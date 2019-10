O clujeancă a povestit pentru Gazeta de Cluj întâmplarea nefericită și revoltătoare prin care a trecut, după ce s-a decis să apeleze la un bărbat pentru a-i finisa casa. Femeia spune că după ce i-a dat acestuia suma de 16.000 lei , bărbatul nu și-a mai onorat obligațiile și s-a făcut nevăzut.

”El este Ailincai Cezar, originar din Piatra Neamț, dar de ceva timp lucrează în construcții în Cluj. A venit pentru a-mi face o ofertă pentru a-mi finisa casa. Prețul la care am convenit fiind de 32.000 lei. A început lucrul, iar după 2 săptămâni mi-a cerut suma de 10.000 lei. Contract nu am făcut, deoarece a spus că așteaptă să-și finalizeze actele la firmă. A mai lucrat o săptămână și mi-a mai cerut 8.000 de lei spunându-mi că are niște cheltuieli mari și că are nevoie de bani. Nu am vrut să-i mai dau, dar a insistat atât de mult încât i-am mai dat 6.000 lei. În total, 16.000 lei. Nu a făcut nici un sfert din lucrări și nu a mai venit la lucru. L-am tot sunat, nu mi-a răspuns și în final am început să-i scriu mesaje. Mi-a răspuns la mesaje spunându-mi că a trebuit să plece în Moldova definitiv că are probleme”, povestește femeia.