Cea mai eficienta metoda de corectare a ocluziei dentare si a aspectului estetic la nivelul gurii este purtarea unui aparat dentar, cat mai devreme posibil.



Desi in trecut, copiii si adolescenti priveau aceasta etapa cu ingrijorare, gandindu-se la cum le va afecta aparatul dentar viata sociala si raporturile cu cei din jur, in prezent, se poate spune ca acesta a devenit un accesoriu la moda de care tinerii nu se mai feresc! Mai mult decat atat, in ultimii ani, a fost dezvoltat un aparat dentar de calitate, transparent si mobil, disponibil si in Romania, care nu doar ca isi indeplineste rolul cu succes, dar le si permite acestora sa manance tot ce isi doresc, sa faca activitatile la care viseaza si sa aiba o imagine foarte placuta!



Ce efecte pozitive are purtarea unui aparat dentar inca de la o varsta frageda?



Desi niciodata nu este prea tarziu pentru a apela la ajutorul unui medic ortodont in vederea corectarii defectelor la nivel dentar, specialistii au observat ca persoanele care au purtat un astfel de aparat in adolescenta au avut o calitate a vietii mai crescuta, din numeroase puncte de vedere.



In primul rand, se poate vorbi despre o dantura mai sanatoasa si evitarea unor probleme mai grave pe termen lung. Dintii care nu sunt corect aliniati prezinta un risc mai mare de acumulare a bacteriilor care se pot raspandi in corp, pentru ca periajul nu poate fi executat corespunzator. De asemenea, alte afectiuni cu care persoanele se pot confrunta in urma amanarii unui tratament eficient sunt paradontoza, tocirea dintilor, aparitia cariilor, probleme musculare si articulare sau chiar necroza ori gangrena dentara.



In al doilea rand, aspectul estetic placut si un zambet perfect sunt factorii care contribuie la cresterea increderii in sine, lucru foarte important, mai ales in perioada adolescentei. In urma studiilor, a fost dovedit faptul ca cei care au avut posibilitatea de a-si corecta dantura cat mai repede, nu au suferit traume psihologice la fel de puternice ca cei care au asteptat pana la o varsta inaintata sa ia masurile necesare. Tinerii, in special, isi doresc sa aiba o imagine de invidiat, pentru a evita tachinarile si un comportament rece din partea celorlalti, lucruri care lasa urme adanci in mintea lor, ce se transforma, mai tarziu, in complexe majore.



Cum il poti convinge pe adolescentul tau sa poarte aparat dentar?

Este foarte important sa vorbesti deschis cu copilul tau si sa il faci sa inteleaga toate riscurile la care se supune daca refuza sa poarte un aparat dentar. La o varsta frageda, defectele sunt, in general, mai putin grave decat la adulti, ceea ce se traduce printr-o perioada mai scurta de purtare a aparatului. In plus, acesta trebuie sa stie ca daca face acest “sacrificiu” acum, nu se va mai confrunta cu probleme tot restul vietii!



Daca adolescentul are indoieli cu privire la aspectul estetic, poti merge la un consult specializat in cadrul unei clinici ce utilizeaza Invisalign Teen, aparatul dentar invizibil, mobil, pe care copilul tau il va indragi, cu siguranta!