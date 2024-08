Mâine va începe festivalul Poker Run, iar cu această ocazie sute de motocicliști vor străbate orașul într-o paradă Moto, aceasta fiind organizată de către Comunitatea Moto Cluj, transmite Monitorul de Cluj.

Este vorba despre o plimbare moto între prieteni invitați din Cluj si din țara, fără caracter competițional și fără presiunea timpului, destinată motocicliștilor de toate vârstele iar traseul deosebit ii va invita sa exploreze locuri noi și să redescopere frumusețea din jurul Clujului. Evenimentul promovează respectul între participanți la trafic, respectul pentru locuitorii orașului si diferențele dintre motocicliștii responsabili si cei mai putini responsabili si ajutarea lor spre contribuirea la o buna imagine a motocicliștilor in oraș, transmit organizatorii.

Aceștia mai spun că în același timp, evenimentul susține campania de construcție a unui spital de oncologie din Romania iar in cadrul evenimentului, in unele locații, vor exista urne de donații in acest sens. Evenimentul este unul neasimilat activităților jocurilor de noroc.

Citește și: Victor Negrescu, propus pe poziția de comisar european, a fost prorector SNSPA – Ziar Gazeta de Cluj