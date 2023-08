Curtea de Apel Cluj a dat o sentință definitivă în dosarul de camătă în care au fost judecați Ioan Bisioc și Mariana Costea, un cuplu supranumit în presa locală ”Bonnie și Clyde”.

”Admite apelul declarat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda împotriva sentinţei penale nr. 16/2023 a Judecătoriei Turda, pronunţată la data de 06.04.2023 în dosar nr. 10359/328/2022, pe care o desfiinţează în parte cu privire la latura penală a cauzei sub aspectul modalităţii de executare a pedepsei aplicate inculpatei C.M., şi, pronunţând o nouă hotărâre în aceste limite: Menţine pedeapsa principală de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată inculpatei C.M. de către instanţa de fond, care va fi executată în regim de detenţie. Menţine pedepsele complementare şi accesorii aplicate, care se vor executa potrivit art. 68 alin. 1 lit. c) C.pen., respectiv art. 65 alin. 3 C.pen. Înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 91 C.pen. şi art. 92 C.pen. referitor la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale a închisorii aplicate inculpatei. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei penale apelate în ceea ce o priveşte pe inculpata C.M.. 2. În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b) C.proc.pen., respinge ca nefondat apelul inculpatului B.I.A. împotriva sentinţei penale nr. 16/2023 a Judecătoriei Turda, pronunţată la data de 06.04.2023 în dosar nr. 10359/328/2022. În baza art. 72 C.pen., deduce din durata pedepsei principale rezultante aplicate inculpatului durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 25.11.2022 la zi. În temeiul art. 275 alin. 2 C.proc.pen., obligă inculpatul B.I.A. la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în apel în favoarea statului. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelului Ministerului Public rămân în sarcina statului. Definitivă.”, arată soluția pe scurt a instanței.

Cei doi au fost trimiși în judecată în toamna anului trecut.

„La data de 25 noiembrie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Turda, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Cluj și al jandarmilor Detașamentului 4 de Jandarmi Turda, au pus în aplicare 3 percheziții domiciliare pentru documentarea activității infracționale a 2 persoane.

În dosarul penal sunt vizați un bărbat în vârstă de 47 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de camătă, furt, șantaj, înșelăciune, răzbunarea pentru ajutorul dat justiției și violare de domiciliu și o femeie în vârstă de 29 de ani, bănuită de comiterea infracțiunii de camătă, ambii din municipiul Turda.

Din activitățile investigativ-operative derulate de polițiști, reiese faptul că, de la începutul anului 2021 și până în cursul lunii iulie 2022, bărbatul ar fi oferit diverse sume de bani mai multor persoane, cu titlu de împrumut, uneori prin intermediul femeii de 29 de ani, pentru care, la restituire, ar fi perceput sume chiar și de 8 ori mai mari, împrumuturile fiind cuprinse între 100 de lei și 4.000 de lei.

Pentru a se asigura că sumele de bani vor fi remise de persoanele vătămate, bărbatul le-ar fi constrâns cu amenințări și agresiuni fizice. De altfel, în unele cazuri acesta le vindea diferite bunuri pe care le estima la valori mai mari decât cele reale, pentru a primi de la aceștia sume mai mari de bani.

În lunile ianuarie a.c. și februarie a.c., acesta s-a întâlnit cu un bărbat căruia i-ar fi împrumutat de mai multe ori sume de bani, ocazie cu care i-ar fi sustras, din mână, suma totală de 2.200 de lei.

În luna octombrie a.c., aflând că un martor a fost audiat de organele de poliție în privința activității sale infracționale, bărbatul s-ar fi deplasat la locuința de domiciliu a martorului, unde l-ar fi amenințat și agresat fizic.”, a precizat IPJ Cluj, la vremea respectivă.