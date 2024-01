Un clujean a împărtășit recent pe rețelele sociale o experiență neplăcută trăită la Târgul de Iarnă de la Sala Sporturilor, denunțând condițiile precare și prețurile exorbitante la patinoar. Clujeanul, aflat cu familia la eveniment, a susținut că s-a confruntat cu ceea ce consideră a fi o formă de evaziune fiscală, având inclusiv acordul tacit al primăriei.

Pentru o sesiune de patinaj în care au participat doi adulți și un copilaș de 3 ani, clujeanul afirmă că a fost nevoit să plătească 180 de lei, sumă pe care o consideră exagerată. „Mi se pare aberant. Bun, prost nu e cel care cere, ci eu că am oferit,” a comentat ironizând.

Însă, principalul motiv de nemulțumire al omului se referă la condițiile jalnice oferite la patinoar. Acesta a afirmat că suprafața de gheață nu este întreținută corespunzător și a criticat dur faptul că reîmprospătarea gheții are loc o singură dată pe zi, cu consecințe potențiale asupra siguranței participanților la activitatea de patinaj.

„Nu sunt un mare patinator, dar riști foarte mult la accidentări din cauza gheții proaste,” a avertizat clujeanul. De asemenea, acesta a prezentat „bonul fiscal” primit la plata sesiunii de patinaj, subliniind lipsa detaliilor despre preț și serviciile incluse.

2 adulți plus un copilaș de 3 anișori sa plătești 180lei pentru o sesiune de patinaj, mi se pare aberat. Bun, prost nu e cel care cere ci eu ca am oferit 🤣🤣

Dar totuși la 180lei sa faci evaziune fiscală cu acordul tacit al primăriei 🤮

Condițiile au fost jalnice din prisma faptului ca gheata nu e îngrijită corespunzător. Ei specifică că o sesiune de patinaj durează 1,30h iar următoarele 30 min sunt pt refacerea gheții. O aberație. De cum am intrat pe patinoar am simțit ca e o gheață proastă dacă pot sa o numesc asa. Instant am ieșit și întrebat când s-a refăcut gheață iar răspunsul primit a fost ca ” ieri”.

Deci odată pe zi se reface gheața. Nu sunt eu un mare patinator dar riști foarte mult la accidentări din cauza gheții proaste.

Uitați și ” bonul meu fiscal” primit.

Nu tu preț, nu tu nimic!”, a scris clujeanul.

