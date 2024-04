Cu toate forțele miliardelor de euro de care dispun, companiile DIGI Communication NV și RCS&RDS s-au năpustit la inceputul anului asupra jurnalistului de investigații Liviu Alexa de la publicatia Strict Secret si Ziar de Cluj, solicitând instanței interzicerea prin ordonanță președințială a publicării oricăror anchete precum și eliminarea celor deja scrise. Sursa: ziardecluj.ro

O premieră pentru România a fost faptul că însuși mogulul Zoltan Teszari s-a aliat acestui demers, semn că tare l-au mai deranjat dezvăluirile ziaristului. În acest scop, a fost arvunit ditamai eminența Valeriu Stoica care, cu un sobor de avocați, s-a năpustit arogant să-și susțină clienții, deși erau cu totii de un penibil atroce.

Cererea de chemare în judecată a însumat peste 450 de foi!!!, ceea ce denotă din partea lui Valeriu Stoica nu numai prostie, nu numai aroganță, dar și lipsă de respect față de instanțele pe care odinioară se mândrea că le controlează.

În cele din urmă, Ordonanța președințială solicitată de Teszari și firmele sale a fost respinsă.

Jurnalistul a tinut sa puncteze:

„Normal că mă bucur, nici nu cred că ar fi fost posibil alt deznodământ căci mi-am făcut datoria cum scrie la carte, am avut o bază factuală largă și nu existau motive pentru ca jurnalismul meu să fie interzis de bogătanul de Teszari. Având în vedere cele întâmplate, îi transmit public mulțumiri avocatului Veronel Rădulescu care a fost modest și abil, dar mai ales eficient în gestionarea acestui caz, precum și colegilor din Clubul Român de Presă care m-au susținut fără echivoc. Având în vedere că Teszari a avut tupeul să dea în judecată și Realitatea Plus și faptul ca si colegii de la Realitatea au câștigat în fața lui Teszari, consider victoria de ieri o victorie a jurnalismul românesc”, a declarat Liviu Alexa.