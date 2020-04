Tinerii din Cluj au creat o piesă care să răspundă nevoilor secțiilor ATI, respectiv protecția în cazul procedurilor generatoare de aserosoli.

„Acest ‘acvariu’ permite executarea manevrelor mentionate mai sus, precum si a celor ce implica sange, fara a expune cadrele medicale si auxiliare, diminuand semnificativ riscul infectarii. O mare parte din cazuri ajung sa aiba nevoie de proceduri generatoare de aerosoli”, explica Zaki Milhem pe pagina sa de Facebook.

”Azi (n.r. 29 martie) livram primele doua, unul la Spitalul de Pneumologie si Ftiziologie(Spital COVID) si unul la IRGH, adica la foarte dragii mei colegi de pe ATI. Asteptam feedback si ne apucam sa mai producem, avand in vedere ca sunt utile si in ventilatia non-invaziva”, mai arată Zaki Milhem.

Vă redăm în continuare postarea lui Zaki Milhem:

”1. Medicii si spitalele care au nevoie, va rog sa ma/ne contactati si sa spuneti cate. In loc sa deservim cate un spital pana la numarul dorit, o sa incercam sa le impartim, astfel incat sa ajunga cat mai repede 2-3 bucati peste tot. Apoi reluam.

2. Pe fiecare “acvariu”, intr-un colt, sunt 2 hashtag-uri: #lovemore si #fearless. Le-am vazut la icee.fest thanks to Lorena. Sunt un reminder pentru eroii nostri ca suntem alaturi de ei chiar si de la distanta. Si reprezinta ce cred eu ca trebuie sa facem toti acum.

3. Vad peste tot foarte multa ura, indreptata incotro se poate – autoritati, medici, pacienti, manageri, politisti etc samd. Vine din teama, din disperare, din frustrare… Dar acum, mai mult decat oricand, este ESENTIAL sa ne apropiem si sa construim toti impreuna, fiecare cu rolul lui cat de mic, fara “destepti”, ca sa depasim criza asta. E singurul mod in care putem reusi, iar ura destrama si raspandind panica in jur, ne pierdem cu firea si comitem erori. (Aviz si colegilor medici aici)

4. Acvariile sunt greu de produs si foarte scumpe, asa ca orice ajutor este mai mult decat binevenit, in special pentru ca in paralel avem de facut si viziere. De asta, avem nevoie de ajutorul dvs, oameni sau institutii. Iata cum poti ajuta:

Asociația Împreună pentru România Modernă

CIF:32937581

Str.Octavian Goga nr.18, Cluj-Napoca

IBAN:RO17BTRLRONCRT0240816401

Banca Transilvania Cluj

(0730) 820 552 Victor Dinica pt Revolut si BT Pay

5. Pentru alte grupuri de initiativa din tara, get in touch, va explicam ce si cum. Promitem ca nu va punem sa scrieti “un proiect marca acvarii.ro” sau alte asemenea, pt ca nu am inventat noi apa calda. Doar va dam instructiunile dupa ce implementam tot feedback-ul de la colegii anestezisti.

6. Proiectul a putut fi realizat cu sprijinul WakeZ, Inventiff., CNEO, Viaja a Rumanía – va rog aratati-le niste iubire pe social media. E un gest simbolic, si eu nevoie in vremurile astea… plus ca au povesti foarte interesante, in caz ca va plictisiti zilele astea… 🙂

7. Suntem in asta impreuna. Cu totii. Si o sa invingem”