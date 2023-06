Cuplul Sorin și Diana Gadola promovează un stil de viață sănătos pe rețelele de socializare. Cei doi realizează diferite videoclipuri în care vorbesc despre alimentație, somn și oferă sfaturi pentru menținerea unui organism puternic în fața afecțiunilor.

Diana Gadola a postat acum pe Facebook un clip video interesant, în care explică faptul că nu ”e scump să mâncăm sănătos”. ”Lumea crede că este scump să mănânci sănătos, dar ce credeți este mult mai scump decât v-ați imagina. Știți de ce? Foarte simplu: legumele nestropite, ouăle de țară, brânza aia naturală, carnea de la porcul bunicii sunt pline de nutrienți”, a spus Diana.

Aceasta s-a dat exemplu pe ea. ”Am făcut un test pe mine. Într-o zi am mâncat mâncare naturală 100%. M-am limitat la două mese. M-am săturat și nu am mai putut să mănânc. A doua zi am mâncat din magazin, am comandat toate prostiile. Au avut gust bun, dar am ajuns la patru mese într-o zi. Despre asta e vorba. Nu putem compara niciodată o mâncare naturală crescută cu soare natural, apă, animalele care mănâncă de pe pășune, grăunțe și ce mai e pe lângă casă. Cu animale înghesuite în fabrici, crescute în 4 ani cât cresc altele în 20 de ani. Cât și despre legumele care nu au văzut soarele, vă dați seama că sunt slabe în nutrienți. Sunt foarte greu digerabile și nu se prea descompun, plus că rămân blocate pe intestin. Cele naturale se digeră imediat corpul își ia toți nutrienții și noi ne bucurăm la maxim de energie și de sănătate aici sus. Alegeți sănătos”, a spus Diana Gadola.

Oamenii au apreciat mesajul, dar cineva a deschis subiectul banilor.

”Probabil la tine cresc banii în grădină de spui că este foarte ieftin să mănânci sănătos… Se pare că nu ai muncit niciodată pe salariu minim de spui numai tâmpenii… Știi câți români își permit să cumpere măcar mâncarea din aia din magazin?”, i-a spus Carmen.

”Mai scumpă este tratarea afecțiunilor în urma acelor boli. Doamne ajută!”, a replicat Diana.

Sursa: stiridecluj.ro

