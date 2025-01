Nu este prima dată când se fac sesizări referitoare la nesimțirea taximetriștilor de la Aeroportului Internațional Cluj-Napoca. Recent, unui clujean i s-a cerut să achite 214 lei, pentu „taxa de parcare”.

„In noaptea de 22 spre 23 Ianuarie 2024, la cursa care a aterizat de la Munchen, in incinta aeroportului Avram Iancu din Cluj Napoca, conducatorul taximetrului mi-a pretins sa platesc suplimentar 214 lei taxa de parcare, iar cand am refuzat, nu a acceptat cursa de Dambul Rotund pe care i-am solicitat-o. Mentionez ca ceilalti taximetristi au fost si ei revoltati, spunand ca acest individ procedeaza mereu la fel. Mai mult, au spus ca este domiciliat in Gherla si se intreaba cum a obtinut autorizatia pentru taximetrie!? Drept urmare, va rog sa faceti verificarile necesare si sa luati masurile care se impun, mai ales in privinta eliberarii autorizatiei, daca se dovedeste ca nu e rezident in Cluj. Sunt contrariat de faptul ca inca s-ar putea face astfel de lucruri!? Mai mult, e o pata pe obrazul clujenilor cand strainilor li se cere sa plateasca in plus fata de cat indica aparatul de taxare, iar in caz de refuz, li se refuza cursa. Va rog sa ma informati despre rezultatul actiunilor dvs in aceasta speta, deoarece sunt hotarat sa fac tot ce pot astfel incat aceste situatii sa nu se mai repete. Ma intereseaza la fel de mult daca a obtinut in mod fraudulos licenta de taximetrie”, a menționat clujeanul într-o sesizare adresată Primăriei Cluj-Napoca.

