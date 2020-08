Motivele decorative si diversitatea culorilor vii, oportunitatile variate de personalizare, dar si durata lunga de viata a suprafetelor, sunt argumente suficiente pentru a alege gama de pardoseli decorative .

Dar poate nu stiai ca nu sunt singurele avantaje pe care le asigura. Aceste pardoseli vin la pachet cu o multitudine de avantaje, incepand de la proprietatile fonoarborbante si pana la protectia ignifuga, dar nu numai. Descopera, in continuare, ce alte motive ai pentru a alege aceste suprafete si care sunt beneficiile pe care ti le garanteaza. Cantareste avantajele si ia decizia inspirata, pentru a te putea bucura instant de rezultat!

Un aspect – pur si simplu – WOW!

Pardoselile decorative poarta acest nume datorita avantajelor de ordin estetic pe care le asigura. In acest moment, nu exista pe piata o alta varianta care sa ofere aceleasi rezultate impresionante. Spre deosebire de gresie, de parchet sau alte metode traditionale de finisaj, pardoselile decorative creeaza un aspect de revista, in oricare spatiu sunt amplasate.

Posibilitatile de personalizare sunt nelimitate, incepand de la motivele decorative, si pana la varietatea de culori vii si puternice, care te asteapta sa le descoperi. Poti pune in scena, foarte rapid, o amenajare inspirata din revistele de lux: rezultatul este uimitor!

Intretinere usoara, fara efort

Un alt aspect pe care merita sa il iei in considerare este intretinerea. Spre deosebire de alte suprafete, pardoselile decorative nu au rosturi si imbinari, pentru ca se aplica in forma lichida. Din acest motiv, este o alegere optima chiar si pentru spatii cu forme complexe, greu de acoperit cu alte optiuni de finisaj.

Poti obtine – cu usurinta – un spatiu imaculat, care sa puna in valoare motivele decorative ale acestei pardoseli. Se curata usor, rapid, fara efort, iar costurile de intretinere pe tot parcursul intrebuintarii sunt foarte mici. Autonivelant, are culori rezistente si bifeaza toate criteriile pentru a te bucura de o amenajare de succes.

Pardoselile sunt fonoabsorbante si se preteaza pentru sistemele de incalzire integrate

Daca locuiesti la apartament, cu siguranta esti interesat de acest tip de pardoseli fonoabsorbante. Toate suprafetele de acest tip reduc transmisia zgomotelor pe orizontala cu pana la 18 decibeli.

Devin locul de joaca preferat al copiilor, datorita motivelor decorative, precum si al proprietatilor antiderapante. Fiind absorbante de energie, ele reduc considerabil riscurile asociate accidentarilor. In plus, daca ai un sistem de incalzire prin pardoseala, nu trebuie sa iti faci nicio problema: pardoselile se pot implementa in conditii optime, iar durata lor de viata nu este strans influentata de acest aspect. Beneficiile sunt la superlativ!

