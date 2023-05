Președintele Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu” din România, Tiberiu Groza, a încasat sute de mii de lei de pe urma Ansamblului Folcloric „Dor Transilvan” al Companiei de Transport Public din Cluj-Napoca, în cadrul căruia este director artistic. Firmele deținute de Tiberiu Groza, Star Transilvania SRL și Star Transilvania Agency SRL, au semnat zeci de contracte babane cu diferite instituții publice din țară pentru organizarea unor evenimente la care asigura participarea ansamblului folcloric și a altor interpreți de muzică populară.

Tiberiu Groza este asociat unic în cadrul Star Transilvania SRL, societate pe care a înființat-o în anul 2000. Firma a încheiat, în perioada mai 207 – iunie 2019, un număr de 8 contracte cu o valoare totală de 422.080 de lei (aproximativ 87.027 de euro) cu diferite instituții publice din țară pentru organizarea unor evenimente artistice. Pe lista celor care au beneficiat de serviciile oferite de societatea Star Transilvania SRL se numără și Primăria Comunei Jucu. Colaborarea dintre instituția condusă de Valentin Dorel Pojar și firma lui Tiberiu Groza a început în anul 2017, când a fost încheiat un contract în valoare de 105.000 de lei pentru organizarea „Zilelor Comunei Jucu”. Tiparul a fost urmat și în anul 2018, însă prețul contractului a crescut la 132.450 de lei. În anul 2019, Primăria Comunei Jucu a scos din tolba bugetului local suma de 134.100 de lei pentru organizarea evenimentului. Pentru că era o ocazie de neratat, Tiberiu Groza a avut grijă să aducă în fiecare an pe scena din Jucu și Ansamblul Folcloric „Dor Transilvan” al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca. Problema care se ridică în acest caz este următoarea: ansamblul folcloric este administrat de CTP Cluj-Napoca, prin urmare, finanțat din bani publici. Tiberiu Groza este directorul artistic al ansamblului, cu toate acestea, nu a ratat nicio ocazie prin care să-l bage la înaintare pentru ca firma sa să prindă câte un contract baban cu instituțiile publice.

Firmele lui Groza, abonate la contractele Primăriei Jucu

Societatea Star Transilvania Agency SRL a fost înființată în anul 2019 și este deținută de Tiberiu Groza, cu o cotă de 80% din părțile sociale, iar restul capitalului de 20% este deținut de fiul acestuia, Tiberiu Alexandru Groza. Până la această dată, firma a încheiat 8 contracte în valoare totală de aproximativ 300.000 de lei pentru organizarea unor spectacole. Societatea s-a lipit precum un scaiete de Primăria Comunei Jucu de unde a reușit să încaseze numai în anul 2022 suma de 150.000 de lei, în baza a două contracte pentru organizarea unor spectacole folclorice. Star Transilvania Agency SRL a încheiat, anul trecut, un contract în valoare de 39.000 de lei cu Primăria Huedin pentru organizarea unui spectacol de zilele orașului. De asemenea, firma lui Tiberiu Groza a încasat 30.000 de lei de la Primăria Măguri Răcătău pentru organizarea unei serbări câmpenești spectacol pe Muntele Dobrin.

Un aspect extrem de interesant este faptul că firmele deținute de Tiberiu Groza figurează cu zero angajați, în ciuda faptului că au înregistrat cifre de afaceri semnificative. Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, societatea Star Transilvania SRL a avut ultima dată un angajat în anul 2007, iar Star Transilvania Agency SRL nu a avut niciodată angajați.

Reporterii Gazeta de Cluj au încercat să-l contacteze pe Tiberiu Groza, președintele Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu” din România, pentru a-i solicita un punct de vedere, însă nu a răspuns la telefon.

Tiberiu Groza implicat în scandalul colindului antisemit

Pe vremea când Tiberiu Groza era managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Cluj, a fost implicat într-un scandal de proporții în urma căruia a fost nevoit să-și dea demisia din funcție. În anul 2013, Ansamblul Folcloric „Dor Transilvan” a interpretat un colind antisemit în care se vorbește despre „jidovi” la TVR 3. După acest eveniment, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a amendat Compania de Transport Public Cluj-Napoca și Centrul Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale, cu câte 5.000 de lei.

Televiziunea Română a arătat că alegerea colindelor interpretate de Ansamblul „Dor transilvan” în timpul emisiunii în direct „Alege verde” de la TVR 3 a aparținut Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Cluj.

Groza a renunțat atunci și la funcția de director artistic al Ansamblului Folcloric „Dor Transilvan”, însă a revenit la scurt timp.

„Asumandu-mi in totalitate responsabilitatea pentru selectia colindelor de pe albumul editat, precum si pentru neinspirata propunere de colind facuta la TVR Cluj, pentru stingerea acestui scandal, am luat decizia de a-mi prezenta demisia de onoare din functia de manager al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj. Pentru a nu lasa oprobiul public asupra ansamblului Dor Transilvan si a tinerilor nevinovati care-l compun am decis sa demisionez si din functia onorifica de Director artistic al ansamblului. Astazi am prezentat presedintelui Consiliului Judetean Cluj, demisia mea din functie si tot astazi am anuntat conducerii sindicatului RATUC demisia mea de la ansamblul folcoric Dor Transilvan. Doresc ca demisia mea sa dea satisfactie tuturor celor lezati de nefericitul incident”.

Cristian Pomohaci, adus de Groza la Zilele Comunei Jucu

Tiberiu Groza a stârnit un val de reacții negative, după ce l-a adus pe controversatul Cristian Pomohaci să cânte la Zilele Comunei Jucu, în vara anului 2022. Prestația lui Pomohaci a fost plătită din bugetul comunei, în ciuda faptului că fostul preot a fost acuzat că a întreţinut raporturi sexuale cu minori. După acuzațiile și dovezile pe pedofilie pe care un tânăr în vârstă de 17 ani le-a prezentat magistraților, Pomohaci a fost exclus din preoție. Dovezile au fost întărite atunci și de faptul că s-au găsit în agenda lui Cristian Pomohaci mai multe nume de copii din corul Bisericii trecute cu anumite descrieri: „Marian – care mi-a tras cu ochiul”, „Dan Ovidiu – insistentul cu cercel în ureche”, „Bogdan – cu cercei în urechi, frumos”. Reprezentanții Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului au decis, în anul 2017, caterisirea acestuia, lăsându-l fără straiele preoțești și fără dreptul de a mai sluji. Dosarul în care Cristian Pomohaci a fost anchetat pentru raporturi sexuale cu minori a fost clasat prin prescrierea faptelor, în februarie 2019. Ulterior, Pomohaci a ajuns sub lupă magistraților fiind acuzat de evaziune fiscală, deoarece a „uitat” să plătească impozitul pentru sumele de bani câștigate din închirierea mai multor apartamente. Pomohaci a reușit să iasă basma curată și de această dată, cu o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare, după ce a încheiat cu anchetatorii un acord de recunoaștere a vinovăției și a achitat prejudiciul de 28.000 de euro.