Ma autofelicit ca mi-am instalat IPTv acasa, am acces la zeci de mii de canale din intreaga lume, mi-am instalat posturile de stiri din fiecare tara (aproape) a lumii, m-am saturat sa privesc diareea media a CNN, Euronews sau inclusiv a BBC.

Am avut toata noaptea la dispozitie ca sa ma alimentez cu proiectii diferite pentru analiza, altele decat ale labarezilor de la CNN.

Si in 2016 a fost la fel. Stii ca Trump va castiga dupa trei ore de la inchiderea urnelor cand vezi moacele indoliate ale papagalilor de la CNN. E doliu acolo, au belit hipermanganatul cu Trump, dupa toata campania biasata si desantata facuta Cămalei.

La ora la care scriu – 6.44 – ora Romaniei, republicanii aproape au atins majoritatea in Senat. E aproape sigur ca o vor face si in House.

Cu ciorditorii de democrati care au furat in 2020 nu stii niciodata, asa ca, in ciuda prognozei din acest moment pe care o da New York Times, ca Trump are 89 la suta sanse de castig, inca sunt rezervat. Totusi, Georgia e, la ora la care scriu, pe cale sa fie castigata de roscovan, asa ca…

Inca doua swing states si Arizona, si e presedinte (e ora 7 dimineata in Romania), dar prognoza arata ca ia 301 voturi electorale.

Daca Trump castiga si republicanii iau majoritatile in “parlamentul” american, practic linia de comanda politica e full rosie si asta inseamna ca democratii si-au luat-o in freza RAU, nu “la limita”, cum mancau rahat toate casele de sondare americane pana mai ieri.

Trump a zis, pentru ca avea sondajele sale, ca nu va fi o victorie la limita, ci una clara. Cine sa il asculte? Presa americana cu staif care e sclava democratilor?

Daca lucrurile merg asa, ma astept ca Harris sa “concede” in maxim doua ore si jumatate, fiindca nu mai e nimic de discutat daca Trump atinge 270 de voturi electorale.

Democratii platesc tribut prostiei inimaginabile de a fi promovat un Biden senil la Casa Alba, un martalog fara stamina care si-a batut joc de victoria din 2020, dar si de americani, apoi platesc pentru prostia de a fi lansat in cursa o tampida fada, asta e Cămala, cu zero tractiune si aderenta la electorat.

Trump merita din plin revenirea. Are patru ani de cand face zi de zi campanie, e nebun, nu a renuntat deloc la gandul unui nou mandat si a dovedit o energie incredibila. In ultimele 60 de zile a facut raiduri electorale fara oprire, fara macar o zi de odihna.

Daca e sa glumim, asa cum se distreaza lumea pe internet, adevaratii castigatori ai alegerilor din SUA is aia din establishmentul evreiesc, aia nu pierd niciodata 🙂

Prima “chestie” care e de asteptat sa se intample repede avand in vedere aceasta victorie categorica este incetarea foarte rapida a conflictului din Ucraina.

Zelenski si Putin deopotriva au belit si ei ananasul. Cu Trump atat de puternic legitimat, e liniste in grajdurile estului Europei.

Zelenski nu mai are ce sa macane si sa vina cu cersitul de bani. Trump nu e senil ca Biden.

Putin nu are ce sa mai profite de senilitatea lui Biden, un presedinte slab de care au ras toate curcile lumii. Va fi nevoit sa inghita si sa ramana cu ce a cucerit pana acum, poate chiar sa negocieze o influenta perversa in noul guvern de la Kiev unde sa puna un rus mascat.

Ucraina in NATO? Hahaha, never!

S-a terminat cu smecheria, realitatile din Balcani si din lume au revenit ca prioritati. Comanda in SUA e acum in mainile unui nene puternic, nu in labele parkinsonate ale unui nevolnic.

Noul sef al Europei nu mai este Ursula von der Leyen. Ci Viktor Orban, sefu’ la Ungaria. Care Orban e bine si cu Putin, si cu Xi, si cu Erdogan, si care va pivota ca la baschet, dar cu avantajul ca “albitrul” Trump e de partea sa.

Norocul Romaniei e ca Orban nu are sentimente proaste fata de noi. Daca vom face rost si de un presedinte puternic in decembrie pentru Romania, tara noastra va fi mai bine decat speram.

Dar realitatea previzibila este ca Orban va avea o influenta enorma la Bruxelles.

Europa e slaba si are nevoie de un zgorbaci local, un bey numit de sultanul Trump, si ala va fi Orban.

Prin victoria lui Trump, constatam instalarea la cel mai inalt nivel a suveranismului, ca “doctrina” politica.

In Romania, asta va avea un efect politic interesant.

Asa cum vad eu lucrurile, la functia prezidentiala, avantajat este Ciolacu pe care cred ca Trump il prefera unui Ciuca, care vine din alta tabara doctrinara.

Simion nu mai are sanse sa ramana presedinte la AUR dupa 2025. Partidul Republican din Romania, deja pregatit, va inghiti cumva AUR prin fuziune, pentru a deveni comestibil intr-o guvernare cu PSD. Este foarte posibil, tineti minte ce va spun, ca in primul an de mandat al lui Trump sa avem de la el si o vizita la Bucuresti. Pentru Trump, Romania se califica pe post de prioritate strategica.

Vom avea si ambasador nou la Bucuresti, matusa Kavalec isi va lua pensionarea.

Adica Romania va deveni si mai importanta pentru SUA.

N-ati vazut semnul bine prevestitor, eu l-am vazut:

Cel mai mare asset manager al lumii, gigantul financiar american BlackRock, cu active totale în administrare de peste 10.000 de miliarde de dolari, a devenit acționar semnificativ al NuScale, dezvoltatorul din SUA al tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) cu care România vrea să construiască o centrală nucleară de 462 MW pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de la Doicești.

Romania va castiga enorm prin aceasta investitie care a tot fost pusa sub semnul intrebarii. Nu mai e, daca BlackRock s-a implicat, Romania a tras lozul castigator.

Tinta lui Trump va deveni China. Adevaratul challenger al SUA e China, acolo va fi provocarea roscovanului. China a jucat smart pana acum, folosindu-se de incapacitatea lui Biden pentru a se consolida enorm si pe silent in ultimii ani. Dar ochiul fin al lui Trump a vazut asta.

E povara lui Trump sa dreseze tigrul chinezesc si sa il bage in cusca. Trebuie sa o faca fiindca acasa, in SUA, poporul are buzunarele goale din cauza ciumei inflatiei.

In alt plan, este o zi tare proasta pentru moguli ca Zuckerberg de la Facebook, pentru Soros, pentru Gates.

Zuck va avea mari probleme in Congres, Trump ii va plati decisiv polita interzicerii sale din 2020. Si ma bucur. Facebook e o cocina.

Soros batranul mai bine s-ar sinucide. Curentul sau ideologic e deja metastazat. Ar trebui sa ii fie frica pentru junior, caci Trump nu va ierta nimic. Ah, da, si juniorul lui Biden va intra la parnaie. Ticu nu mai e presedinte sa il salveze de Justitie.

Bill Gates va ajunge si el in fata Justitiei. Chestii sexuale urate, pedofilice.

O sa ne distram. Mai ales de procurorii jegosi care l-au hartuit politic pe Trump, oooo, ce ne vom mai “radea”.

E o zi buna pentru jurnalistul free lance Tucker Carlson, pentru patronul Twitter/Tesla, Elon Musk, care va capata o forta imensa in peisajul economic global, pentru oile negre asa cum e Joe Rogan, cel mai ascultat podcaster. Au riscat enorm endorsandu-l pe Trump si au castigat.

E o zi buna si pentru Taiwan. Avioanele de lupta trimise zilele astea de chinezi in zona s-or duce la culcare. Trump le va arata chinezilor degetul mijlociu.

E o zi si mai buna pentru Bibi Netanyahu. Trump e garantia supravietuirii lui si sprijinul venit la timp pentru lupta ascunsa a Israelului cu Iranul, in fapt, a Statelor Unite, caci Israel e aici proxy.

PS: Ioi, era sa uit! Varanul Voiculescu a cam gresit cu asocierea Antenei 3 la brandul CNN. Pfiii, ce ghinion! In schimb, Sebi Ghita de la Romania TV si-a castigat libertatea. Nu ca nu o avea, dar ii lipsea un anumit layer. De acum, e free.

PS2: Nu cred ca Trump mai poate fi furat. E al 47 lea presedinte al Statelor Unite.

Buna dimineata, prieteni. Incepe o noua era.

Si pentru mine, caci azi voi depasi 3 milioane de vizitatori pe luna pe Strict Secret.

Liviu Alexa

strictsecret.com