Cu ocazia Maratonului International Cluj-Napoca – editia a XIII –a, duminica 14 aprilie 2024 in intervalul orar 05:00 – 15:00, sunt impuse restrictii de circulatie in zona centrala. Liniile de transport in comun afectate vor circula pe trasee deviate, dupa cum urmeaza:

Linia 9 ( str. Bucium – P-ta Garii):

TUR: Strada Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, Piata Avram Iancu, strada Cuza Voda, Piata Mihai Viteazul, strada Horea, Piata Garii. Se suspenda statia Central. Se aloca statia Victoria.

RETUR: Traseul ramane neschimbat.

Linia 19 ( P-ta Mihai Viteazul – str. E. Quinet ):

TUR: Strada Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, Piata Avram Iancu, strada Cuza Voda, Piata Mihai Viteazul. Se suspenda statia Central. Se aloca statia Victoria.

RETUR: Traseul ramane neschimbat.

Linia 28B ( P-ta Mihai Viteazul – VIVO ):

TUR: B-dul 1 Decembrie 1918 – str. Fantanele – str. Alexandru Vlahuta – P-ta 14 Iulie – str. Octavian Goga – str. General Dragalina – P-ta M.Viteazul. Se suspenda statia Parcul Central. Se aloca statia Dragalina Sud.

RETUR: Traseu ramane neschimbat.

L29S – ( Drumul Sfantul Ioan – Piata Mihai Viteazul )

TUR: Strada Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, Piata Avram Iancu, strada Cuza Voda, Piata Mihai Viteazul. Se suspenda statia Central. Se aloca statia Victoria.

RETUR: Traseul ramane neschimbat.

Linia 30 ( Grigorescu – str. Aurel Vlaicu):

TUR: B-dul 1 Decembrie 1918 – str. Fantanele – str. Alexandru Vlahuta – P-ta 14 Iulie – str. Octavian Goga – str. General Dragalina – P-ta M.Viteazul – str. Cuza Voda – B-dul 21 Decembrie 1989 – str. Aurel Vlaicu. Se suspenda urmatoarele statii: Aleea Stadionului, Hotel Sport, Calea Motilor, Memorandumului Sud, Victoria. Se aloca statia Dragalina Sud, statia Piata Mihai Viteazu Sud.

RETUR: Din B-dul 21 Decembrie 1989, pe strada Regele Ferdinand – str. General Dragalina – strada Octavian Goga – Piata 14 Iulie – strada Alexandru Vlahuta – strada fantanele – strada Miraslau – strada Paul Ioan. Se suspenda urmatoarele statii: Memorandumului Nord, Spitalul de Copii, statia Chios, statia Cluj Arena si statia Sigismund Toduta. Se aloca statiile: Central, Dragalina Nord, statia Octavian Goga si statia 14 Iulie.

Linia 42 ( P-ta Mihai Viteazul – Campului):

TUR: Strada Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, Piata Avram Iancu, strada Cuza Voda, Piata Mihai Viteazul. Se suspenda statia Central. Se aloca statia Victoria.

RETUR: Traseu ramane neschimbat.

Linia 44 ( Grigorescu – Unirii ):

TUR: B-dul 1 Decembrie 1918 – str. Fantanele – str. Alexandru Vlahuta – P-ta 14 Iulie – str. Octavian Goga – str. General Dragalina – P-ta M.Viteazul – str. Cuza Voda – P-ta Avram Iancu – str. Dorobantilor – A Vaida Voievod – Unirii. Se suspenda statia parc Central. Se aloca statia Dragalina Sud.

RETUR: Traseu ramane neschimbat.

Linia M 26 ( Cetatea Fetei – P-ta Mihai Viteazul) Pe ambele sensuri: Com. Floresti – Calea Floresti – Pod Calvaria (capat linie). In aceasta perioada, abonamentul de Floresti si biletul validat pe linia M26 ramane valabila pe L9, L29S, L24, L24B pe tronsonul Calea Floresti – Memorandumului.

Linia 101 ( Bucium – P-ta Garii) – curse efectuate cu autobuze pe linia 101A:

TUR Bucium – Primaverii – Calea Manastur – Calea Motilor – Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, Piata Avram Iancu, strada Cuza Voda, Piata Mihai Viteazul – str. Horea – P-ta Garii. Se suspenda statiile: Plopilor Sud, Uzinei Electrice, Cluj Arena, Parcul Central si statia George Baritiu. Se aloca statiile: Calea Manastur, Agronomia, Calea Motilor, Memorandumului si statia Victoria.

RETUR: Din P-ta Garii – str. I.L. Caragiale – str. Horea – str. Regele Ferdinand – B-dul 21 Decembrie 1989 – str. Memorandumului – Calea Motilor – Calea Manastur – str. Primaverii – Bucium. Se suspenda statiile: Opera Maghiara Est, Splaiul Independentei, Sala Sporturilor si statia Plopilor Nord. Se aloca statiile: Memorandumului Nord, Spitalul de Copii, Fabrica de Bere, Gradini Manastur.

Linia 102 se suspenda. Pe linia 100 vor circula tramvaie.

Linia Cora 1 ( P-ta Mihai Viteazul – HiperMarket Cora)

TUR: Centrul Comercial Cora – B-dul 1 Decembrie 1918 – strada Miraslau – str. Fantanele – strada Alexandru Vlahuta – P-ta 14 Iulie –– strada Octavian Goga – strada General Dragalina – P-ta Mihai Viteazul . Se suspenda statia 14 Iulie, statia Cluj Arena, statia Chios, Calea Motilor, statia Memorandumului Sud, statia Central. Se aloca statia 14 Iuie Sud, statia Napoca si statia Dragalina Sud.

RETUR: Piata Mihai Viteazul – strada General Dragalina – – str. Octavian Goga – str. Alexandru Vlahuta – str. Fantanele – str. Miraslau – B-dul 1 Decembrie 1918 – Centrul Comercial Cora. Se aloca statia Dragalina Nord.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA