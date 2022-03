Primăria Cluj-Napoca nu a întreprins nicio acțiune pentru ajutorarea refugiaților care ajung în orașul nostru, în afară de a-și exprima solidaritatatea cu poporul ucrainean și afișând steagul acestora în diferite zone ale orașului. Societatea civilă, firmele și ONG-urile sunt cele care au venit în sprijinul ucrainenilor și le acordă toate lucrurile necesare, precum cazare, alimente și sprijin psihologic.

Primarul Emil Boc a venit cu un răspuns cu privire la acest lucru, primind o întrebare în cadrul discuției pe care a avut-o azi în cadrul emisiunii Ziua Live. Acesta a afirmat: „Suntem pregătiți din primul moment în care a început această criză. Oricum sprijinul este constant pentru Ucraina, pe care îl acordăm în momentul de față. Noi am decis să facem în prima etapă, sprijin prin intermediul societății civile. Nu am adunat noi, Primăria, bani, ci am recomandat firmelor să sprijine organizațiile non-guvernamentale, care au demonstrat capacitate, forță și management, în parteneriat cu autoritățile locale, regionale și naționale. Ele sunt acelea care creează ecosistemul de sprijin, de la cazare, și tot ce au nevoie cei care sunt în tranzit, sprijin pentru educație, sprijin medical, sprijin de consiliere psihologică, traduceri de acte, etc.

Însă, grupul de conducere coordonat de Prefectură, este pregătit în orice moment, dacă se solicită ajutorul instituționalizat, avem locuri de cazare asigurate în hoteluri, pensiuni și locurile specifice. De asemenea, locuri extinse, în cazul în care valul va fi de proporții mai mari și desigur posibilitatea de a acorda un sprijin bănesc celor care sunt cazați la familii individuale din Cluj, pot să primească un sprijin de 20 de lei pe zi”

Primăria Cluj Napoca a fost criticată pentru neimplicarea în gestionarea refugaților și de către deputatul USR, Radu Molnar, afirmând faptul că nici până în acest moment nu există un centru pentru refugiați, chiar dacă au trecut 3 săptămâni de la începtul războiului. Una dintre declarațiile acestuia este următoarea: „Au trecut până acum 2438 de refugiați prin Cluj-Napoca, care au fost preluați, li s-au oferit cazare, li s-au oferit mese. Știți câți dintre aceștia au fost procesați de statul român sau de Primărie? Zero. Toți au fost preluați de către ONG-iști, de către organizații civice. Primăria noastră încă nu a reușit să facă acest centru de refugiați. În criza asta, ONG-urile și mediul civic au salvat România. Imaginea asta pe care o proiectăm acum în Europa se datorează doar lor. Statul român încă nu a reușit să arate că e în stare să proceseze această criză”. (preluare stiridecluj.ro) (preluare foto: cluj24.ro)