Patronii cluburilor din Cluj învârt anual milioane de euro. Gazeta de Cluj vă prezintă o “radiografie” a celor mai mari cluburi de noapte pentru a afla cine sunt patronii acestora, ce profit au avut în anul precedent și cum a evoluat cifra de afaceri a acestora.

Clubul NOA se află în locația fostului club Obsession din clădirea Sigam Center. Acesta funcționează pe societatea ELMAT SRL, înființată în anul 1993, în care administrator este Doru Potop, Domokos Attila Gomboș, Liviu Ioan Meșter și asociații sunt Ladislau Kalman și Gyongyi Kalman. În anul precedent firma a avut o cifră de afaceri de 77.714.587 iar numărul angajaților a trecut de 300. Profitul din 2018 a fost aproape dublu față de anul precedent, astfel în anul 2017 profitul a fost de aproape 4.500.000 de lei iar în anul următor a trecut de 8.000.000 de lei.

After Eight, de pe strada Samuel Brassai, funcționează pe societatea SHOWTECHNIC SRL, înființată în anul 2003, patronată de Gyori Laszlo Csaba. After Eight a avut în anul 2018 o cifră de afaceri de 3.679.496, un profit net de 251.752 de lei dar și datorii în valoare de aproape 7.000.000 de lei. De mai bine de 12 ani, After Eight menține o cifră de afaceri între 3.000.000 și 5.000.000.

Euphoria Music Hall, clubul de pe locul fostei fabrici de bere Ursus, funcționează pe societatea EUPHORIA PUB SRL, care deține și restaurantul Fabrica de Bere Ursus.

Administrator este Marius Păun Timandi iar asociat Ana Emanuela Treznay. În 2018 firma a avut o cifră de afaceri de 29.150.791 și peste 240 de angajați.

Club Midi este deținut de societatea MYSTIC NIGHT SRL, în care sunt asociați Mihai Babii, Raluca Andreea Nicola și Cristian Virgil Tomoiaga. Clubul Midi este singurul din Cluj prezent în TOP 100 cluburi din lume din revista Dj Mag. Asociații de la Midi organizează petrecerile Alandala și festivalul Mioritmic. În anul precedent Midi a înregistrat o cifră de afaceri de doar 428.108 iar datoriile au fost de 3.014.347.

Caro Vintage Club din Piața Muzeului funcționează pe firma SELF CONFORT IMPORT EXPORT SRL în care sunt asociați Ioan Radu Moldovan, fotbalistul Dorin Goga și Darius Silviu Mureșan, care este și administrator. Clubul s-a înființat de aproximativ șapte ani, atrăgând un număr mare de studenți. Cifra de afaceri a sărit pe 7.000.000 în anul precedent, aproape dublu față de anul 2017, iar profitul a trecut pragul de 1.000.000. Caro avea anul trecut 57 de angajați.

Clubul Phi 18, de lângă complexul studențesc Observator funcționează pe firma OLD CAT SRL, înființată în anul 2005 și deținută de Dan Mărgherușan. În anul 2018 firma a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 700.000, un profit net de 12.039 de lei dar și datorii în valoare de 366.947 de lei. Cea mai mare cifră de afaceri al clubului a fost de 973.182, înregistrată în anul 2016. Pe această societate figurează în anul 2018 doar cinci angajați.

Flying Circus, de pe strada Iuliu Maniu, funcționează pe societatea MONOVENTURE SRL, în care, inițial au fost asociați doi cetățeni germani: Neckermann Lukas Robert Richard și Merz Markus Matthias Michael. În iulie 2012, primul și-a cesionat părțile sociale către cel de-al doilea asociat, astfel Merz Markus Matthias Michael a devenit unic asociat.

În anul precedent clubul a avut o cifră de afaceri de peste 55.000 și un profit de 19.249 de lei. În ultimii doi ani cifra de afaceri al acestuia s-a înjumătățit față de anii precedenți. Asociația figurează cu zero angajați.

Form Space este situat pe Aleea Stadionului numărul 2. Acesta funcționează pe asociația FORM SPACE EVENTS SRL, înființată în anul 2016 și administrată de Teodor Negrea și avându-l ca asociat pe Rareș Zamfir Pop. Form Space a cunoscut o creștere semnificativă în fiecare an, astfel în anul 2018 a înregistrat o cifră de afaceri de peste 5.000.000 de lei, cu 2.000.000 de lei mai mult față de anul anterior acestuia.



Gazette funcționează pe societatea LA GAZETTE SRL, înființată în anul 2009. Unicul asociat al firmei este Petre Alexandru Dobi. Clubul a resimțit o creștere considerabilă anual, față de acum 10 ani cifra de afaceri a crescut cu aproape 400.000, astfel în anul precedent a înregistrat o cifră de afaceri de 441.917. Tot în anul precedent profitul a fost de aproape 150.000 de lei dar au avut și datorii de aproape 600.000 de lei.

London Pub, situat pe strada Piezișa, funcționează pe societatea BRITISH PUB SRL, înființată acum șase ani. Firma este administrată de Ioan Mihu și Călin Răzvan Jarda și îl are ca asociați pe Cristian Barb. În ultimii trei ani acesta și-a menținut cifra de afaceri care oscilează între 1.000.000 și 1.360.000. Profitul înregistrat în ultimul an a fost de aproximativ 60.000 de lei dar datoriile au trecut de 300.000 de lei.

Revolution se găsește pe strada Memorandumului și funcționează pe societatea REVOLUTION CLUB SRL înființată acum un an și administrată de Alexandru Barb. În anul 2018, deși era proaspăt deschis a avut o cifră de afaceri de peste 266.000 și un profit net de 92.890 de lei.

Clubul Submarin de pe strada Piața Unirii funcționează pe societatea SUBMARINE PUB SRL-D, înființată în anul 2017. Firma îl are ca unic asociat Imre Gered. Cifra de afaceri a evoluat considerabil din anul 2017 până în 2018, diferența fiind de 400.000, mai exact în anul precedent a înregistrat o cifră de afaceri de peste 550.000. De asemenea și venitul a crescut considerabil, în anul 2017 firma a încasat un venit de doar 29.248 lei iar în anul următor 206.732 de lei.