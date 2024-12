Situația grădinițelor din Cluj-Napoca pare să fie pierdută într-o continuă ceață. Începând de la faptul că grădinițele și creșele de stat din Cluj se închid pe bandă rulantă sub motivul renovării, la faptul că părinții trebuie să-și mute copii la centrele de așa zis „învățământ premium”, adică grădinițe și creșe private, care percep taxe de școlarizare mai mari decât e cazul. Cu toate acestea, aceste taxe ar putea fi ameliorate de subvenții oferite de Primăria Cluj-Napoca, însă nu toți părinții cunosc acest lucru.

În primul rând, scenariul închiderii a multor creșe și grădinițe de stat a dat mulți părinți peste cap, care sunt nevoiți să facă slalom în căutarea de opțiuni viabile pentru a asigura educația preșcolarilor. Potrivit Primăriei, în 2024 opt grădinițe din municipiul Cluj-Napoca au intrat în renovare, ceea a restrâns enorm alegerile părinților. Sigur, municipalitatea a considerat investiția direcționată spre renovarea creșelor și grădinițelor ca una demnă de laudă, însă au uitat de situația părinților disperați.

Bătaia pe grădinițele de stat este aprigă și nu este de mirare că locurile se dau ca și pâinea caldă. Ce rămâne de făcut pentru preșcolarii care nu au prins niciun loc? Logic, decât să rămână pe dinafară, părinții preferă să îi înscrie la școli private. Pare o alternativă bună în prima instanță , dar termenul „privat” vine cu un anumit lux, mai mult închipuit decât pe bună credință. O grădiniță/ creșă privată nu se diferențiază atât de mult una de stat, însă numele se plătește. Părinții plătesc sume exagerat de mari pentru taxele de școlarizare, mai mult decât am considera necesar pentru îngrijirea copilului.

Ceea ce se întâmplă de fapt, este o foarte bună coordonare între cerere și ofertă. În unele zone din Cluj, grădinițele private sunt singurele opțiuni pentru părinții care doresc să asigure educație celor mici. De exemplu, în Borhanci, circumstanțele îi vor ghida pe părinți spre cele două grădinițe private din zonă: Brainy Kids și Magic Land One. Opțiuni bune la prima vedere, însă adevărul este că multe dintre prețurile grădinițelor și creșelor private depășesc cu mult pragul realității. Analizând prețurile acestor centre private pentru copii din raza municipiului Cluj-Napoca, vom observa faptul că prețurile se învârt între 1500 și pot ajunge până la 2600 de lei pe lună. Să nu omitem faptul că taxa de școlarizare se achită separat, cuprinsă între 300 și 500 de lei. În cazul multora dintre creșele și grădinițele private, nici măcar mesele nu intră în prețul lunar, căci acesta se achită separat la final de zi și mai adaugă câte 25 la suma care deja întrece orice limită.

Deci, din cauza lipsei de opțiuni, copiii sunt mutați de la grădinițe de stat, la cele private, fiind nevoiți să suporte taxe costisitoare. Un alt semn de întrebare se ridică în momentul în care descoperim un contract încheiat între Primăria municipiului Cluj-Napoca și una dintre grădinițele private cu renume din oraș, anume Paradisul Prichindeilor. Contract încheiat pe un an, al cărui obiect este „organizarea, conducerea și administrarea unității de învățământ Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Prichindelor” precum și conducerea executivă a gestionării mijloacelor materiale și bănești alocate în funcție de costul standard per elev/școlar în cadrul finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar particulare, în scopul asigurării serviciilor educaționale”

Conform alin. 1 din HG 136/2016 care e vehiculată în contract, statul asigură finanţarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza şi în limitele costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional.

Angajații Primăriei susțin că este vorba de un contract de management. Adevărata confuzie începe în momentul în care mai multe surse ne-au explicat că, într-adevăr, Primăria Cluj-Napoca subvenționează și grădinițele și creșele private. Pentru ca unii părinți să poată beneficia de acest ajutor financiar și să plătească taxe mai mici, ar trebui să depună o cerere. Însă câți cunosc acest lucru? Pare că această informație ne este ascunsă și nouă, jurnaliștilor.

Pentru a clarifica întru totul situația și a desluși misterul, am sunat-o pe patroana Grădiniței Paradisul Prichindeilor, Mihaela Jaradat. Am întrebat-o dacă Grădinița Paradisul Prichindeilor beneficiază de subvenții de la Primărie. Doamna, parcă iritată și puțin speriată de întrebarea adresată, a spus că nu poate vorbi cu noi, întrucât nu știe dacă suntem jurnaliști pe bune. Apoi a zis că găsim acest răspuns oficial și ne-a închis.

Dacă ni se lasă loc de interpretări jurnalistice, vom profita de ele la maxim: HG 136/2016, spune în Art.1 că „Statul asigură finanţarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza şi în limitele costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional.” Deci vom considera că orașul Cluj-Napoca n u ar fi vreo excepție și că, într-adevăr, beneficiază de sprijin financiar din partea administrației locale.

Ceea ce nu ar fi vreo problemă. Însă dacă este așa, de ce sumele plătite de către părinți încă sunt nejustificat de ridicate? De ce nu știu toți de această opțiune și plătesc bani cu nemiluita, pentru educația celor mici? Și de ce atitudinea doamnei Jaradat a fost atât de suspicioasă, când am adresat o simplă întrebare?

