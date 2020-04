Au apărut dovezi incontestabile că președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au știut, cel puțin din ultima decadă a lunii ianuarie 2020, de pericolul unei pandemii cu noul coronavirus. Cea mai elocventă este o informare transmisă în acest sens Ministerului Sănătății din România de către OMS în data de 22 ianuarie a.c.

Cu toate acestea, șeful statului și șeful Guvernului sau nu au luat masuri de prevenire și de pregătire pentru o asemenea eventualitate, concentrându-se încă aproape două luni pe obiectivul lor politicianist meschin de a organiza alegeri parlamentare anticipate în scopul obținerii majorității parlamentare de către PNL. În mod iresponsabil, președintele Iohannis, liderul de facto al PNL, și premierul Orban, liderul formal al principalului partid de guvernământ, s-au jucat cu facerea și desfacerea de guverne pentru a atinge acest obiectiv.

O asemenea neglijență criminală va trebui supusă unei anchete penale ferme și minuțioase după normalizarea situației. Chiar dacă propagandistul șef al PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, se screme să arunce vina pe PSD, care cica ar fi lasat tara fara echipamentele si medicamentele necesare dupa sapte ani de guvernare.

Titanul politic cu radacini rosii din Ocna Mures uita ca aproape jumatate din aceasta perioada s-a aflat la guvernare si PNL, respectiv in perioada 2012-2014, alaturi de PSD, sub steagul USL, si in perioada 2015-2016, alaturi de premierul lui Iohannis, Dacian Ciolos, pe care liberalii l-au ofertat insistent sa se inscrie in partidul lor inaintea alegerilor parlamentare din 2016. Totodata, uita ca inainte de 2012 s-au aflat la guvernare vreme de opt ani, in alianta sau pe cont propriu, cele doua partide care s-au combinat in noua struto-camila galben portocalie, PNL si PDL.

Două fiefuri liberale, fruntașe la contaminare

Culmea ironiei, in situatia cea mai critica, avand cel mai mare numar de persoane infestate si de morti din Romania, se afla doua judete cunoscute ca fiefuri liberale, cu presedinti de consilii judetene si cu primari de resedinte de judet de la PNL, Suceava, in care s-a instaurat deja carantinarea totala a resedintei de judet si a opt comune, si Aradul, despre a carui resedinta de judet se discuta sa fie carantinat total. Ambele judete au fost si sunt conduse de doi politicieni apropiati presedintelui Iohannis, suceveanul Gheorghe Flutur si aradeanul Gheorghe Falca, ambii cu functii de prim rang in PNL (presedinti judeteni si vicepresedinti nationali). Falca si Flutur au detinut functii de prim rang si in PDL si au fost foarte apropiati si de ex-presedintele Traian Basescu. Falca a fost sluga credincioasa a lui Basescu dupa ce acesta i-a fost nas de casatorie, iar Flutur a mers cu slugarnicia pana acolo incat, cu ocazia unei vizite efectuate in judetul Suceava, l-a omagiat pe fostul presedinte scriindu-i numele cu mii de oi pe un deal, depasindu-i in imaginatie chiar si pe laudatorii lui Ceausescu.

Dupa aproape doua decenii de activitate politica, in care au fost acuzati de numeroase abuzuri si acte de coruptie pentru care au scapat nepedepsiti, cei doi Gheorghe galben-portocalii pot fi inclusi in galeria politicienilor autohtoni cei mai toxici, intruchipata de Traian Basescu, Vasile Blaga, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Gabriel Oprea s.a.

Gheorghe Falca a detinut functia de primar al municipiului Arad timp de 15 ani, din iunie 2004 pana in iunie 2019, cand a ales sa devina europarlamentar, dar continua sa fie satrapul judetului in calitate de lider local si national al PNL. Dupa ce a plecat la Bruxelles, Falca l-a uns primar interimar al Aradului pe viceprimarul Calin Bibart, nasul de casatorie al generalului Florian Coldea si sluga sa politica. In functia de presedinte al Consiliului Judetean Arad se afla din 2016 o alta marioneta politica a lui Falca, Iustin Arghir Cionca, fost primar al comunei devenita oras Pecica, care nu are nici pe departe pregatirea si experienta administrativa necesare(a fost vanzator la cooperativa de consum din localitate si a obtinut o diploma de licenta in drept, in conditii dubioase, la varsta de 35 de ani, cand era primar, la contestata Universitate Vasile Goldis din Arad). Cu toate acestea, in cursul ultimei campanii prezidentiale, acest Cionca a fost ridicat in slavi taman de informatul si exigentul Rares Bogdan, pentru realizari de exceptie in domeniul sanatatii publice.

Ce s-a ales din „realizarile frumoase” si „bunele practici” de la Suceava?

Gheorghe Flutur este bastanul galben-portocaliu al judetului Suceava de vreo 20 de ani, ocupand actualmente functia de presedinte al Consiliului Judetean. Primar al municipiului Suceava este amicul sau Ion Lungu, care a urmat tot traseul PNL-PDL-PNL. In ultimii ani Flutur a devenit si cel mai mare bastan liberal din Moldova, precum Gheorghe Falca a devenit cel mai mare bastan al Banatului. Veteranul baron rosu de Vrancea, Marian Oprisan, paleste in fata bastanului de la Suceava. Flutur si-a inceput cariera politica la nivel inalt ca senator PNL de Suceava in legislaturile 2000-2004 si 2004-2008. In calitate de reprezentant al PNL, a ocupat functia de ministru al Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Locale in perioada 2004-2007, in guvernul Aliantei DA PNL-PD condus de Calin Popescu Tariceanu. Prins cu mata in sac de ex-presedintele Traian Basescu, si-a tradat prima dragoste politica si a zburat in 2007 in PDL via PLD. In 2008 a fost ales presedintele Consiliului Judetean Suceava sub culorile PDL, dar in 2012 a pierdut aceasta functie la alegerile locale, insa a devenit senator pedelist la alegerile parlamentare din acelasi an. Flutur a revenit in PNL in urma fuziunii cu PDL din 2014, cand a fost, alaturi de Vasile Blaga, Sorin Frunzaverde si Gheorghe Falca, unul din principalii sustinatori ai lui Iohannis in campania electorala care l-a adus la Palatul Cotroceni.

In 2016, Flutur a revenit in functia de presedinte al Consiliului Judetean Suceava, care i-a adus multe satisfactii indeosebi in planul unor afaceri in materie de achizitii publice si de defrisare de paduri. Fosti parlamentari suceveni care l-au cunoscut indeaproape au afirmat ca fostul inginer silvic l-a concurat serios in afaceri cu material lemnos pe defunctul senator UDMR, Verestoy Atilla, poreclit „Cherestoy” sau „Drujba lui Dumnezeu”. Coincidenta face ca Flutur si actualul presedinte au avut o (com)pasiune comuna fata de controversata firma austriaca Scheighofer, care a derulat afaceri de amploare si in judetul Suceava, contribuind substantial la defrisarea padurilor din zona. Presedintele Iohannis i-a ridicat in slavi, cu cateva luni in urma, in timpul campaniei prezidentiale, pe presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, si pe managerul Spitalului Judetean de Urgenta Suceava, Vasile Drambu, cu ocazia inaugurarii, cu mare tam-tam, a noului ambulatoriu al acestui spital. Tot mai autistul presedinte i-a elogiat atunci pentru realizarile frumoase si bunele practici de la Suceava. Performante si bune practici care au adus judetul Suceava la cel mai mare numar de persoane infestate si la cel mai mare numar de morti de coronavirus, aproape jumatate din numarul inregistrat la nivel national. Performante si bune practici care au culminat cu ascunderea raportarii unui numar de circa 20 de morti. O astfel de fapta grava ar fi trebuit anchetata imediat de catre DIICOT, prefigurandu-se a fi opera unui grup infractional organizat, nu de politisti subordonati ministrului liberal de interne Ion Marcel Vela sau de Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava, care este condus de un procuror-sef aservit presedintelui Flutur.

Vinovat pentru numirea ministrului defetist de la Sanatate

Principalii vinovati pentru dezastrul de la Suceava poarta numele Gheorghe Flutur si Vasile Rambu. Spitalul Judetean de Urgenta Suceava se afla in subordinea presedintelui Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, iar managerul Vasile Rambu era omul sau de casa si de invarteli. In toamna anului 2019, dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe liderul PNL, Ludovic Orban, Flutur l-a propus pe Rambu pentru portofoliul de ministru al Sanatatii. Numai ca premierul Orban avea propria sa optiune pentru acest portofoliu, in persoana medicului Horatiu Suciu, un reputat chirurg de la Institutul pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, profesor universitar si academician, care s-a format ca mana dreapta a profesorului Radu Deac, fost ministru al Sanatatii. Ministerul Sanatatii a fost adjudecat insa pana la urma de presedintele Iohannis, care l-a impus ministru, se spune ca la insistentele tovarasei sale de viata Elena…, pardon Carmen, pe medicul Victor Costache, specialist in chirurgie cardiovasculara si director medical la clinica particulara Polisano din Sibiu.

Orban si Ionannis l-au mentinut in functie pe ministrul Costache, in pofida dezvaluirilor privind lipsa sa de experienta manageriala si gonflarea CV-ului sau profesional. Iata insa ca ministrul Costache a dat bir cu fugitii demisionand din functie la scurt timp dupa instaurarea starii de urgenta, cand situatia s-a agravat in tara noastra. Iohannis si Orban l-au desemnat in locul ministrului defetist pe secretarul de stat Nelu Tataru, care are experienta manageriala la spitalul din Husi. Asadar, presedintele Iohannis este de doua ori vinovat, atat pentru darea sanatatii pe mainile unui ministru neexperimentat si defetist cat si pentru inlocuirea acestuia cu un ministru la fel de aerian.

Cine-l sustine pe sulfurosul și depășitul șef al Poliției de Frontieră?

Presedintele Iohannis este raspunzator si pentru mentinerea in functie a guralivului ministru de interne Ion Marcel Vela, a carui voce se subtiaza pe zi ce trece, de la ordonanta la ordonanta, de parca l-ar strange cineva sau ceva in zona inghinala. Vela este responsabil pentru haosul de la frontierele Romaniei, indeosebi de la cele vestice, prin care au revenit in tara sute de mii de romani in ultimele saptamani. Multi dintre acestia i-au pacalit pe vamesi si pe politistii de frontiera spunandu-le ca vin din Ungaria sau din alte tari care nu se aflau in zona rosie ori chiar i-au mituit, astfel ca nu figureaza nici pe lista cu persoanele trimise in carantina nici pe lista cu persoanele trimise la autoizolare. De ce-l mentine ministrul Vela in functia de sef al Inspectoratului National al Politiei de Frontiera pe sulfurosul si depasitul chestor Ioan Buda, un inginer ratat, care a condus aceasta institutie aproape un deceniu si care si-a dovedit pe deplin incompetenta in cazul Caracal, cand ocupa functia de sef al Inspectoratului General al Politiei Romane?

Pentru ca a fost si este omul lui Vasile Blaga, un alt sustinator puternic si amic apropiat al presedintelui Iohannis? Blaga si Buda s-au cunoscut din anii 90, cand primul era seful Directiei Regionale Vamale Oradea, iar cel de-al doilea era politist in Directia Regionala Oradea a Politiei de Frontiera. In 2005, dupa ce a devenit ministru de interne, Blaga l-a numit pe Buda sef al Directiei Regionale Oradea a Politiei de Frontiera, iar in anii ce au urmat a inflorit contrabanda cu tigari in judetele din nord-vestul Romaniei. In 2009, dupa ce a redevenit ministru de interne, Blaga l-a promovat pe Buda sef al Inspectoratului National al Politiei de Frontiera, iar perioada urmatoare contrabanda cu tigari a inflorit la toate frontierele Romaniei.

La situatiile grave de la Suceava si Arad s-a ajuns din cauza incompetentei si coruptiei, pe care presedintele Iohannis si liberalii sai le vad doar la altii. Aici a adus tara actualul presedinte dupa ce a pastrat si s-a inconjurat de multe din slugile corupte si incompetente ale predecesorului sau Traian Basescu.

Valer Marian

P.S. Titlul articolului este plagiat dupa titlul cartii celebrilor jurnalisti americani Carl Bernstein si Bob Woodward, care au dezvaluit implicarea fostului presedinte Richard Nixon in cazul Watergate, fapt ce s-a soldat cu demisia sa de la Casa Alba in 1974.