Tragedie fără margini, după ce o tânără şi-a pierdut viaţa într-un accident teribil de maşină. Iubitul este devastat, a mărturisit că se pregătea să o ceară în căsătorie.

Greg Peters a mărturisit printre lacrimi că ultimul lucru pe care i l-a spus iubita lui, Anna Ledgar, a fost „Te iubesc”. Acesta plănuise să o ceară în căsătorie, dar n-a mai apucat. Anna a murit înainte ca el să-i pună întrebarea.

Tânăra în vârstă de 28 de ani, care profesa ca instructor de gimnastică, plecase luni spre serviciu, în Macclesfield FC, când a fost implicată într-un accident rutier între Uttoxeter și Rocester, în Staffordshire. Serviciile de urgență au închis drumul timp de șase ore, iar Anna a fost transportată de urgență la spital, unde, în ciuda eforturilor depuse de medici, a murit a doua zi, cu partenerul ei alături. Cei doi, care s-au cunoscut online în timpul primului lockdown naţional în Marea Britanie, au primit binecuvântarea unui preot înainte ca femeia să-şi dea ultima suflare.

Recent, Anna obţinuse în sfârşit postul de antrenor personal al clubului Macclesfield FC, după ce se zbătuse enorm să arate tuturor de ce este în stare.

„M-am trezit luni dimineața devreme, plecam la serviciu la 6.30 dimineața, iar Anna era în tura doi la serviciu, așa că s-a întins puțin înainte de a plimba câinii și de a pleca spre Macclesfield. Îmi amintesc atât de clar. Am mers la ea chiar înainte să plec, am sărutat-o pe frunte și i-am spus: «la revedere, te iubesc». Ea a spus «Te iubesc» înapoi”. Când eram pe punctul de a ieşi, ea şi-a ridicat capul, s-a întors spre mine cu ochii adormiţi şi a întins mâna spre mine, cerându-mi mâna înapoi. Așa că, bineînțeles, m-am întors pentru un alt sărut și o îmbrățișare. Ea iubea îmbrăţişările. Chipul ei, în timp ce se întinde spre mine…asta va rămâne în mintea mea pentru totdeauna”, a povestit Greg, potrivit The Sun.

Tânăra se angajase recent ca antrenor şi plănuia să-şi cumpere o casă cu iubitul ei

Se mutaseră împreună la câteva luni după ce s-au întâlnit pentru prima dată şi simţeau că erau făcuţi unul pentru celălalt. Se pregăteau să-şi cumpere o casă când a lovit tragedia.

„Habar n-am ce să fac acum. Îmi va fi greu să-mi permit casa fără Anna, dar voi găsi o modalitate de a face să funcționeze și să o fac pentru ea”, a mai spus tânărul.

Anna se angajase recent la sala de sport şi începuse munca ca antrenor personal la Macclesfield FC, după ce fusese acceptată în urmă cu trei luni.

„Era jobul ei de vis. Muncise atât de mult ca să poată conduce propria ei sală de sport și acum se întâmpla. La început a fost foarte emoţionată şi stresată, pentru că nu era prea sigură dacă avea experiența de a o scoate la capăt. Dacă Anna avea de gând să facă ceva, dădea 110% efort. Muncea atât de mult. Lucra acolo de doar trei luni înainte de accident. Eu și Anna am fost oficial împreună doar de 18 luni, dar pentru o dată în viața mea, am avut un plan cu Anna, deoarece știam că ea era cea care era perfectă pentru mine. Ea mi-a schimbat viața și m-a făcut să zâmbesc atât de mult, m-a încurajat cu golful, m-a dus în etapa finală a calificării la Open și m-a împins mai departe cu fiecare turneu”, a mărturisit Greg, adăugând că în momentul în care a văzut-o întinsă pe patul de spital a simţit că va claca. „Planul meu în urmă cu câteva luni era să cumpăr o casă și să o facem împreună. Apoi, aveam de gând să o rog să se căsătorească cu mine și anul următor să ne căsătorim și să încercăm să avem copii. Așa că, văzând-o pe Anna când stătea întinsă acolo, pe patul de spital, m-a lovit ideea că nu mă puteam căsători cu ea și să o fac soția mea; nu puteam să-i mai ofer ziua nunţii aşa cum şi-o dorea ea cu adevărat. Când i-am explicat planurile mele unei asistente, ea a spus: «Putem face rost de un vicar care să-ți dea o binecuvântare pentru relația ta», ceea ce a fost uimitor. Nu ar putea fi niciodată o nuntă legală sau ceva de genul acesta, dar pentru mine să-i pot oferi Annei inelul de logodnă al bunicii mele și să-l pun pe degetul ei, pentru mine, acum consider este soția mea, chiar dacă oficial nu este legal. A fost un moment special în viața mea. Sper doar că ea ne-a putut auzi și sper că a auzit cântectul pe care l-am pus la telefon pentru noi”.

Familia Annei a descoperit abia recent că aceasta se află în registrul donatorilor de organe, un lucru care a ajutat deja șase pacienți în ultimele zile.

„Să nu ratezi niciodată acel sărut, acea îmbrăţişare, ori a le spune «te iubesc» celor apropiaţi. Dacă nu i-aș fi spus asta Annei, m-aș fi învinuit atât de mult, dar ştiu că în fiecare zi ea ştia că o iubesc şi ştiam că mă iubeşte; asta mă face să mă simt special”, a conchis tânărul.

Macclesfield FC a adus un omagiu domnișoarei Ledgar și a creat o pagină GoFundMe pentru a ajuta la costurile înmormântării, iar restul vor merge către organizaţia de caritate a familiei ei.



sursa: observatornews.ro

