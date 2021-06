Amenajarea unei bai este un proces destul de complex. Specialistii spun ca trebuie sa fii foarte bine informat inainte de a achizitiona necesarul si ca intotdeauna exista trucuri pe care le poti pune in pratica pentru a fi cat mai eficient. In general, piesele de mobilier baie si sanitarele se aleg in functie de spatiul disponibil, dar si in functie de functionalitati.

Pentru un proiect cat mai reusit, ar fi bine sa pui in practica orice sfat primit de la experti. Invata ce tipuri de mobilier pentru baie exista, care sunt tendintele si cum se aleg corect. Gama de dulapuri baza si masti lavoare de la E-baie este suficient de variata, astfel ai oportunitatea de a alege pentru baia ta ce se potriveste mai bine.

Tipuri de mobilier pentru baie

Pana in prezent, ai doua variante. Poti opta pentru un mobilier suspendat sau pentru varianta clasica de mobilier pe pardoseala. Pentru a lua o decizie corecta, specialistii iti ofera cateva detalii:

– Mobilier suspendat

Acesta are montajul in perete si avantajul de a lasa spatiu liber pe pardoseala. Se incadreaza intr-un decor modern si este ideal pentru baile mici. Locul liber de sub mobilier ofera senzatia unui spatiu marit.

In magazinele de specialitate gasesti mobilier suspendat tip baza pentru lavoar, dulapuri tip coloana si dulapuri cu oglinda care se monteaza deasupra lavoarului.

Dulapul de baza pentru lavoar are rolul de a ascunde conductele de apa si de a depozita diverse produse de ingrijire. Cel tip coloana este inalt si poate avea rafturi sau sertare. Este practic deoarece permite depozitarea mai multor articole. Cat despre dulapul cu oglinda, putem spune ca se potriveste a fi montat numai deasupra lavoarului, ca are o adancime redusa si rol dublu. Poate fi utilizat pentru a depozita obiecte mici si este ideal pentru coafat, machiat sau barbierit.

Intr-o baie spatioasa este posibila montarea tuturor variantelor de mobilier suspendat, cu conditia ca acestea sa faca parte din aceeasi gama. Daca nu beneficiezi de suficient loc, este de ajuns sa optezi pentru o masca pentru lavoar si un dulap cu oglinda.

– Mobilier cu montaj pe pardoseala

Este o varianta clasica, dar potrivita pentru orice baie. Montajul direct pe pardoseala permite depozitarea obiectelor grele precum solutii de curatare sau detergenti.

Datorita aspectului robust ocupa mai mult spatiu decat mobilierul suspendat, prin urmare ar fi bine sa tii cont de dimensiunea totala a baii atunci cand faci achizitiile.

Criterii de alegere a mobilierului de baie

Dupa cum am amintit in cele spuse anterior, dimensiunea baii dicteaza alegerile. Atunci cand intentionezi sa cumperi piesele de mobilier, tine cont in primul rand de acest aspect. Iar mai apoi ia in calcul si urmatoarele:

Materialul de fabricatie

Pe piata se gasesc piese de mobilier fabricate din MDF, PAL sau lemn masiv. MDF-ul este rezistent la umiditate si are o durata de viata mai lunga. In plus, se poate reconditiona. Spre deosebire de MDF, mobilierul din PAL are un cost mai mic si se gaseste intr-o gama larga de culori. Este un material destul de sensibil la umezeala, mai ales daca nu are un strat protector deasupra.

Mobilierul de baie din lemn masiv rezista in conditii de umezeala deoarece a fost supus unor procedee de tratare. Are o greutate ridicata, prin urmare este diponibil mai cu seama in varianta clasica, cu montaj direct pe pardoseala.

Culoarea

Ar fi bine sa optezi pentru culori clasice, precum alb, bej, gri sau maro. Acestea nu se demodeaza niciodata si ofera senzatia unui spatiu amenajat cu mult gust. In gama de piese de mobila de la E-baie gasesti cele mai moderne nuante.