elena a încasat de la Transgaz un venit anual de 72588 ron. În 2024, Rădoi a obţinut de la Banca Transivlania, pentru un depozit, o dobândă de 16728.45 ron. În acelaşi timp, de la Ministerul Finanţelor a obţinut pe bonurile de tezaur o dobândă de 7200 ron. Nici soţia sa nu se lasă mai prejos şi a obţinut anul trecut de la BCR o dobândă de 11008 ron.