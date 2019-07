Fata de 19 ani din Ocna Dej, care și-a ucis copilul la naștere aruncându-l în fosa septică, a fost lăsată în libertate, judecătorul considerând că tânăra nu constituie un pericol public.

Mai exact, procurorul de caz de la Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj a decis ca aceasta nu reprezinta un pericol social si poate fi cercetata sub control judiciar. I-a pus totusi inderdictia de a nu parasi tara pe perioada cercetarilor, potrivit dejeanul.ro.

Anchetatorii spun ca in noaptea de 2 spre 3 iulie, femeia de 19 ani a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa, in greutate de aproximativ 3,5 kilograme. Imediat dupa nastere, ar fi aruncat-o in fosa septica din spatele curtii. Pentru ca a nascut singura, fara sa fie asistata medical, aceasta a inceput sa se simta rau, astfel ca a sunat la 112 cerand ajutorul unei ambulante. Medicii si-au dat seama imediat ca aceasta nascuse de curand, dar fata nu a recunoscut. Alertati de cadrele medicale, politistii au impanzit curtea casei unde s-a intamplat totul, si dupa ceva timp au gasit cadavrul nou-nascutului in fosa septica. In urma autopsiei s-a stabilit ca fetita a murit inecata si ca era in viata atunci cand a fost nascuta.

Urmeaza ca tanara sa fie supusa unei expertize psihiatrice pentru a se stabili daca a comis fapta in urma unei tulburari provocate de nastere sau nu.

Citeste si O tânără de 19 ani din Dej și-a aruncat bebelușul în WC