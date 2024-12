Simona Halep a anuțat că nu va participa la Australian Open 2025 din cauza unor probleme medicale și va reveni în teren la Transylvania Open de la Cluj-Napoca.

Fostul lider mondial, Simona Halep, a anunțat că amână startul sezonului prin retragerea de la Australian Open, unde a primit un wildcard. Românca spune că va reveni pentru turneul de la Cluj-Napoca.

„Vă salut, prieteni.

Am vrut să vă urez tuturo Sărbători fericite și să vă dau o mică veste. După ce am jucat la Abu Dhabi, din nefericire am simțit din nou dureri și la genunchi și la umăr.

După ce am discutat cu echipa mea, am ajuns la concluzia că este mai bine să amân startul sezonului.

Nu este ceea ce mi-aș fi dorit și vreau să le mulțumesc organizatorilor de la Auckland și Australian Open pentru wild card-urile pe care mi le-au oferit. Îmi pare rău că nu voi putea participa de această dată.

Mă voi reface și sper ca următorul meu turneu să fie cel de la Cluj, la care abia aștept să joc în fața fanilor români”, a scris Simona Halep, pe Instagram.

