Fosta ministră a Sănătății, Sorina Pintea, ar trebui să afle azi verdictul din dosarul de corupție în care este judecată la Tribunalul Cluj. ea a fost trimisă în judecată în anul 2020 pentru luiare de mită. Până în 2022 dosarul a stat în procedura de cameră preliminară. De la ieșirea din această procedură au trecut 19 termene de judecată, timp în care judecătorul a făcut audieri și a studiat probele adunate de procurori și avoicații lui Pintea.

Sorina Pintea a fost reținută, apoi arestată preventiv de Tribunalul București pe data de 29 februarie 2020. Decizia a fost contestată la Curtea de Apel București, care i-a înlocuit măsura cu cea a controlului judiciar pe data de 6 martie 2020.

Fosta șefă de la Sănătate din mandatul Vioricăi Dăncilă este acuzată de luare de mită în formă continuată, după ce a luat de la reprezentanţii unei societăţi comerciale sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei.

Banii reprezentau un procent de 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică ce avea ca obiect pentru executarea unui nou bloc operator la Spitalul de Urgenţă Baia Mare, acolo unde Sorina Pintea era manager.

„Super tare” şi „perfect” ar fi exclamat Sorina Pintea, atunci când a aflat că va primi 120.000 de lei cu titlu de mită, arată procurorii DNA în referatul cu propunere de arestare preventivă.

Din documentul citat rezultă ce s-a întâmplat înainte de organizarea flagrantului de vineri, realizat în biroul Sorinei Pintea. Aceasta a primit banii într-o pungă neagră şi ştia exact conţinutul acesteia, aşa cum rezultă din înregistrări.

„(…) Rezultă fără dubiu, faptul că Sorina Pintea cunoştea foarte bine, (…) nu doar că în punga neagră cu inscripţia (…) primită de la (…) se aflau bani, ci şi cuantumul exact al acestei sume. Totodată, în comunicare Sorina Pintea spune clar că ea nu a fost de acord cu un procent de 3% din contract şi recunoaşte că a propus un procent de 7% din contract, procent care de altfel a şi fost adus la cunoştinţă de intermediarul (…) lui (…) cu ocazia întalnirii din data de 26.02.2020 ce a avut loc între cei doi la sediul (…), fapt ce demonstrează din nou de la cine a plecat cererea ce a condus la primirea acestor sume de bani necuvenite, şi anume de la Sorina Pintea”, se arată în referatul DNA.

La dosar există interceptări făcute în mediul ambiental înainte de organizarea flagrantului. Astfel, procurorii au surprins reacția fostului ministru la aflarea veștii că va primi șpagă cât a cerut.

Fosta șefă de la Sănătate, apărată pe Facebook de fiul ei, Ionuț Pintea

„Inculpata Sorina Pintea a exclamat chiar „super tare” după ce a aflat că (…) i-a trimis 120.000 de lei, respectiv „perfect”, după ce a aflat că (…) a fost de acord cu remiterea procentului de 7% din contract. După ce suspectul (…) îi comunică Sorinei Pintea faptul că s-a scăzut suma de 10.000 de euro pe care aceasta din urmă i-a primit în luna decembrie, Sorina Pintea confirmă spunând „da” ”, se arată în documentul citat.

În timp ce Sorina Pintea era reținută pentru 24 de ore și dădea declarații în fața procurorilor DNA cu privire la conținutul pungii de culoare neagră, fiul acesteia, Ionuț Pintea, a publicat o înregistrare video în care arată că s-a întâlnit cu denunţătorul mamei sale.

Denunţătorul, pe nume Mihai Costea, i-ar fi spus că el este cel care a fost prins în flagrant de DNA în timp ce lua bani de la un partener de afaceri şi că, în trecut, tot el ar fi făcut plăţi către Liviu Marian Pop.

„Am ajuns la Pizzeria M în Baia Mare, unde după 15 minute a venit la mine un domn mic de înălţime cu părul grizonat. (…) mi-a spus că are nişte informaţii care o pot ajuta pe mama. Ok, (n.r. – am zis) în regulă, despre ce este vorba? Ştii – zice – eu nu am mai spus despre ceilalţi bani. Staţi un pic, cum adică ceilalţi bani? Mi-a zis că a fost vorba despre încă patru plăţi, încă patru tranşe de bani, pe care el le-a făcut către Liviu Marian Pop (n.r. – fost șef al Educației în vremea PSD, poreclit „Genunche”): o dată – 40.000 de euro anul trecut, şi o dată câte 5.000 de euro tot către (n.r. – Liviu) Marian Pop. Bani care urmau să ajungă la mama mea”, susține Ionuț Pintea.