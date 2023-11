Transilvania SteakHouse – firma care administrează restaurantul cu același nume, deținut de președintele PSD Câmpia Turzii, Avram Gal, se războiește în instanță cu Direcția Generală a Poliției Locale din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, după ce inspectorii din cadrul Direcției de Inspecție și Control au descoperit că societatea nu are acordul și orarul de funcționare aprobate de municipalitate, acte fără de care nu avea dreptul să-și înceapă activitatea.

Gal s-a spălat pe mâini de responsabilități și a declarat pentru Gazeta de Cluj că trece pe la restaurant doar pentru a-l promova pe TikTok pentru că este „frumos și lumea îl apreciază”, iar interesul lui este acela de a încasa cât mai mulți bani la sfârșit de an.

Povestea a început în vara acestui an, când polițistul local Florin Bulea a efectuat un control la restaurantul Transilvania SteakHouse și a constatat că localul nu are acordul și orarul de funcționare aprobate de Primăria Cluj-Napoca. Se pare că Avram Gal a fost mult prea ocupat să-și promoveze restaurantul pe TikTok și a uitat să-și rezolve niște hârtii esențiale pentru desfășurarea activității, iar autoritățile nu au fost prea încântate de această mișcare. În urma verificării, a fost încheiat un proces-verbal prin care societatea care administrează restaurantul a fost sancționată cu o amendă în valoare de 400 de lei, un fel de „taxă simbolică pentru prețurile de milioane”, dată de Poliția Locală a municipiului Cluj-Napoca. În plus, a fost dispusă măsura complementară de suspendare a activității până la obținerea documentelor necesare.

Transilvania SteakHouse sfidează legea, dar spune că a fost vătămată de procesul verbal

Firma care deține restaurantul a decis să atace în instanță procesul verbal de sancționare și constatare a contravenției, sperând că meniul lor poleit cu aur ar trebui să le ofere o imunitate specială față de legile pe care trebuie să le respecte muritorii de rând. Așa că, până la o sentință definitivă a instanțelor clujene, restaurantul continuă să funcționeze fără avizele necesare, sfidând legile și regulamentele, exact așa cum un burger poleit cu aur în valoare de 6.200 de euro sfidează orice normă a bunului simț financiar.

În cererea de chemare în judecată, Transilvania SteakHouse nu a pomenit nicăieri că ar fi în curs de obținere a acordului sau a orarului de funcționare și nu a descris motivele pentru a deschis restaurantul chiar dacă nu avea dreptul să o facă în lipsa acestor documente. În schimb, societatea s-a limitat la ideea că procesul verbal prin care a fost amendată cu 400 de lei și s-a dispus sistarea activității este nelegal. Firma patronată de Avram Gal a arătat în instanță că în cuprinsul procesului verbal „nu a fost indicat textul normativ care instituie contravenția, agentul constatator făcând mențiuni doar despre dispozițiile legale care prevăd sancțiunile contravenționale, însă fără să reiasă care ar fi normele încălcate de petentă, punând-o pe aceasta în situația de a nu se putea apăra, cauzandu-i o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului verbal”.

Astfel, în încercarea disperată de a menține ușile restaurantului deschise, firma a încercat să se folosească de orice artificiu de procedură prin care să arate că procesul verbal a fost redactat neconform, chiar dacă s-a constatat că Transilvania SteakHouse funcționează fără avizele necesare.

Firma nu înțelege că înregistrarea la ONRC nu înlocuiește aprobarea municipalității

Mai mult, firma a arătat că nu vede o problemă în lipsa acordului și a orarului de funcționare atât timp cât este înregistrată la Registrul Comerțului și este înregistrată pentru activitățile pe care le desfășoară la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Cluj ca magazin alimentar și bistro. În plus, societatea a arătat că are notificarea de certificare de sănătate publică a conformității eliberată de Direcția de Sănătate Publică Cluj. Cu toate acestea, Transilvania Steakhouse a ratat un mic detaliu: OG nr. 99/2000 impune obținerea tuturor documentelor necesare anterior desfășurării activității, inclusiv a acordului și a orarului de funcționare. Se pare că cei care conduc Transilvania SteakHouse au fost furați de peisaj și de dorința de a face un profit cât mai mare într-un timp scurt, încât s-au împiedicat în birocrație și au ignorat total prevederile legale.

Reporterii Gazetei de Cluj l-au contactat pe patronul restaurantului transilvania SteakHouse pentru a-i solicita un punct de vedere în legătură cu sancțiunile aplicate de municipalitate și lipsa documentelor fără de care restauranul nu avea dreptul să se deschidă. În prima parte a discuției, Gal a încercat să dea impresia că localul funcționează conform legii și are toate avizele și autorizațiile necesare, arătând că actele au fost obținute încă din prima zi de funcționare.

„Când s-a întâmplat asta? Doamne Ferește! Noi avem toate autorizațiile și avizele necesare pentru funcționare. Asta ar fi cel mai tare să nu avem programul afișat și să ne închidă activitatea. Sunt avize pe care noi le avem din prima zi.”, a declarat Avram Gal.

Avram Gal: Sunt frumos, lumea mă apreciază și se uită la mine

După ce i-am transmis lui Avram Gal am studiat dosarul care are ca obiect plângerea contravențională împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care s-a dispus suspendarea activității restaurantului, președintele PSD Câmpia Turzii a încercat să dreagă busuiocul. Însă, s-a afundat și mai mult în nereguli, după ce a declarat că restaurantul a funcționat o perioadă bună și fără autorizația de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI), neînțelegând că actele la care face referire nu au nicio legătură cu acordul și orarul de funcționare. Mai mult, Gal s-a spălat rapid pe mâini de responsabilități, arătând că grija actelor cade în sarcina administratorului. Președintele PSD Câmpia Turzii a declarat că el trece pe la restaurant numai ca să facă câteva filmulețe pentru TikTok, pentru că este frumos și lumea îl apreciază, iar dorința lui este aceea de a încasa un profit baban la sfârșitul anului și nimic altceva.

„Doamnă, au fost alte chestii acolo. Vă spun eu că nu ați studiat corect dosarul. Noi avem șase luni sau nu știu exact ce termen să facem autorizația PSI și acum ne-a ieșit autorizația PSI. Ei ne-au dat probabil că asta e. Habar nu am. Nu eu sunt administratorul societății. Acum avem și autorizație PSI, avem totul în regulă. Azi avem toate avizele și autorizațiile. De restaurant răspunde administratorul, nu răspund eu. Eu mai trec pe la restaurant să fac câte un videoclip pentru TikTok. Probabil, pentru că sunt frumos, lumea mă apreciază și se uită la mine. În rest, nu am nicio calitate decât de acționar. Nu mă informează nimeni cu ce se întâmplă acolo și nici eu nu întreb pe nimeni. Eu vreau doar ca la sfârșit de an să încasez profitul. În rest, zero.”, a declarat Avram Gal pentru Gazeta de Cluj.

În timp ce avocatii se luptă în instanță, Transylvania Steak House își deschide porțile pentru cei cu buzunare adânci, oferindu-le o experiență culinară pe care puțini și-o pot permite. Nu contează că restaurantul nu are acordul de funcționare, pentru că legile sunt făcute pentru a fi încălcate, iar Avram Gal a arătat că este interesat numai de profitul pe care îl încasează la final de an.