Eheeei, ce frumos e sa o arzi in campanie hipstereste! Ce usor e sa il injuri pe Boc sau pe Orban sau pe Dragnea in aplauzele fanilor USR! Umbland insa noi putin pe wallurile de Facebook ale celor mai noi sefi ai USR – Catalin Salagean, sef la judet ce vrea sa fie presedinte al Consiliului Judetean si George Trif, sef al USR Cluj-Napoca ce si-a asumat mandatul de a-l scoate pe Boc din primarie – am observat cu multa simpatie ca cei doi si-au facut in iunie 2019, cu o luna inainte de europarlamentare, o minunata poza tinand zambitori si ASUMATI in manute steagul-simbol al comunitatii homosexualilor si lesbienelor, steagul-curcubeu!

Bai, ne-am zis: gata, in sfarsit, niste oameni deschisi la minte care sustin LGBT si casatoriile persoanelor de acelasi sex, intr-un oras si intr-un judet unde exista o atitudine negativa fata de homosexualitate.

Cu speranta in inima, l-am sunat pe domnul Catalin Salagean, seful USR Cluj, care vrea sa ii ia locul lui Alin Tise la Consiliul Judetean, si sa il intrebam daca sustine casatoriile homosexuale si daca, mergand prin Gherla, Savadisla, Gilau, Aiton, Bobalna, Camarasu, Capusu Mare, Frata, Dabaca, Panticeu sau Jucu o sa isi asume in campanie si acest punct important, promovand si in aceste localitati profund ortodoxe ideea generoasa a tolerantei fata de homosexualitate si a casatoriei pentru persoanele de acelasi sex.

Cu un tupeu tipic userist, duhnind a ipocrizie, ud la fund de hate-ul luat ieri in chestiunea UNTOLD, Salagean nu isi mai asuma insa fatis poza si nici sustinerea pentru LGBT, transformandu-se intr-un politician oarecare, dand declaratii de cacat, ca orice pesedist sau penelist. I-auzi ce ne-a declarat:

„Este o fotografie publică, pe pagina mea, o puteți folosi și dacă dumneavoastră vedeți valența asta nu o să fiu eu acela care vă opresc, dar țin să vă spun că nicăieri acolo nu scrie chestia asta în mod explicit, adică e doar o analogie pe care o faceți și e dreptul dvs, eu nu pot să vă împiedic. E o analogie forțată, dar e alegerea dumneavoastră”, zice seful USR Cluj, Catalin Salagean.

Deci, ba, nene, ba, Cataline, NU avem nevoie, bre, de acceptul tau sa folosim poza, prostane, facebook e un spatiu public, asa cum au stabilit instantele.

Insa e tare trist sa te vedem cum te transformi intr-o lepra politica, lepadandu-te cand nu iti mai convine subiectul de ceea ce ai lins. Acum, ca stii ca subiectul homosexualilor nu mai e ok pentru campania la locale, te tragi pe cur sa iti asumi.

Salagene, asta e real politik, papusa, ce iti facem noi tie. Te confruntam cu subiectele fierbinti ale societatii, sigur, poti sa ne inchizi telefonul, dar asta nu te face decat mai penibil. Ai vrut politica, gonflabila corporatista, fa politica, si intelege ca ESTI LA DISPOZITIA CETATENILOR care, prin intermediul presei, VOR SA AFLE ce ai in cap. Nu iti convine tratamentul? Da-ti demisia si lasa locul altcuiva. Du-te in privat si fa parturi corporate in familie sau in team buildinguri.

Ziar de Cluj l-a umplut de critici pe Alin Tise, actualul sef al CJ. Insa in comparatie cu el, esti un raton carunt care umbla cajbec prin Sora intreband unde e Registrul Comertului.

PS: Pentru conformitate, asta e George Trif, seful USR Cluj-Napoca. Vrea sa ne fie primar si pune poze (vezi imediat dedesubt) reprezentand o sula si doua testicole imaginand traficul din Cluj. Opozitie, nene!

SURSĂ: ziardecluj.ro