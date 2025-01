Noul an aduce surprize magice. În perioada 15 ianuarie – 14 mai 2025, toți cei care cumpără bilete la cel mai mare festival pentru familii din România, Wonder Family Fest, sunt înscriși automat în marea tombolă oferită de Z Tour. Premiul cel mare este o vacanță de vis de o săptămână, hotel 5* all inclusive pentru întreaga familie, în Egipt, cu plecare și sosire din / în Cluj-Napoca în perioada 1-15 decembrie (la alegere dintre zborurile charter disponibile în această perioadă). Extragerea va avea loc chiar de Ziua Internațională a Familiei, pe 15 mai 2025, în cadrul unui eveniment surpriză transmis în direct de o televiziune națională. Toate biletele și abonamentele la festival sunt reduse cu 15% în perioada concursului. Wonder Family Fest va avea loc între 1 și 3 august 2025, la Wonderland Resort.

„Wonder Family Fest este un eveniment unic, dedicat întregii familii, prin care ne propunem să încurajăm petrecerea timpului împreună. Am pornit acest festival dintr-o pasiune profundă pentru familie, un concept care reflectă credința mea că ea, familia, este fundamentul oricărei societăți și esența celor mai frumoase momente din viață. Prin Wonder Family Fest, oferim un spațiu de distracție, învățătură și conectare, un loc în care fiecare moment trăit devine o amintire de neuitat!”, a declarat Darius Mârza, CEO Wonderland Resort.

Cum poți câștiga?

Fiecare achiziție de bilete și abonamente pentru cea de-a doua ediție a Wonder Family Fest, făcută între 15 ianuarie și 14 mai 2025 (până la ora 23:59), garantează un loc la tombolă. Câștigătorul va fi ales printr-o platformă online de extragere și va fi anunțat prin adresa de email cu care acesta a achiziționat biletul, cât și pe rețelele de socializare de Facebook și Instagram ale festivalului. Regulamentul complet al tombolei poate fi consultat AICI.

“În calitate de operator de turism, credem că bucuria călătoriilor trebuie să fie accesibilă tuturor, iar această inițiativă ne oferă ocazia să contribuim la crearea unor amintiri de neuitat. Ne dorim ca această vacanță să fie mai mult decât un premiu – să fie o experiență care aduce familia mai aproape, care le oferă momente de relaxare, explorare și bucurie împreună. Așteptăm cu nerăbdare să aflăm cine va fi norocosul câștigător și să contribuim la crearea unei experiențe de neuitat!” a declarat Ioana Tulai, director agenție de turism Z Tour.

Darius Mârza: “Acest premiu nu este doar despre o destinație mult iubită, este despre oportunitatea de a petrece timp de calitate împreună, de a explora lumea și de a crea momente speciale, iar parteneriatul cu Z Tour reflectă valorile noastre comune. Prin premiul oferit de partenerii noștri de la Z Tour, le oferim celor care participă la tombolă șansa de a câștiga o vacanță de vis în Egipt.”

Wonder Family Fest – 1-3 august 2025

Wonder Family Fest îți face încălzirea, dar și poftă de vacanță. Între 1 și 3 august 2025, întreaga familie va avea parte de cea mai frumoasă experiență la Wonderland Resort, în cadrul celor 3 zile magice de festival. De la activități interactive, spectacole deosebite și zone tematice, Wonder Family Fest promite să transforme fiecare moment într-o amintire de neuitat pentru toate vârstele.

La cea de-a doua ediție, Wonder Family Fest promite o diversitate de artiști și activități care vor transforma festivalul într-o destinație de distracție pentru întreaga familie. Horia Brenciu, Smiley, Iuliana Beregoi, Zurli Super Show, Dorian Popa, Cătălin Botezatu, Geo Da Silva, Gyo Gee, Carnaval Rio by Wilmark și The Cuban Project sunt artiștii care au confirmat deja prezența la cea de-a doua ediție a Wonder Family Fest.

Pentru o experienţă completă, la festival vor fi prezenți zeci de artişti: de la muzicieni şi dansatori, la acrobaţi, jongleri, magicieni, mascote și entertaineri din toate zonele, pentru a crea o atmosferă cu adevărat magică. În plus, participanții se vor bucura de zone tematice unde distracția și adrenalina se îmbină pentru #ziledepoveste.

Wonder Adventure Park : Un parc de aventură cu zeci de activități distractive, inclusiv tobogane pentru toate vârstele, roată panoramică, trambuline, WONDER LUGE (boburi gravitaționale), tiroliană de 600 m, telescaun și multe altele.

: Un parc de aventură cu zeci de activități distractive, inclusiv tobogane pentru toate vârstele, roată panoramică, trambuline, WONDER LUGE (boburi gravitaționale), tiroliană de 600 m, telescaun și multe altele. Wonder DinoLand: O experiență fascinantă cu dinozauri animatronici.

O experiență fascinantă cu dinozauri animatronici. Piscină exterioară de 3.000 mp: cu infinity view și o plajă generoasă (10.000 mp)

cu infinity view și o plajă generoasă (10.000 mp) JoyLand – roată panoramică, carusel, bumper cars (mașinuțe), căsuțe magice și fântâni arteziene tematice

roată panoramică, carusel, bumper cars (mașinuțe), căsuțe magice și fântâni arteziene tematice PlayLand: tot ce poate ține interesat un copil, de la tir cu arcul și paintball, jocuri de grădină și provocări cu premii, la workshopuri de instrumente muzicale și robotică, fabricare de bijuterii, pictură pe corp și desen grafic

tot ce poate ține interesat un copil, de la tir cu arcul și paintball, jocuri de grădină și provocări cu premii, la workshopuri de instrumente muzicale și robotică, fabricare de bijuterii, pictură pe corp și desen grafic ZurliLand – cea mai generoasă zonă de entertainment și playground pentru cei mai mici, cu scenă dedicată, Căsuța Zurli, caravana mascotelor, jocuri cu premii și cornere tematice powered by Lumea Zurli

cea mai generoasă zonă de entertainment și playground pentru cei mai mici, cu scenă dedicată, Căsuța Zurli, caravana mascotelor, jocuri cu premii și cornere tematice powered by Lumea Zurli Zone de camping generoase : pentru corturi și rulote personale sau închiriate.

: pentru corturi și rulote personale sau închiriate. Magic in the Sky: salturi cu parașuta, plimbări cu elicopterul & balonul cu aer cald

salturi cu parașuta, plimbări cu elicopterul & balonul cu aer cald 4 scene – concerte și spectacole live : Cu artiști precum Horia Brenciu, Smiley, Iuliana Beregoi și mulți alții, spectacole de acrobație, aviatice și ecvestre, focuri de artificii

: Cu artiști precum Horia Brenciu, Smiley, Iuliana Beregoi și mulți alții, spectacole de acrobație, aviatice și ecvestre, focuri de artificii Wonder Parade – Marea Paradă a mascotelor, personajelor fantastice și a Carnavalului de la Rio – cu școli de dans, acrobați și live acts

Despre Wonder Family Fest

Wonder Family Fest este un festival dedicat familiilor, unde participanții se pot bucura de spectacole, activități interactive și momente de distracție pentru toate vârstele. Ediția din 2025 va aduce o nouă experiență, cu artiști, spectacole și activități speciale, menite să transforme fiecare clipă într-o amintire de neuitat.

La prima ediție, din 2024, peste 50.000 de oameni s-au bucurat, în cele trei zile, de zeci de activități organizate în zone tematice, alături de un line-up impresionant, patru scene, zone de relaxare de poveste, piscină cu plajă, conferințe pentru părinți.