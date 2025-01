Lumea sportului din Cluj-Napoca este animată și mediatizată. Ridicăm mândri fularele alb-negre, rostind pe derost imnul Universității și spunem că iubim și susținem echipa orașului. Trist este că îi scandăm și ridicăm în slăvi doar pe cei pe care cade lumina reflectoarelor, chiar dacă în Cluj-Napoca există mult mai mulți sportivi care trudesc pentru mândria orașului nostru, cărora nu le acordăm nici măcar minimul necesar de atenție.

Rupem tribunele la meciurile de fotbal și baschet masculin, jucătorii de Liga 1 primesc salarii extravagante, apartamente moderne, faimă, antrenamente prin țări străine și o echipă dedicată. Pe când, același nume alb și negru, același sport și jucătoare cu rezultate admirabile, din aceeași ligă, dar sex diferit, se pierd dezmăgite în umbra ignoranței. Vorbesc aici despre situația jucătoarelor de la echipa U Olimpia Cluj, ehipa care performează în Liga 1 a fotbalului feminin din România și care a obținut rezultate impresionante, dar unde jucătoarele nu primesc respectul și aprecierile meritate.

Fondat în anul 2010, Olimpia Cluj-Napoca a început direct în prima ligă, fiindcă la acea vreme exista un singur eșalon fotbalistic feminin. În primul său sezon de existență clubul a reușit să câștige atât campionatul, cât și Cupa României. Chiar mai mult, începând cu acel sezon a fost instaurată o supremație a acestui club în campionatul intern, Olimpia a reușit eventul timp de doisprezece ani consecutiv (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023).

La începutul sezonului 2018-2019, clubul a încheiat un parteneriat cu FC Universitatea Cluj. Prin urmare, Olimpia și-a schimbat numele în FC Universitatea Olimpia Cluj-Napoca.

Palmaresul echipei clujene însumează 12 titluri de Campionană a României și a câștigat de 9 ori Cupa României, inclusiv în 2024. U Olimpia Cluj aduce realizări importante pentru sportul clujean, asta este de necontestat.

Ce contestăm noi, pe de altă parte, este modul în care sunt tratate jucătoarele. Nu vorbim de insulte, vorbim de neprimirea salariilor, care pe lângă că sunt mici pentru o echipă de Liga 1, se lasă așteptate luni de zile. De exemplu, fetele nu au văzut banii de acum 3 luni, conform surselor noastre. Așteaptă cu sufletul la gură o sumă de bani modică, care piere în comparație cu necesitățile traiului de viață din orașul de 5 stele. Pentru o astfel de sumă fetele își sacrifică tinerețea și își consumă toată energia. Nu vorbim de faimă, oricum tribunele sunt goale la meciurile lor. Vorbim de niște sume de bani neînsemnate pentru unii, dar totodată salvatoare pentru unele din jucătoare.

Multe fete care țin pe picioare echipa sunt studente, care s-au rupt din cuibul casei și au plecat să-și urmeze chemarea în sport. Pentru ele, haosul clujean poate fi înspăimântător iar prețul traiului, copleșitor. Pentru aceste tinere, plata banilor lunari ar constitui un ajutor consistent și o motivație suplimentară.

L-am contactat pe Alin Cioban, președintele U Olimpia Cluj, pentru a clarifica situația:

„Noi suntem un club non profit 100%. Sursa noastră de finanțare sunt sponsorizările. Am încheiat anul 2023 cu participarea în Champions League și cu finanțare puternică din partea Primăriei Cluj-Napoca. Am reușit la final de an să oferim fetelor prime de 40.000 de euro. Câștigând Campionatul în 2023, am reușit să oferim fetelor salariile la zi și prima de 40.000 de euro la finalul anului. În anul 2024, , n-am mai luat titlul de campioană, n-am mai participat în Champions League și atunci au scăzut veniturile foarte mult și nici n-am mai avut finanțare din partea Primăriei Cluj-Napoca în anul 2024. Deci, practic, am pierdut două surse de finanțare importante. Fetele au primit salarii în fiecare lună, dar nu integral.”

Sportul de performanță nu este sănătate. Sportul de performanță este uzură. Sunt lacrimi, sânge, transpirație, eșecuri și accidentări. Dar în tot amalgamul acesta de frustrare, se naște ceva, unic, ce numai sportivii de performanță pot experimenta- Speranța. Și încă există pentru U Olimpia Cluj. Avem nevoie doar de câteva firmituri suplimentare de grijă și atenție, să le oferim celor care duc pe spate renumele orașului nostru.

