Taximetriștii din Cluj au început un întreg război împotriva apliacției care le-a fost băgată pe gât de către primar. Aceasta a fost gândită drept unica modalitate de a comanda un taxi care staționează la Park&Ride, pentru pasagerii care aterizează pe aeroportul Cluj-Napoca.

„Cine a decis că un furnizor de software, Smarty, este apt a gestiona în exclusivitate comenzile pasagerilor de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu? De ce operatorii de taxi din Cluj trebuie să se înroleze într o aplicație care nu se știe cum va fi monetizată? Dacă administrația dorea soluții le avea la îndemână, nu trebuia să justifice Park&Ride ul cu o banală stație pentru taxi care să deservească aeroportul. Atragem atenția administrației că toate dispeceratele au soluții software de management comenzi, și sunt autorizate de conform legii. Nu înțelegem justificarea unei aplicații externe, necunoscute local sau național. Vom depune și oficial o solicitare de clarificare a acestor aspecte. Până la clarificarea lor asociația noastră recomandă boicotarea acestei aplicații.Fără conturi ale operatorilor e doar un ecran colorat, inutil, în terminalul sosiri. Nu știm cui va vinde comenzile pe care noi le vom genera/onora sau cât va fi abonamentul peste 3-4 luni. Primăria habar nu are”, a transmis Asociația de Monitorizare Taxi Transilvania.

„În calitate de asociație reprezentativă, atât local, cât și național, prin ANPOTRT Filiala Cluj, nu am fost consultați în niciun fel de administrație. Mai mult, conform Legii 38/2003 stația de așteptare pentru taximetre din terminalul sosiri este OBLIGATORIE de amenajat de către adminstratorul aeroportului, CJ Cluj. Asociația noastră a venit cu soluții de optimizare pentru terminalul sosiri încă din 2019, când am propus un parteneriat între Administrația locală, care reglementează serviciul de taxi, și CJ Cluj care e proprietarul aeroportului. Ne am lovit de un zid, nici azi nu am primit răspuns la solicitările noastre de la CJ. Parcarea intermodală poate fi utilizată ca loc de așteptare, dar fără un regulament particular, cuprins în Regulamemtul Cadru nu are absolut nicio funcționalitate. Așteptăm în continuare consultări serioase pentru a rezolva definitiv problemele de la aeroport, cunoscute și ascunse sub preș de atâta vreme de către administrație. Avem soluții, conform legii, sancțiuni mult mai serioase decât cele existente în regulamentul cadru care oricum și a depășit perioada de aplicabilitate”, au mai adăugat taximetriștii.

Citește și: Omul lui Emil Boc îl distruge pe Bolojan