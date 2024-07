Instanța Judecătoriei Cluj-Napoca l-a condamnat pe Traian Onuc, celebrul dezvoltator al blocului groazei, la trei ani și opt luni de închisoare pentru înșelăciune în formă continuată, plus un an de închisoare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, contopite în patru ani de închisoare în regim de detenție. Complicele său, Pavel Jașcău, a scăpat cu suspendare.

Doar în acest dosar – din multe – în sarcina lui Onuc s-au reținut 20 de acte materiale, dintre care unul în formă continuată și alte 19 în forma tentativei. Acestuia i s-a mai interzis și dreptul de a desfăşura activităţi în legătură cu executarea şi vânzarea de imobile, pentru următorii cinci ani.

Instanța i-a aplicat lui Onuc pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 8 luni închisoare, la care a adăugat patru luni închisoare, reprezentând sporul obligatoriu de o treime din cealaltă pedeapsă, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă finală de 4 ani închisoare, în regim de detenţie. Din pedeapsă a fost redusă perioada în care Onuc a fost arestat preventiv în cauză – din 20 aprilie 2023 până în 26 iulie 2023.

