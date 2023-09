Autor: Victor Lungu, preluare ziardecluj.ro

Astazi, Ziar de Cluj face una dintre cele mai importante dezvaluiri din ultimii ani, una care poate schimba INTREGUL parcurs al cazului studentei moarte Gabriela Ripan, ucisa de infractorul traficant de droguri Tudor Cirje in urma unui teribil accident de masina.

O interceptare extrem de importanta care aduce mai multe clarificari decat oricand nu intr-unul, ci in mai multe dosare ce il privesc pe Cirje. O interceptare care ne arata ca Tudor Cirje nu este numai un traficant de droguri prins in flagrant cu zeci de kilograme de stupefiante in masina, nu numai un criminal „intamplator”, prin uciderea studentei Gabriela Ripan, ci un ucigas in serie, de vreme ce azi dovedim ca EL este cel care a pus la cale in mai 2019 moartea jurnalistului de investigatii Liviu Alexa, „aranjandu-i” masina.

Norocul jurnalistului a fost ca interlopul a estimat gresit prezenta lui in masina, nu de alta, dar Cirje era si posesorul unui pistol cu glont, asa cum a si recunoscut intr-o alta interceptare a DIICOT Cluj.

Cel mai trist este ca, timp de patru ani, jurnalistul si familia sa au stat intr-o permanenta stare de stres in ceea ce priveste securitatea personala, asta deoarece politia si procuratura din Cluj nu au fost in stare, in incompetenta lor penibila, sa il identifice pe autor, desi jurnalistul le-a indicat in clar pe cine il considera vinovat.

Si mai trist este ca dovada pe care v-o prezentam mai jos in exclusivitate este facuta rost tot de noi, Ziar de Cluj, fiindca, desi apare in dosarul 418 D/P/2022, ce vizeaza traficul de droguri a lui Cirje si al altui interlop notoriu, Adrian Grosan, niciun procuror clujean nu s-a sinchisit sa „izoleze” aceasta interceptare ca fiind RELEVANTA in speta vandalizarii masinii unui ziarist cu notorietate foarte mare, cunoscut pentru anchetele sale foarte dure.

Cireasa de pe tort e insa faptul ca Liviu Alexa este in continuare sub imperiul amenintarii cu moartea asa cum rezulta chiar din spusele interceptatului Tudor Cirje (interceptare facuta acum cateva luni) care i-a COMANDAT avocatei sale, Sonia Almas, sa ii „fu*a” pe jurnalist si pe tatal studentei moarte, omul de afaceri sucevean Vasile Ripan.

Cirje se lauda in interceptare ca i-a comandat avocatei Sonia Almas si aceasta a incuviintat ca celor doi sa li se faca niste „chei” de „vor vorbi singuri”, pentru ca avocata Almas, cunoscuta pentru relatiile ei profesionale si chiar de amor cu interlopii, „s-o enervat tare”.

Se dovedeste acum FARA PUTINTA DE TAGADA nu numai ca „ingerasul” Tudor Cirje este un infractor extrem de periculos, ci ca abordarea lui nu se rezuma numai la trafic de droguri si posesie de arme letale, ci si la premeditarea unor asasinate.

Colegul nostru, Liviu Alexa, spune ca acum se simte si mai in pericol decat in momentul in care nu stia sigur cine a incercat sa il omoare:

„Pe de o parte, ma bucur ca am dovedit, chiar daca nu cu sprijinul organelor, ca Tudor Cirje e de vina, pe de alta parte, acum ca stiu ca e el, acum ca am citit ce spunea cand era relaxat si ca ma considera in continuare o tinta pentru a-mi lua viata, sunt si mai ingrijorat.

Am si de ce, caci avocata lui, Sonia Almas, este in contact cu interlopi care au ars oameni, si nu la modul metaforic, ci aruncand pe ei benizna si dandu-le foc, este avocata celor mai violenti infractori si, dupa cum se vede in interceptare, nu numai ca brokereaza comenzile de asasinate si razbunari, ci se implica si personal, ea fiind deranjata de dezvaluirile mele. Cum mi-am pierdut increderea in politistii si procurorii clujeni in ceea ce priveste cazul meu cu vandalizarea si pentru ca mi-e frica in continuare pentru familia mea, am ales azi sa ii notific direct atat pe ministrul de Interne, Catalin Predoiu, pe ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, cat si pe seful IGPR, Benone Marian Matei, macar cu intentia ca dumnealor, de sus, sa ii motiveze pe cei din teritoriu sa isi faca treaba”.

Interesant este ca avocata Sonia Almas s-a simtit acum cateva saptamani lezata de dezvaluirile lui Liviu Alexa care arata ca avocata a fost surprinsa intr-un context extrem de nepotrivit in momentul rearestarii interlopului Adrian Bogdan Negrei, zis si „Cretu”, patanie ce a avut loc acum circa cinci luni.

Adrian Bogdan Negrei, zis „Cretu”, este clujeanul care a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, după ce în 16 mai 2010 i-a dat foc unei prostituate românce în fața unei discoteci din Viena, pentru ca femeia nu voia sa ii dea taxa de protecte de 3000 de euro pe luna (victima a ars, potrivit legistilor, de vie, mai mult de 30 de minute).

Suparata pe Alexa, Sonia Almas l-a dat pe acesta in judecata in civil cerandu-i daune de imagine. Jurnalistul este insa azi pregatit sa faca o alta incredibila dezvaluire: dovada ca Almas era intr-o relatie total nepotrivita cu clientul sau, condamnat pentru tentativa de omor: una de iubire.

„M-am mirat sincer ca Sonia Almas m-a dat in judecata si, daca nu ar fi aparut interceptarea de azi, in care am aflat ca vrea sa ma omoare, nu as fi publicat dovada relatiei ei cu interlopul Cretu, pe care din prostie si orgoliu de bibilica a furnizat-o chiar ea, acum catava vreme, publicand pe TikTok un video pe cand se afla in masina cu interlopul mangaindu-l languros pe mana, mai ceva ca o nevasta. Dupa cum puteti observa, interlopul, mai inteligent ca ea, isi da seama ca e o greseala si isi trage discret mana, dar, nasol!, videoul a ajuns pe mana mea, chiar daca Sonia Almas l-a retras cand si-a dat seama de prostia facuta. Ce avocata e asta care se culca cu clientii interlopi? Abia astept termenul de judecata pentru calomnie, sa vedem ce zice”.