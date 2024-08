Mai mulţi clujeni se plâng pe evită-ţeparii.ro, un site administrat de o echipă care se ocupă cu recuperarea creanţelor, că au fost înşelaţi de Emili Bratu, Gabriela Bratu şi Dumistracel Alexandra, care administrează mai multe firme de construcţii şi consultanţă în arhitectură cu sediul în Floreşti: Casatamultvisata Evolve Business SRL, Casatamultvisata Empire Building SRL, Casatamultvisata Extend Business SRL. Toate firmele sunt deţinute, în acte, de Gabriela Bratu, însă conducătorul din umbră al acestora ar fi însuşi Emil Bratu.

Prejudiciul persoanei păgubite, care a postat anunţul pe evită-ţeparii, s-ar ridica la suma de 16,500 de lei.

Alţi clujeni susţin, în comentariile postării, că şi ei au fost ţepuiţi:

„Am fost tepauit si eu in valoare de 3300E pt proiectarea la o casa. Grija mare, se dezice ca e mare “credincios” dar in realitate profita de oameni, susţine un clujean în comentarii.

„Casatamultvisata srl, Casatamultvisata empire building srl, Casatamultvisata extend business srl, Casatamultvisata evolve business srl, satul Bratu, case tradiționale, etc. sub numele de Gabriela Bratu este de fapt Emil Bratu! În spatele firmelor este tot dumnealui. A mințit și înșelat foarte multe persoane, familii care au avut încredere fiind un contract cu facturile plătite prin bancă! Vorbe frumoase până își atinge scopul și după intervin probleme de sănătate, accidente și dispare!”, se arată într-un alt comentariu

O altă persoană are de recuperat 100000 de lei:

„Am cunoscut familia Bratu Emil și Bratu Cosmina Gabriela în anul 2018! De atunci și până în prezent viața mea s-a transformat într-un calvar! La început au părut a fi “oameni cu frică de Dumnezeu” până și-au văzut sacul plin după au dispărut! Administrator era soția Bratu Cosmina Gabriela dar cel care comunica era domnul Bratu Emil (Gabriela Bratu pe mijloacele mass media). Povestea este lungă și după cum am spus a transformat viața mea într-un calvar. În anul 2021 am dat firma casatamultvisata empire building srl a cărui administrator este doamna Bratu Cosmina Gabriela. Între timp și-au schimbat locația și apar înregistrați domnul și doamna Bratu și cu o altă firmă casatamultvisata extend business srl iar din informațiile apărute domnul Bratu continuă să “sensibilizeze” și în spatele altei firme casatamultvisata evolve business srl. De fapt fie soția, de care între timp au divorțat, fie concubina sunt un paravan în spatele căruia “sensibilizează” domnul Bratu Emil!

Precizez că totul a fost pe bază de contract și facturi plătite în contul firmei!

Suma pe care o am de recuperat este peste 100000 de lei”