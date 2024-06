În 2018, la un an după pensionarea forțată a lui Coldea, consultantul politic Cozmin Gușă a atras atenția autorităților despre mafia patronată de către fostul șef SRI, publicând un serial despre acțiunile imaginare ale acestuia, bazate însă pe informații concrete. De aici transpăreau deja jocurile ilegale de influență pe care acesta le implementa, inclusiv din locația proaspăt achiziționată pe Coasta de Azur, pe numele colegului său Neidoni. De menționat că seria de editoriale ale lui Gușă a fost transmisă direct, atât lui Klaus Iohannis, președintele României, fostului șef SRI, Eduard Hellvig, cât și liderilor politici ai vremii, fiind subiectul inclusiv a unor discuții interpersonale cu autorul. Deci nimeni nu poate spune că nu a știut ce face Coldea! Solidnews publică acum seria de editoriale, cu adnotări de actualitate.

O ZI DIN VIAȚA GENERALULUI FLORIAN COLDEA. ”GENERALUL ÎN LABIRINTUL SĂU’’

Acest text poate fi considerat un pamflet, bazat însă pe toate informațiile (ne)publice pe care le-am cules de-a lungul anilor, despre personajul Florian Coldea, un om care a dominat jocurile subterane de putere din ultimii 13 ani, și care azi își folosește bagajul informațional și relațional în scopuri private. Tocmai prin prisma acestui “uz de putere” al său, clar ilegitim, textul sper să aibă relevanță pentru cei ce caută încă soluții pentru redresarea României!

Partea 1 – 1 septembrie 2018

Ora 7 dimineață pe Coasta de Azur. Florian Coldea deschide ochii, odihnit după un somn profund, dar după o cină mediocră luată în seara precedentă, acasă la unul dintre membrii ”grupului de la Monaco’’, grup format din români ce au făcut avere mai ales în timpul celor două mandate ale lui Băse (de fapt doar primul mandat a fost a lui Băse, cel de-al doilea a fost de facto al lui Coldea, n.a.).

Coldea privește tavanul somptuosului dormitor și o grimasă îi apare pe fața nebărbierită: “Vila scumpă, dar fără grandoare, tavanul e prea jos… Tâmpitul ăla ce și-a luat castelul din Grasse, capitala parfumurilor, cu banii din devalizarea Sofitel, a fost mai deștept ca mine. Deh, alte vremuri atunci…” Își verifică telefonul de pe noptieră și apoi privirea i se oprește asupra cărții primite cadou de la prietenul lui Vasile (Dîncu, n.r.) în urmă cu un an: Generalul în labirintul sau, de Gabriel Garcia Marques. Alt motiv de indispoziție: “Nici n-am deschis-o. Ce dracu o fi avut Vasile în cap, de mi-a dat să citesc o carte cu un titlu atât de lugubru?! Auzi frate, un general într-un labirint… Măcar mi-a zis povești simpatice cu autorul ăsta de-a fost prieten cu Fidel Castro. Cică avea o porecla simpatică, Koba. Sau nu, că ăsta era Stalin. Ceva asemănător oricum, ceva scurt și sonor. Poate citesc ceva deseară, că personajul e tot cu un general ca și mine. Da, dar în labirintul său?? Brrr! Mai văd eu deseară.”

Florian Coldea se ridică tacticos din pat, își încalță papucii de casă, își îmbracă halatul de mătase bleumarin, peste pijamaua neagră tot de mătase, trage o privire scurtă în oglinda rotundă (sunt servitori în bucătărie!!), apoi coboară treptele vilei către terasa mare de la demisol, cu “bellevue” la mare, unde-și bea cafeaua de dimineață și-și primește oaspeții intimi. Imagine de vis, reconfortantă! “Bine că l-am ascultat pe Adrian Sârbu, loc mai frumos ca ăsta în Europa nu e,” își zise Coldea amușînând concomitent aroma cafelei aburinde. “E clar, azi trebuie să lucrez puțin, am primit cam multe mesaje alarmiste din țară în ultimele zile. Mda, dar se întâmplă treburi interesante și în SUA … Nope, azi mă ocup de România, mâine SUA, acolo e mai dificil de priceput, toți ăia cu care lucrez sunt bulversați, Soros e pe ducă, cine să-l mai înțeleagă și pe Trump cu ginere-su, mai ales după nominalizarea pe furiș a lui Zuckerman ăsta, și român la origine! M-am făcut de ras, Gitenstein a dormit în bocanci. Nepermis, la câte am făcut pentru el, trebuia să fie mai vigilent. Dar, de fapt nu mai are putere. Știrile astea cu prietenul lui, Biden, care-l va înfrunta pe Trump în 2020, povești de adormit copiii surzi englezi. Complicat!”

Coldea își deschide tableta, își verifică mailurile și brusc se indispune din nou: “Și dacă e adevărat că francezul ăla mi-a spart contul de email și acum sunt total expus??? Trebuie să iau măsuri oricum. Dar ce dracu au francezii cu mine, după ce i-am ajutat atât, m-au decorat în ambasadă, etc. ?! A și zis public idiotul ăla de Gușă c-ar fi văzut câteva, mă devorează ăștia. Mai bine nu țineam cont de nimic și-l arestăm pe porcul ăsta de Gușă ce se dă mare cu Realitatea TV a lui. Bețivul de Băsescu îmi cerea argumente legale pentru arestare și prietenii lui îmi explicau că nu pot face asta fără temei că individul e periculos și bine relaționat internațional. De la bulău, mai era relaționat din părți, prost am fost! Măcar de prietenii lui “bine intenționați” am avut grijă și i-am trimis puțin prin arest să-nvețe cum să mă respecte. Păi ce credeau ei, că niște combinații cu mine plus niște spritzuri îi așează brusc la nivelul meu? Dan Gheorghe i-a învățat prost, dar se ramolise și el, ca și generalul Iulian Vlad. Nu au sesizat evoluția mea. Mă rog, hai să vedem ce incendii sunt prin țară, să apuc să fac câte ceva până la ora 12:00, când mergem pe iaht!”

Generalul se așează tacticos să survoleze internetul, având alături un blocnotes în care începe să-și ia notițe cu un superb stilou, drag lui. După vreo treizeci de minute mai cere o cafea și o carafă de limonadă și mai continuă vreo ora documentarea, umplând câteva pagini de sarcini autotrasate, fără să fie deranjat. Generalul lucrează!

În fine, oamenii din vilă se trezesc, urmează un scurt ritual al amabilităților și glume, premergător al unui mic dejun potrivit Coastei de Azur, însă Florian Coldea nu e în apele lui. Mănâncă foarte puțin, răspunde laconic întrebărilor comesenilor, râde forțat la glumele celorlalți. “Se complică treburile, oamenii nu se achita de sarcini în mod corespunzător, trebuie să apăs pedala de urgență!” Este deja ora 10:00, ar mai avea vreo două ore pentru lucru, așa că se ridică brusc de la masă și cere să nu fie deranjat până nu ajunge mașina trimisă să-i transporte până la iaht.

“Boul de Dragnea și-a inventat asasini, pe lângă faptul că râde toată lumea de el, ăștia au prins și informația că de fapt erau brazilienii ăia de le datorează bani. Și i-am zis să le plătească câteva milioane de dolari, nu era mare lucru. Și-acum vrea să-și mute afacerile în Italia, a auzit el că nu faci pușcărie acolo dacă ai investiții serioase, a văzut cum și-a aranjat treburile acolo Bene ăla de la Cluj (omul lui Iona Rus și finul lui Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, n.r.). Ehee, nu știe dobitocul că acolo cu Bene e cu totul altceva… Mă rog, treaba lui! Cert este că face multe greșeli lately și ne și expune pe toți. S-a supărat ca prostul că a luat cu executare, dar ce se putea face când el atacă pe toată lumea?? Cum să-i fie rezolvate problemele când el îi calcă pe toți pe bătături? Cere imposibilul tărănușul ăsta. Clar că i-am dat prea multă putere în 2016, dar vom acționa corespunzător situației de fapt. Și uite! Acum îl înghesuie și baronii cu amnistia și grațierea. Bine că a priceput că își pierde puterea în partid dacă dă ordonanță. Unde mai pui că toți cei din presă care-l sprijină acum o să-l părăsească după ce își rezolva ei problemele penale. Dar, hai să nu mă concentrez doar pe Dragnea, sunt multe de fixat văd!”

Generalul se lasă pradă gândurilor, apoi calculează brusc că mai are vreo ora pentru lucru, se uită la paginile cu sarcini autotrasate și hotărăște să fie eficient și să se organizeze pe capitole clare: politică, afaceri și mass-media. Ia decizia să lucreze pe mediul politic până la prânzul de pe iaht, apoi după-amiază și seara se va concentra pe afaceri și mass-media. Iar apoi seara, va avea o cină productivă cu ideologul grupului de la Monaco, retras și el pe Coasta de Azur. Își scrie rapid o ordine de convorbiri cu relevanță pentru acțiune rapidă și-și notează grilele după care va discuta: Klaus Iohannis, Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu, Cioloș (“ce belea e și cu Sălajul asta, și Măgureanu și Vulpea și Hellvig sunt de acolo, și-acum vine și francezul asta!”, își zise el), PNL, și mai ales USR. Generalul își drege puțin vocea și începe telefoniada.

Partea a 2-a – 2 septembrie 2018

Generalul il suna pe Vasile (Dîncu, n.r.), sa afle in primul rand detaliile de la CEX-ul PSD de la Neptun. Vasile nu raspunde.” Mda, e si duminica, asta lucreaza noaptea, ma suna el…Desi era bine sa vorbesc mai intai cu el. Ia, hai mai bine sa-l sun pe generalul Momarlan (Ciocârlan, n.r.), ca asta stie tot cu partidele.“

Coldea suna, dar primeste reject. “Ia uite ce tupeu la amaratul asta. La biserica sigur nu e. Deci cum sa-mi dea reject mie?? Ups, stai ca-mi da mesaj. Fii atent la asta, cica “suna later ca sunt busy”! Ce tupeu!!! O sa ma ocup de el, oricum am tot amanat. Pai ce, nu eu l-am facut general? Plus treaba cu casa, unde tot noi l-am ajutat. Mda, dar NOI, poate nu ma mai include si pe mine. Las’ ca stiu treaba aia cu nevasta-sa, de-a angajat-o miliardarul ala fara sa presteze gagica nimic. Plus ca acum a divortat idiotul, poate ii organizez un program artistic cu fosta nevasta, sa reinvete sa ma respecte!”

Generalul priveste marea, prada gandurilor de atac. Si brusc, in mod ciudat, mintea ii fuge la Sebi Ghita. Se gandeste cum a fost ala la plaja in Muntenegru, deci a incalcat consemnul, putea sa fie “accidentat”, si nimeni nu a miscat nimic in afara catorva site-uri si jurnalisti care inca il mai asculta. Se incrunta si-si tuguiaza buzele, si cugeta ca in mod clar Ghita si Ponta ii pregatesc ceva. “Ponta, nici nu l-am pus pe lista de prioritati politice, dar Mickey Mouse asta imi deranjeaza multe jocuri. Se preface acum ca nu mai are nimic cu mine, dar ce, el crede c-am uitat ca a promis ca ma aresteaza daca ajungea presedinte in 2014? Dar am reusit, l-am pus pe Klaus presedinte, si numai eu stiu cat mi-a fost de greu, cu aia doi nasi ai lui Ponta in carca mea, Oprea si Maior. Dar am fost mai destept ca ei, plus ca Sistemul ma asculta. Base era varza cu carne, i-am lovit-o pe Elena cu Monica Macovei, l-am dezorientat pe Chior. Iar Dragnea, “The real golden boy”, a repetat jocul perfect de aburire al candidatului Ponta, asa cum a facut cu candidatul Geoana in 2009. Degeaba, Liviu e tare! Binee, plus Bogdan Teodorescu ce i-a incurcat cu savantlacurile lui, de n-a mai stiut Pontache nici cum il cheama in turul doi. Tare grasul asta de Bogdan, cum ne-a ajutat si in 2009, cand l-a bulversat pe vopsitul ala de Crin Antonescu sa-i dea in basca lui Geoana non-stop, altfel nu pupa Base al doilea mandat. S-a suparat Hellvig pe mine atunci, dar m-am revansat in 2014 cu Klaus. Bine, bine, dar cu astia trei, finu’ cu doi nasi, trebuie sa fiu vigilent. Mai ales cu Oprea ca…”

Coldea se intrerupe din sirul gandurilor, menajera ii aduce telefonul mic cu cartela reincarcabila si sunet strident, pe care il lasase pe masuta din living. Suna Dragnea! “Liviu, ce faci, esti ok? Daa, am vazut cate ceva. Stii ce? Te sun eu in treizeci de minute, am pe cineva la mine, da?”

Coldea se enerveaza din nou si il resuna pe Vasile.Nu putea vorbi cu Liviu fara sa stie detaliile CEX. Vasile raspunde. “Hai ma Vasile, la tine e dupa pranz, nu mai dormi atata, trec evenimentele pe langa noi. Da batrane, stiu, ai citit azi-noapte. Ia spune, cum a iesit CEx-ul?”

Generalul asculta atent, cu mici intreruperi lamuritoare, apoi trage concluziile: “Deci Vasile, inteleg asa: cea mai importanta miscare e sahul la Iohannis, cu idea de candidatura a lui Tariceanu din partea PSD-ALDE. Buun! Neamtul va intra in vrie, ca lui ii convine Dragnea candidat, asta e bine, ca acum sigur ma va accesa; noi iesim bine, ca-l linistim pe Neamț deocamdata ca nu va fi suspendat, iar el ne va tolera colaborarea asta cu Dragnea; pe infatuatul de Tariceanu il aburim usor in toamna asta, ca mai avem nevoie de el doar pana la inceputul lui 2019, apoi il executam, ca Har Domnului, avem cu ce; Liviu e si el linistit ca-l pacaleste pe Tariceanu si-si pastreaza sansele pentru candidatura. Mda, dar nevasta asta a lui Pandele, sa stii ca ne poate incurca rau. N-are dosare, e totusi primar de Bucuresti, plus ca are relatii in toata mass-media, belea frate! Ce zici? Aaa, da! Cu lipsa candidat PSD la prezidentiale, e clar ca poate mobiliza parte din PSD de partea ei. Hmmm… Stii ceva? Ia zi-i tu lui Liviu sa-i faca probleme in organizatia Bucuresti, ca ea e doar presedinte interimar acolo. Sa faca alegeri si sa-i puna pe aia de la sectoare s-o faulteze. Si transmite-i te rog ca azi nu mai vorbesc cu el, ca e mai bine asa. Si poate te gandesti la un sondaj pentru saptamana viitoare, sa-l speriem pe Neamț cu ce scor ar lua Tariceanu, daca e sustinut in comun de PSD-ALDE. Sau daca nu-l poti face tu, sa-mi zici, ca avem cine sa-l faca si sa-l dea public. Hai, te pup frate! Stai, ce zici tu? Burci, Teszari, Dinescu, Buzaianu? Da, e important, dar vorbim deseara, ca acum ma concentrez la politic. Auzi, apropos de asta. Rus s-a mai cumintit sau ne face probleme pe linia Maior-Ponta? Nu stii, mai trimite-l pe Ovidiu (Turcu, om de facaeri clujean, asociat cu Dîncu, n.r.) pe la el, sa vezi cum sta. Batranul nu se lasa, dar dupa ce le-am dat-o pe asta cu Maior rechemat, trebuie sa fim atenti, e o lovitura dura. Vorbim deseara oricum!”

Coldea isi face cateva notite scurte, apoi scrie apasat numele lui Dan Andronic pe o pagina noua din bloc-notes si pune trei semne de intrebare.”Bai, ce m-a incurcat Dan asta! Idiotii aia de la Brasov nu l-au arestat asa cum era prevazut. Bine, mi-au tras-o si cu Ilie Sarbu, dar ala e jucator batran, s-a retras la garaj si m-asteapta la cotitura. Dar Andronic asta m-a incurcat rau, a declansat aia cu sufrageria lui Oprea, apoi mortala cu SIPA, Macovei, Tapalaga & Company. M-a lovit rau, dar mai ales pe Codruta, ca eu m-am descurcat cu Dragnea si cu comisiile parlamentare, ca sa pot ingropa subiectul. “’Tu-i mama ma-sii’, s-au prins toti de mecanismul de decizie finala in justitie, iar pe Codruta a luat-o Neamțul in catare si-asta a fost. Daca o mai aveam pe Codruta acum, ce bine ma aparam… Acum, Dragnea o sa vrea sa-si puna omul lui la DNA, nu o sa mai am acces direct.”

Generalul isi freaca meditativ obrazul nebarbierit si cauta o solutie la problema asta nou aparuta cu Firea, unde il banuieste pe Gabi Oprea, care tocmai a scapat de culpa in dosarul Gigina. Si cat s-a mai straduit sa-l infunde… In mintea lui e clar ca Ponta o sa incerce sa-l recupereze pe “celalalt general”, decorat maximum alaturi de el, iar asta poate fi un incendiu. Oprea are rezervistii de partea lui, sindicatele din politie, basca a devenit chiar el membru de sindicat la Dumitru Costin, plus ca e prieten cu Pandele. Coldea s-a mai si convins saptamana trecuta ca Oprea il uraste pentru tot ce i-a facut: “I-am facut hatarul si l-am vizitat acasa, in Sufrageria lui. Dobitocul a crezut ca vreau sa discut vreun plan pentru UNPR-ul lui, cand pe mine ma interesa doar teza mea de doctorat, iar singurul exemplar existent mai e doar in posesia lui, ca mi-a fost indrumator. S-a prins banditul si mi-a tras-o. M-a si bestelit! E clar, aici e un butoi cu pulbere pentru mine.”

Sub numele lui Andronic, Coldea deseneaza un triunghi si pune trei nume in varfuri: Oprea, Maior, Ponta. Plus o eticheta sub baza triunghiului: Finul si cei doi nasi – URGENT!

Din fata vilei se aude un claxon discret, Generalul se ridica, intra in living si se uita pe fereastra. A sosit masina pentru transportul la iaht. Da din cap dezaprobator, in timp ce urca scarile sa se schimbe pentru lunch-ul preconizat: “… i-a trebuit boului astuia sa-mi trimita decapotabila, sa ma impresioneze! Pai de asta am eu nevoie? Imi iau o suta de decapotabile ca a lui… Acu trebuie sa imi iau basca si ochelarii de soare cu lentile mari, ca la cati romani sunt acum pe Coasta de Azur, poate-mi face unul vreo poza si m-am ars. Dar daca o avea Radu Budeanu de la Cancan ceva paparazzi pe-aici? Auch!?… Mai bine ii trimit pe restul cu decapotabila, iar eu chem un taxi. Sa fie safe! Nu avem voie sa facem greseli elementare, jocul e strans rau!”

Partea a 3-a – 8 septembrie 2018

Generalul revine la baza, usor indispus dupa pranzul regesc de pe iaht, plus briza marii, plus vinul rose ce-a fost putin in exces… Dar nu, de fapt discutiile cu comesenii l-au deranjat oarecum, el simte clar acum ca nu mai beneficiaza de aceeasi autoritate in fata lor, iar multi dintre ei se prefac doar ca-l mai cred atunci vand le prezinta solutii la problemele trecute sau imediate. “Neamțul asta e de vina, nu mi-a mai dat nimic dupa ce m-a trimis la plimbare, cum sa mai am autoritate?! Si parca vad ca o sa-i dea lui Predoiu (fost prim adjunct SIE, n.r.) postul de consilier pe securitate nationala la Palat, post pe care-l meritam eu! Bine, nici asa nu-i rau pentru mine, dar daca eram chiar eu titularul, cum era??”

Isi verifica apelurile pe telefon si mormaie: “ Si uite, nici Momarlan (Ciocârlan, n.r.) asta n-a mai sunat inapoi, m-asteptam oarecum… Ia s-aranjez eu niste articole prin presa, sa zica altii “neutri” c-ar fi tot omul meu, sa-l vad cum scoate camasa, mai ales in atmosfera asta din tara. Se pune cu mine, las’ ca-i arat eu!”

Soarele se pregateste sa apuna, Coldea priveste marea usor agitata, simte briza care e mai usoara de la inaltimea terasei vilei, isi aduce aminte de delfinii ce se jucau azi pe langa iaht, se binedispune din nou si se pregateste de putina munca. Generalul are multe operatiuni in desfasurare si nu-si permite pauze lungi. Isi comanda o cafea lunga si-un rom vechi pe post de de digestiv si se organizeaza sa poata fi eficient pana la momentul cinei cu Ideologul din Monaco (Bogdan Teodorescu, n.r.). Mai are vreo trei ore pana atunci.

“Mda, asta cu politicul din Romania va fi dificil pentru noi, m-am expus mult, Firea il va incurca rau pe Liviu, e si Pandele asta pe langa ea … Iar la Pandele nu pot sa ma dau direct ca stie multe, ma are oarecum si la mana din operatiuni trecute, se pare ca s-a-mpacat si cu Gabi Oprea, nasol! Mda, dar Liviu o sa insiste sa-l ajut maximum in perioada asta. O sa declansez oricum niste atacuri prin ricoseu la familia asta din Voluntari, dar maine dimineata ma voi ocupa de asta. “

Generalul soarbe din romul vechi, isi face cateva notite cu situatiile de business ce reclama actiune urgenta, apoi studiaza atent foaia pe care a notat cateva nume de persoane si companii, interconectate prin sageti, plus ceva transferuri de sume intre entitatile de pe foaie. Pune din nou foaia pe masuta si, cu stiloul drag lui, incercuieste un nume, apoi ii pune apasat o cruce: Nelutu Varga. “Bai, ce probleme imi face betivul asta! Mai nou, cand se-mbata se prezinta ca membru al echipei noastre: cu mine, cu Vasile (Dîncu, n.r.), cu Ovidiu (Turcu, n.r.). Tupeu de schimbator de valuta! Auzi frate, el membru in echipa noastra!! A capatat alonja asta doar dupa ce-a fost achitat in dosarul retrocedarilor, se crede smecher, dar habar n-are cum anume a scapat… De fapt, asa meritam,ne-am incurcat cu cine nu trebuie. Si nici nu pot sa-l faultez grav, ca-l tine bine in mana pe fraierul ala de Abris Lelbach, miliardarul neamt a lu’ peste prajit. Si-acum, chiar nu e cazul sa defectam nimic acolo, c-au inceput bancile din Germania sa-l intrebe de sanatate cam des, iar noi mai avem nevoie de bani. Stiu eu cine agita treburile in Germania, dar la aia n-am ce sa le fac: too big to fight with them! Iar Varga asta s-a impotmolit rau si cu echipa de fotbal, dupa ce-am castigat campionatul cu multa greutate, sa vezi cum o sa rada lumea de noi acum. Parca il si aud pe Gigi Becali cum o sa rada de mine si de “forta” statului paralel, nuuu, asa ceva nu trebuie sa se intample! Pentru ca o sa mi-l bage si pe Burleanu la malaxor, si doamne greu a mai fost sa-l facem din nou presedinte la FRF. Dar aici, ne-a ajutat Dragnea perfect, el și Edi s-au prefacut ca-l sprijina pe Ionut Lupescu, ala a muscat nada ca un guvide, si-am putut lucra noi in liniste, iar fraierii de suporteri chiar l-au crezut pe Daddy. Clar, la viclenii, nu-l intrece nimeni pe Liviu!!”

Generalului i se pare ca pierde prea mult timp cu chestii neproductive in jocul de putere si, in timpul ramas la dispozitie decide sa se concentreze doar la afacerile legate de mass-media: achizitii, fuziuni, preluari de active. In grupul lor restrans, Coldea si tovarasii lui au decis in urma cu un an ca, oricat de mult ar costa, trebuie sa-si fondeze un trust de presa propriu (e vorba despre trustul PRIMA TV, n.r.), iar asta din cel putin doua motive: unul, pentru ca munca cu acoperitii din presa este dificila, fie ei patroni sau angajati cu influenta, defecteaza destul de des, nu respecta intocmai indicatiile, vin cu tot felul de pretentii financiare in plus (iar , de cand a pierdut functia la SRI, nici nu-i poate strange cu usa ca inainte!), deci, in situatii de criza, grupul lor nu ar putea fi eficient; si doi, atunci cand negociezi in avans un joc de putere, cum va fi cazul pentru sustinerea unui candidat la prezidentialele din 2019, contra unor posturi/contracte/protectie/etc., ai nevoie de un vehicul media care sa-ti apartina, ca astfel esti tratat de sus. Iar grupul lor restrans are ambitii mari, tinteste sus, iar Coldea este constient ca ceilalti membri au asteptari uriase de la el, ca fiind depozitarul de informatii valoroase, plus cel care cunoaste bine mecanismele subterane de coercitie si rasplata. “ Da, dar e nevoie de un conglomerat mass-media care sa fie relevant. Noi pana acum nu avem mare lucru: am luat Look-urile (televiziunile patronate de către Arpad Paszkany, n.r.) , dar nu jucam sus; n-avem vedete, n-avem coordonator cu expertiza, tot dam “Minunile lui Tamas” in reluare, daca ne lasa balta Buzaianu (Bogdan, băiatul deștept din energie, n.r.) cu finantarile pentru filme si fotbal, suntem varza; iarasi vom pierde timp pana-l gasesc pe altul, si trece si toamna asta; ca si Buzaianu asta se sperie usor , il stiu eu de cand ne prefaceam in statul roman ca-l cautam, vai mama lui…; mai e site-ul ala economic, care e ok, plus cateva locale, care nu conteaza; ne-am cam incurcat cu Neptun TV asta , ce dracu sa facem acum cu el?! Sorin Enache (fost director general al Pro Tv, Antena 1, Realitatea TV, om din rețeaua lui Coldea, n.r.) asta are numai gargauni in cap, asa cumva, el pare baiat destept, dar se-ncurca in detalii; ca grasu’ ala de langa el pe care l-am trimis la Chisinau, prieten si cu Tolontan; eheee, aici cu Tolontan si cu Ringier e o paine de mancat, si apropo de astia cu Enache, ce frumos s-au grupat acolo fostii directori pe care-i aveam pe langa fraierul de SOV pe vremuri, la Realitatea TV (e vorba despre Mihnea Vasiliu, ulterior decedat, n.r.); mai lipseste Sergiu Toader din Noua Zeelanda si refac baietii toata “echipa de soc”; da, dar care mai e fraierul sa-i plateasca cu milioane de euro, ultimul a fost infatuatul de Elan (Schwarzenberg, despre care Vanghelie a declarat că ar fi ordonat uciderea lui Codruț Marta, n.r.), pe care l-am pacalit si-acu mi-am gasit beleaua si cu el … Oricum, operatiunea cu GSP care s-a intors in Ringier dupa douazeci de ani, cica pe bani bulgaresti (ha, ha, ha!), a fost tare rau, iar batranul Voiculescu oricum n-a-nteles mare lucru; dar chiar, oare cati s-or fi prins exact cum s-a executat operatiunea?”

Coldea isi scutura putin capul si mai soarbe din romul vechi, dorind sa se concentreze mai bine astfel la ce conteaza.”Pai tocmai asta e, cu ce avem noi contam inafara podiumului oricum, deci nici macar un fraierica ca Ciolos nu sta de vorba cu noi, dramite Iohannis, Tariceanu, Blaga… Da, daa, dar daca le ofer surpriza lui 2018 cu Prima TV si Adevarul in curtea noastra?? Mai ales ca a venit si Patraru acolo, de fapt numai el conteaza la Prima TV; in schimb Adevarul e marfa tare! Dar Burci asta este ceva de groaza, i-a imbarligat pe toti in ultimii 25 de ani, cu noi azi zice ca a rezolvat tot, maine ca nu mai poate nimic. Iar jocul asta cu insolventa pe mine oricum ma depaseste, nu-l pricep deloc; Cristi Burci facea pe proprietarul auzi, cand el de fapt n-are mai nimic; si ca sa stau eu de vorba cu cei doi finantatori ai lui , sa-i despagubim; hai ca pe unul il cunosc si eu foarte bine, dar celalalt e balaur, se lasa greu, plus ca ma si antipatizeaza in mod evident; bine bine, primul dintre ei ar trebui sa ma urasca clar, ca l-am executat fara sa clipesc, dar si el devenise obraznic, avea pretentii sa stea la masa, iar Maior incepuse sa tina la el; dar lui astalalt nu i-am facut mai nimic, desi am vrut, dar omul are cohones mari; ce sa fac acum, o sa stau de vorba cu ei, altfel nu pot rezolva, grasu’ asta de Burci ne abureste groaznic; bine ca nu mai e asa de sigur pe el, de cand i-a picat Broidy ala , amicul lui Trump. Dar, ca si concluzie clara: daca pe langa ce avem, mai luam Prima TV si Adevarul, devenim jucatori; plus institutul lui Vasile (e vorba despre IRES, n.r.), plus ce mai scot eu din joben (nu banuiesc ei resursele mele, si nici nu trebe sa stie!), putem ataca toamna, pe picioarele noastre.”

Inviorat dupa aceasta concluzie tonica, generalul se ridica din fotoliu, face cateva exercitii rapide din brate si cateva genuflexiuni, isi pocneste gatul, priveste ceasul digital de la incheietura si se-ndreapta cu pasi siguri catre dus. Urmeaza cina cu Ideologul de la Monaco, unde are cateva teme importante de discutat.

Partea a 4-a – 20 septembrie 2018

Generalul coboară scările nervos, cu pas apăsat şi-i anunţă pe cei care-l aşteaptau în sufragerie că a anulat cina cu Ideologul, aşa că vor merge să mănânce la un restaurant din Monaco, le-a făcut el rezervare. Dar să meargă fără el, să-i aducă ei ceva la pachet când s-or întoarce, Generalul va rămâne la vilă să lucreze.

”Ideologul lui peşte prăjit, gras trădator, ce umilinţă mi-a tras! C-a venit miliardarul ăla de clujean peste el şi că organizează o masă mai mare, pe banii altuia, desigur. Iar eu să fi mers ca un papagal, iar clujeanul să umple mâine târgul despre ce şi cum fac şi zic eu, mai ales lui Ioan Rus şi prietenilor lui, care nu mă înghit de când am intrat cu business mare pe terenul lor. Başca Rus, mă bănuieşte că am vrut să-i fac dosar penal acum doi ani… Sper să-nţeleagă ceva din faptul c-am refuzat cina, ”marele” Ideolog de la Monaco!”

Coldea se aşează la măsuţă, în fotoliul lui de pe terasa exterioară, priveşte cerul gânditor, apoi îşi aprinde un trabuc şi trage din el cu nesaţ. Tratament pentru calmare. Cheamă menajera casei şi îi cere câteva coli de hârtie, stiloul drag lui, o cafea lungă şi un rom dublu. A luat decizia să lucreze câteva ore, sunt prea multe semne că-ncepe să-i scârţâie şandramaua, aşa că are nevoie de strategii urgente şi de noi deschideri în jocul de putere.

”Ce context de căcat! E clar că Ideologul ăsta mi-a făcut-o intenţionat ca să-mi arate că nu prea mai contez. Periculoasă percepţie! Dar, cam aşa pare: Dragnea s-a făcut de râs şi începe să ”sângereze” vizibil; evreii o să-l lase din braţe uşor-uşor, să vezi că nici Bibi Netanyahu nu mai vine în noiembrie în vizită, iar Elan ce-o să mai zică atunci? pe Orban l-a luat Iohannis sub aripă, nu mai mişcă-n front, iar primarii PNL pe care îi controlez eu o să fugă pe lista de europarlamentare; useriştii ăştia ai mei se joacă cu lopăţica prin nisip, nu prea mă mai pot baza că vor face vreo figura; Plicuşor Ban s-a retras de frica dosarului, iar Dan Barna ăsta are charisma zero.”

Generalul începe să-şi înşire pe o coală sinteza gândurilor, soarbe din romul vechi şi-apoi din cafea şi, privind stelele, se lasă pradă unor raţionamente ad-hoc. După câteva minute începe să tragă nişte linii pe foaie, făcând legături între personaje sau situaţii, işi mai notează câte ceva pe o a doua coală, şi brusc se luminează la faţă. Se lasă pe spate în fotoliul primitor, zâmbeşte satisfăcut de concluzia pe care a obţinut-o şi apoi scrie mare, cu stiloul drag lui, în centrul celei de-a treia coli, un nume pe care-l încercuieşte: CIOLOŞ!

”Asta e soluţia mea! Ştiu totul despre el, deci nu o să mişte în front. Cioloşică nu are treabă cu patriotismul sau cu România (a şi dovedit-o), iar reţeaua directorilor din multinaţionale pe care-i controlez o să-l înghită pe nemestecate şi cu poftă, ca fiind exponentul intereselor lor. Omul e prostuţ şi orgolios (bine că am scăpat de Sorin Moisă (fost europarlamentar PSD, n.r.) şi nu mai e lângă el, că ăla îmi strica toate planurile, e deştept!), şantajabil, are scandalul MISA sub fund, unde mai pui că e prieten bun cu asociatul meu Ovidiu (Turcu, n.r.) de la Cluj. Şi-n plus, îmi mai fac un aliat conjunctural puternic, că doar nu o să-l lase unchi-su fără sprijin (generalul Virgil Ardelean, n.r.), şi-odata cu unchi-su intră în joc şi nea Ion Ţiriac. Perfecţiune!”

Coldea îşi freacă mâinile satisfăcut şi-şi mai comandă un rom vechi. Trage din trabuc şi începe să-şi gândească avantajele, dar şi ameninţările posibile, în acest scenariu în care a decis că Cioloş să fie ”calul său politic” în 2019. La capitolul avantaje, îi este clar că va beneficia şi el, Coldea, de favorabilitatea unora din UE, unde Cioloş mai are credit, nu-i este foarte clar cu Franţa, unde Cioloş are ceva legături, dar se cam opresc la ministrul lor de externe. Nu-i prea mult, dar pe de altă parte nici nu pare rea situaţia. Pentru că aşa, Cioloş va avea nevoie şi de ceea ce-i poate aduce el, Coldea. ”Pe lângă multinaţionale, pot să-i fac deschideri cu evreii mei, care-l văd azi pe Dragnea mai degrăba un cal mort, deci o să prefere să joace pe Cioloş mai mult. şi-l activez din nou şi pe Elan! Cu americanii are şi Cioloş ceva relaţii, am şi eu, problema e ca şi ai lui şi ai mei sunt sorosisti. Cam nasol asta în contextul viitor. Mda, dar o să-i scriu un mail lui Vasile (Dîncu, n.r.), mâine dimineaţă, să-i zic ce hotărâre am luat şi să-l pun să facă un plan strategic, să arate bine, şi apoi să mi-l aducă pe Cioloş la masă, că oricum ei doi vorbesc zilnic.”

La capitolul ameninţări, generalul vede o singură mare problema: Iohannis. În mod evident, Neamţul va face urât când va simţi că Cioloş îi ia din electorat şi motorizat de către el, Coldea. Şi-n plus, Neamţul va bănui că-n mod logic, piesa grea pe care generalul o va aduce în combinaţia cu Cioloş va fi Codruţa Kovesi. ”Hopaa! Asta chiar că va fi rupere, chiar o ameninţare directă la scorul Neamţului. Codruţa o să vrea să joace în mod clar, ce să facă în biroul ala mic de la Parchetul General unde n-o caută nimeni?! Bine, aici o să intru în conflict cu foştii mei colegi din pădure, care nu prea îi mai vor pe ăştia doi, nici separat, nici împreună. Mă rog, îi aburesc eu cumva, important e să fac jocul rapid, în toamna asta, ca să am timp să pregătesc reţeaua pentru europarlamentarele din mai 2019. Ups, să nu uit nici de Monica Macovei, utilă în jocul ăsta! Şi, de fapt, pe Neamţ putem sa-l aburim că ăştia o să-l susţină pe el la preşedinţie după europarlamentarte, cum zic ăştia de pe la Cluj că ”şi minciuna-i vorbă”, şi-apoi ne vedem de treabă pentru prezidenţiale cum ştim noi.”

Coldea creionează mental scenariul decăderii electorale a lui Iohannis, punctându-şi sumar locurile unde va interveni el, ca să se asigure că Cioloş (sau Kovesi!) ar putea candida cu sanse în 2019: ”Liberalii cu Orban şi cu lista asta de ”foşti şi trecuţi” o să ia sub 20%, către 15%; deci va fi o mare înfrângere, USR-iştii vor merge şi ei până în 10%, deci daca eu cu Cioloş luăm spre 15%, facem toate jocurile post-europarlamentare. Apoi, mai departe, un Iohannis, cu liberalii decăzuţi şi migrând o parte spre ALDE, un Iohannis implicat până în iunie 2019 în jocul preşedinţiei UE, unde va fi un scandal cât casa, cu rezultat negativ, un Iohannis fără sprijin electoral de la SRI care nu se va implica în jocul politic (ehee, când eram eu jupân, ce bine funcţiona maşinăria electorală discretă!!), şi un Iohannis neasistat de ceva şmecheri din ţară, nici locul trei în sondaje nu-l mai prinde în vară! Buuun! şi de fapt, Neamţul nu mă are la mână cu nimic, eu l-am ajutat pe el să fie preşedinte, el m-a dat afară, deci ”ciocu mic!” Herr Klaus. Aşa vom proceda. Numai să-l ţină cureaua pe piticul ăsta de Cioloş, că e ambiţios el aşa, şi pare curajos, dar în faţa oamenilor de pe stradă rămâne câteodatî ca viţelul la poarta cea noua, iar la televizor e varză! Dacă prinde în studio vreunul tare, face în pantaloni. Dar o să avem grijă să meargă mereu singur şi cu moderatori prietenoşi că, har Domnului, aici nu mă bate nimeni atunci cand vreau să bag în sperieţi ”marile vedete TV” cu niscaiva dosărele.”

Coldea se-ntrerupe din gânduri pentru că aude râsete din sufragerie şi simte o aromă de trufe la cuptor, semn că s-au intors ai lui de la restaurant şi i-au adus mâncare. Oricum, i se făcuse foame, plus romul, plus agitaţia. Le strigă să-i pregătească masa, şi-apoi notează câteva lucruri pe a patra coală de hârtie, să nu uite să le analizeze, fie mai târziu, fie mâine dimineaţă:

”- rezolvare problemă doctorat cu Gabi Oprea;

– de finalizat fuziune cu Prima TV (să creadă Burci că Adi Tomşa e omul lui Tezsari, nu al nostru!);

– de căutat investitori ”francezi” pentru CFR Cluj (să dispară şi Iuliu Mureşan, că nu-l controlăm, şi betivul de Neluţu Varga să nu mai apară oficial, că face prostii mari);

-regionalizarea SRI (să caut informaţii suplimentare despre acţiune şi să-mi protejez reţeaua de oameni).”

Notă: Menționăm că partea a cincea a dispărut din arhiva tuturor site-urilor și de aceea nu este atașată aici.

În plus, în noiembrie 2023, Gușă a prezentat pe scurt jocul politic potential al lui Coldea la alegerile din 2024 într-o postare pe Facebook:

„Coldea are ambiții politice mari pentru 2024: prin Geoană joacă contra PSD, prin Videanu&Company contra PNL, iar cu Tomac și Orban întărește USR. Pe partea mediatică folosește trustul ce deține televiziunile PRIMA, pe ai cărui acționari îi are la mână, respectiv B1TV, pe al cărei patron îl controlează în mod direct.

Banii, inclusiv pentru finanțările presei de mai sus, îi sunt furnizați pe linia unor oameni de afaceri de asemenea șantajați, inclusiv Zoltan Teszari, deci fondurile ar putea avea și proveniență ungaro-rusească. Iar apropo de Rusia, ca să se asigure că americanii nu-l vor ataca decisiv, Coldea și-a construit în ultimii 4 ani o punte de legătură sigură cu Putin, prin intermediul lui Marius Vizer, șeful judoului mondial, cu care a devenit partener de mari afaceri. Secretele din interiorul structurii NATO pe care fostul prim-adjunct al SRI le deține, sunt, pe modelul invers al lui Pacepa din vremurile comuniste, o Marfă la care rușii jinduiesc demult, iar Coldea joacă și în virtutea acestui șantaj neexprimat, dar subînțeles.

Treburi periculoase deci, pe care statul român le joacă deocamdată la nivelul arestării cămătarilor Caran, cu care Coldea s-a încurcat prostește, din lăcomia să-și înmulțească vreo 6 milioane de euro, care pentru el sunt oricum un mizilic.”

